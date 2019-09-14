2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Торредембарра - обаяние каталонской старины

Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны
В уютной Торредембарре природа и архитектура живут в эталонном симбиозе, а за тысячу лет здесь накопился солидный культурный багаж.

Вы познакомитесь с историей города, осмотрите ценный образец ренессансной архитектуры и старинные храмы, подниметесь к самому высокому маяку Каталонии и узнаете о каталонских «индейцах».
5
2 отзыва
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Торредембарра - обаяние каталонской старины

Описание экскурсии

Хайкинг к самому высокому маяку Каталонии

Начнем прогулку с изумительных природных пейзажей, которыми так богата Торредембарра. Вы пройдете участок знаменитой хайкинг-тропы Ками де Ронда и подниметесь к 38-метровому маяку, стоящему на отвесной скале. С моря мерцание его луча видно уже на расстоянии 29 миль и, пожалуй, это самое романтичное место в городе. Перед вами откроется ярко-голубое небо, море, переливающееся цветами бирюзы и сапфира. Впереди вы разглядите регату парусников, слева марину и порт, а чуть поодаль роскошный широкий пляж с золотистым песком.

Большое наследие маленького городка

Насладившись пейзажами, вы отправитесь на прогулку по тихим старинным улочкам. Возле развалин городских стен вы услышите, какой путь прошла Торредембарра за тысячу лет. Я расскажу о возведении одного из первых зданий — старинной башни Торре-де-Вила 12 века. Также вы осмотрите ценный готический собор и дом каталонского «индейца», где поговорим о формировании местной аристократии. У единственного хорошо сохранившегося в Каталонии образца архитектуры эпохи Возрождения вы узнаете, какое отношение имел землевладелец Луис Икарт к зданию администрации. И почему барочный храм Святого апостола Петра строился больше полувека.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Торредембарре. До города путешественники добираются самостоятельно.
  • Для хайкинга к маяку потребуется удобная обувь
  • В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Таррагоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 730 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень
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красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!

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Тимур
Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший
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гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

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