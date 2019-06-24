6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Возле прибрежных рыбацких домиков, на уютных площадях и атмосферных набережных вы познакомитесь с портовой историей и культурой Таррагоны.
Прогулка по набережной Мол-де-Пескадорс, площади Бонет и другим знаковым местам позволит вам увидеть город с новой стороны.
В завершение экскурсии вас ждет изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море с «Балкона Средиземноморья»
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Атмосферные рыболовецкие кварталы
- 🏛 Исторические памятники и здания
- 🍤 Средиземноморская кухня
- 📸 Живописные панорамы
- 🗺 Аутентичная атмосфера порта
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Набережная Мол-де-Пескадорс
- Площадь Бонет
- Церковь Святого Петра
- Театр Серрайо
- Церковь Иоанна Крестителя
- Набережная Мол-де-Коста
- Площадь Пласа-дель-Каррос
- Морской музей
- Площадь Генерала Прима
- Памятник Адмиралу Роже де Лурия
- Балкон Средиземноморья
Описание экскурсии
Другая Таррагона
Древнеримский амфитеатр, средневековые улочки и здания в стиле модерн, церковь монахов-кармелитов, кафедральный собор и «живые» башни кастельс — все это самые узнаваемые символы Таррагоны. Я же предлагаю взглянуть на другую, не менее интересную сторону города, прогулявшись по рыболовецким кварталам. На фоне молов, пристаней, видавших виды рыбацких лодочек и огромных ультрасовременных яхт вы соприкоснетесь с историей, бытом и атмосферой нетуристической и очень колоритной Таррагоны.
Эль Серрайо — самый яркий рыболовецкий квартал города
Гуляя по его улицам, вы узнаете, чем живут люди в этой части города и чем известен один из крупнейших портов Испании. На набережной Мол-де-Пескадорс вам встретится и пожилой рыбак, плетущий сеть, и зевающий на пороге кот, и молодая семья, глядящая вдаль. Оставив житейские сцены, вы отправитесь на площадь Бонет, где осмотрите памятник семье рыбаков и главную гордость района — церковь Святого Петра, возле которой мы поговорим о символике ее покровителя и истории возведения храма. В программе также красивый театр Серрайо, где вы сможете сделать отличные снимки. А чуть позже я познакомлю вас с романской архитектурой церкви Иоанна Крестителя, памятником ранней готики.
Аутентичная атмосфера порта
Путь к открытому морю будет пролегать через набережную Мол-де-Коста. На площади Пласа-дель-Каррос вы услышите о загадке статуи древнеримского бога торговли Меркурия, осмотрите дома в стиле модерн с ажурными фонарями. Увидите старые краны, береговые пушки, охраняющие порт, и бакланов. Послушаете скрип натянутых канатов и крики чаек, хлопанье парусов и шум волн, бьющихся о борт серебристой шхуны, только прибывшей из Ямайки. Попробуете повернуть настоящий штурвал, сверите часы с портовыми башенными, а также загадаете заветное желание, дотронувшись до волшебной решетки.
Впечатляющие панорамы и исторические памятники
Портовая жизнь предстанет перед вами не только в атмосферно-бытовом обличии, но и в рассказах о выдающихся людях и событиях, связанных с морской историей Таррагоны. Поводом для этих бесед станет здание архива, Морской музей, площадь Генерала Прима и памятник Адмиралу Роже де Лурия. А в завершение вы посетите «Балкон Средиземноморья», с которого открывается изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море.
🍤 🍸 Во время прогулки вы встретите целую шеренгу ресторанов, в одном из которых после экскурсии сможете насладиться средиземноморской кухней в едва ли не лучшем ее исполнении.
Организационные детали
- В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).