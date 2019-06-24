6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Таррагоны - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и наслаждения морскими видами. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее и дождливее. В остальные месяцы, с ноября по март, хотя погода может быть менее предсказуемой, всё же можно насладиться более спокойной атмосферой и избежать большого наплыва туристов.

В стороне от главных достопримечательностей Таррагоны скрывается квартал, где прячется морская душа города. Возле прибрежных рыбацких домиков, на уютных площадях и атмосферных набережных вы познакомитесь с портовой историей и культурой Таррагоны. Прогулка по набережной Мол-де-Пескадорс, площади Бонет и другим знаковым местам позволит вам увидеть город с новой стороны. В завершение экскурсии вас ждет изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море с «Балкона Средиземноморья»

Описание экскурсии

Другая Таррагона

Древнеримский амфитеатр, средневековые улочки и здания в стиле модерн, церковь монахов-кармелитов, кафедральный собор и «живые» башни кастельс — все это самые узнаваемые символы Таррагоны. Я же предлагаю взглянуть на другую, не менее интересную сторону города, прогулявшись по рыболовецким кварталам. На фоне молов, пристаней, видавших виды рыбацких лодочек и огромных ультрасовременных яхт вы соприкоснетесь с историей, бытом и атмосферой нетуристической и очень колоритной Таррагоны.

Эль Серрайо — самый яркий рыболовецкий квартал города

Гуляя по его улицам, вы узнаете, чем живут люди в этой части города и чем известен один из крупнейших портов Испании. На набережной Мол-де-Пескадорс вам встретится и пожилой рыбак, плетущий сеть, и зевающий на пороге кот, и молодая семья, глядящая вдаль. Оставив житейские сцены, вы отправитесь на площадь Бонет, где осмотрите памятник семье рыбаков и главную гордость района — церковь Святого Петра, возле которой мы поговорим о символике ее покровителя и истории возведения храма. В программе также красивый театр Серрайо, где вы сможете сделать отличные снимки. А чуть позже я познакомлю вас с романской архитектурой церкви Иоанна Крестителя, памятником ранней готики.

Аутентичная атмосфера порта

Путь к открытому морю будет пролегать через набережную Мол-де-Коста. На площади Пласа-дель-Каррос вы услышите о загадке статуи древнеримского бога торговли Меркурия, осмотрите дома в стиле модерн с ажурными фонарями. Увидите старые краны, береговые пушки, охраняющие порт, и бакланов. Послушаете скрип натянутых канатов и крики чаек, хлопанье парусов и шум волн, бьющихся о борт серебристой шхуны, только прибывшей из Ямайки. Попробуете повернуть настоящий штурвал, сверите часы с портовыми башенными, а также загадаете заветное желание, дотронувшись до волшебной решетки.

Впечатляющие панорамы и исторические памятники

Портовая жизнь предстанет перед вами не только в атмосферно-бытовом обличии, но и в рассказах о выдающихся людях и событиях, связанных с морской историей Таррагоны. Поводом для этих бесед станет здание архива, Морской музей, площадь Генерала Прима и памятник Адмиралу Роже де Лурия. А в завершение вы посетите «Балкон Средиземноморья», с которого открывается изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море.

🍤 🍸 Во время прогулки вы встретите целую шеренгу ресторанов, в одном из которых после экскурсии сможете насладиться средиземноморской кухней в едва ли не лучшем ее исполнении.

Организационные детали