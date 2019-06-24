6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизведанная Таррагона

Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
В стороне от главных достопримечательностей Таррагоны скрывается квартал, где прячется морская душа города.

Возле прибрежных рыбацких домиков, на уютных площадях и атмосферных набережных вы познакомитесь с портовой историей и культурой Таррагоны.

Прогулка по набережной Мол-де-Пескадорс, площади Бонет и другим знаковым местам позволит вам увидеть город с новой стороны.

В завершение экскурсии вас ждет изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море с «Балкона Средиземноморья»
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Атмосферные рыболовецкие кварталы
  • 🏛 Исторические памятники и здания
  • 🍤 Средиземноморская кухня
  • 📸 Живописные панорамы
  • 🗺 Аутентичная атмосфера порта

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Таррагоны - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу и наслаждения морскими видами. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее и дождливее. В остальные месяцы, с ноября по март, хотя погода может быть менее предсказуемой, всё же можно насладиться более спокойной атмосферой и избежать большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона

Что можно увидеть

  • Набережная Мол-де-Пескадорс
  • Площадь Бонет
  • Церковь Святого Петра
  • Театр Серрайо
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Набережная Мол-де-Коста
  • Площадь Пласа-дель-Каррос
  • Морской музей
  • Площадь Генерала Прима
  • Памятник Адмиралу Роже де Лурия
  • Балкон Средиземноморья

Описание экскурсии

Другая Таррагона

Древнеримский амфитеатр, средневековые улочки и здания в стиле модерн, церковь монахов-кармелитов, кафедральный собор и «живые» башни кастельс — все это самые узнаваемые символы Таррагоны. Я же предлагаю взглянуть на другую, не менее интересную сторону города, прогулявшись по рыболовецким кварталам. На фоне молов, пристаней, видавших виды рыбацких лодочек и огромных ультрасовременных яхт вы соприкоснетесь с историей, бытом и атмосферой нетуристической и очень колоритной Таррагоны.

Эль Серрайо — самый яркий рыболовецкий квартал города

Гуляя по его улицам, вы узнаете, чем живут люди в этой части города и чем известен один из крупнейших портов Испании. На набережной Мол-де-Пескадорс вам встретится и пожилой рыбак, плетущий сеть, и зевающий на пороге кот, и молодая семья, глядящая вдаль. Оставив житейские сцены, вы отправитесь на площадь Бонет, где осмотрите памятник семье рыбаков и главную гордость района — церковь Святого Петра, возле которой мы поговорим о символике ее покровителя и истории возведения храма. В программе также красивый театр Серрайо, где вы сможете сделать отличные снимки. А чуть позже я познакомлю вас с романской архитектурой церкви Иоанна Крестителя, памятником ранней готики.

Аутентичная атмосфера порта

Путь к открытому морю будет пролегать через набережную Мол-де-Коста. На площади Пласа-дель-Каррос вы услышите о загадке статуи древнеримского бога торговли Меркурия, осмотрите дома в стиле модерн с ажурными фонарями. Увидите старые краны, береговые пушки, охраняющие порт, и бакланов. Послушаете скрип натянутых канатов и крики чаек, хлопанье парусов и шум волн, бьющихся о борт серебристой шхуны, только прибывшей из Ямайки. Попробуете повернуть настоящий штурвал, сверите часы с портовыми башенными, а также загадаете заветное желание, дотронувшись до волшебной решетки.

Впечатляющие панорамы и исторические памятники

Портовая жизнь предстанет перед вами не только в атмосферно-бытовом обличии, но и в рассказах о выдающихся людях и событиях, связанных с морской историей Таррагоны. Поводом для этих бесед станет здание архива, Морской музей, площадь Генерала Прима и памятник Адмиралу Роже де Лурия. А в завершение вы посетите «Балкон Средиземноморья», с которого открывается изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море.

🍤 🍸 Во время прогулки вы встретите целую шеренгу ресторанов, в одном из которых после экскурсии сможете насладиться средиземноморской кухней в едва ли не лучшем ее исполнении.

Организационные детали

  • В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial Tàrraco)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Таррагоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 733 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
ю
Я уже много раз была в Таррагоне и очень люблю этот город. Хотела узнать о городе что то необычное и интересное. Экскурсия нам очень понравилась и полностью оправдала все ожидания.
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Дети до сих пор говорят о доме с привидениями:)). Вспоминают интересные моменты. Узнали наконец, где можно вкусно и дешево поесть в Таррагоне (всегда пользовались туристическими маршрутами). Мечтаем опять попасть в тот замечательный ресторанчик, который рекомендовала Мария. И обязательно приедем еще и побродим с Марией по Реусу и Торредембарра. Узнали мнорго нового и интересного о жизни в Испании. Мария учитывала в рассказах возраст детей и нашла с ними общий язык. Корректировала маршрут под наши вопросы, желания и интересы. Очень душевно,. Спасибо огромное.

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Тимур
Мария, хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по прекрасной Таррагоне. Всё было настолько интересно, что мы до сих пор вспоминаем этот день. Мы часто заказываем экскурсии в разных местах и знаем не понаслышке как работают гиды. Так вот - вам действительно удалось зарядить нас своей увлеченностью к Таррагоне. Великолепное место и отличная экскурсия. Спасибо!
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N
Получили огромное удовольствие от экскурсии с Марией. Время промчалось совершенно незаметно. Мария очень приятный человек и замечательный рассказчик. У нас была большая группа (8 человек) и вопросы были у всех разные, но Мария успевала отвечать на все наши вопросы. С большим удовольствием советуем Марию всем желающим.
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Е
Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.
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А
Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
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О
Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
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