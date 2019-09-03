6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов

Мария
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Мария – ваш гид
В стороне от главных достопримечательностей находится квартал, где прячется морская душа города.

Возле прибрежных рыбацких домиков, на уютных площадях и атмосферных набережных вы познакомитесь с портовой историей и культурой Таррагоны, откроете яркие панорамы и рестораны с эталонной средиземноморской кухней.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Империал Таррако ( Plaça de la Imperial Tàrraco)
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона

Что вас ожидает

Другая Таррагона
Древнеримский амфитеатр, средневековые улочки и здания в стиле модерн, церковь монахов-кармелитов, кафедральный собор и «живые» башни кастельс — все это самые узнаваемые символы Таррагоны. Я же предлагаю взглянуть на другую, не менее интересную сторону города, прогулявшись по рыболовецким кварталам. На фоне молов, пристаней, видавших виды рыбацких лодочек и огромных ультрасовременных яхт вы соприкоснетесь с историей, бытом и атмосферой нетуристической и очень колоритной Таррагоны.

Эль Серрайо — самый яркий рыболовецкий квартал города
Гуляя по его улицам, вы узнаете, чем живут люди в этой части города и чем известен один из крупнейших портов Испании. На набережной Мол-де-Пескадорс вам встретится и пожилой рыбак, плетущий сеть, и зевающий на пороге кот, и молодая семья, глядящая вдаль. Оставив житейские сцены, вы отправитесь на площадь Бонет, где осмотрите памятник семье рыбаков и главную гордость района — церковь Святого Петра, возле которой мы поговорим о символике ее покровителя и истории возведения храма. В программе также красивый театр Серрайо, где вы сможете сделать отличные снимки. А чуть позже я познакомлю вас с романской архитектурой церкви Иоанна Крестителя, памятником ранней готики.

Аутентичная атмосфера порта
Путь к открытому морю будет пролегать через набережную Мол-де-Коста. На площади Пласа-дель-Каррос вы услышите о загадке статуи древнеримского бога торговли Меркурия, осмотрите дома в стиле модерн с ажурными фонарями. Увидите старые краны, береговые пушки, охраняющие порт, и бакланов. Послушаете скрип натянутых канатов и крики чаек, хлопанье парусов и шум волн, бьющихся о борт серебристой шхуны, только прибывшей из Ямайки. Попробуете повернуть настоящий штурвал, сверите часы с портовыми башенными, а также загадаете заветное желание, дотронувшись до волшебной решетки.

Впечатляющие панорамы и исторические памятники
Портовая жизнь предстанет перед вами не только в атмосферно-бытовом обличии, но и в рассказах о выдающихся людях и событиях, связанных с морской историей Таррагоны. Поводом для этих бесед станет здание архива, Морской музей, площадь Генерала Прима и памятник Адмиралу Роже де Лурия. А в завершение вы посетите «Балкон Средиземноморья», с которого открывается изумительный вид на амфитеатр и Балеарское море.

🍤 🍸 Во время прогулки вы встретите целую шеренгу ресторанов, в одном из которых после экскурсии сможете насладиться средиземноморской кухней в едва ли не лучшем ее исполнении.

Организационные детали

  • В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона
Неизведанная Таррагона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Империал Таррако ( Plaça de la Imperial Tàrraco).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 сентября 2019
Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города.Посетили современную Тарагонну.В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного.Рекомендуем.
17 августа 2019
Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
1 августа 2019
Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.
28 июня 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии с Марией. Время промчалось совершенно незаметно. Мария очень приятный человек и замечательный рассказчик. У нас была большая группа (8 человек) и вопросы были у всех разные, но Мария успевала отвечать на все наши вопросы. С большим удовольствием советуем Марию всем желающим.
24 июня 2019
Я уже много раз была в Таррагоне и очень люблю этот город . Хотела узнать о городе что то необычное и интересное. Экскурсия нам очень понравилась и полностью оправдала все ожидания. Дети до сих пор говорят о доме с привидениями:)). Вспоминают интересные моменты. Узнали наконец, где можно вкусно и дешево поесть в Таррагоне (всегда пользовались туристическими маршрутами). Мечтаем опять попасть в тот замечательный ресторанчик, который рекомендовала Мария. И обязательно приедем еще и побродим с Марией по Реусу и Торредембарра. Узнали мнорго нового и интересного о жизни в Испании. Мария учитывала в рассказах возраст детей и нашла с ними общий язык. Корректировала маршрут под наши вопросы, желания и интересы. Очень душевно,. Спасибо огромное.
Тимур
28 апреля 2019
Мария, хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по прекрасной Таррагоне. Всё было настолько интересно, что мы до сих пор вспоминаем этот день. Мы часто заказываем экскурсии в разных местах и знаем не понаслышке как работают гиды. Так вот - вам действительно удалось зарядить нас своей увлеченностью к Таррагоне. Великолепное место и отличная экскурсия. Спасибо!

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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