2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В уютной Торредембарре природа и архитектура живут в эталонном симбиозе, а за тысячу лет здесь накопился солидный культурный багаж. Вы познакомитесь с историей города, осмотрите ценный образец ренессансной архитектуры и старинные храмы, подниметесь к самому высокому маяку Каталонии и узнаете о каталонских «индейцах».

Описание экскурсии

Хайкинг к самому высокому маяку Каталонии

Начнем прогулку с изумительных природных пейзажей, которыми так богата Торредембарра. Вы пройдете участок знаменитой хайкинг-тропы Ками де Ронда и подниметесь к 38-метровому маяку, стоящему на отвесной скале. С моря мерцание его луча видно уже на расстоянии 29 миль и, пожалуй, это самое романтичное место в городе. Перед вами откроется ярко-голубое небо, море, переливающееся цветами бирюзы и сапфира. Впереди вы разглядите регату парусников, слева марину и порт, а чуть поодаль роскошный широкий пляж с золотистым песком.

Большое наследие маленького городка

Насладившись пейзажами, вы отправитесь на прогулку по тихим старинным улочкам. Возле развалин городских стен вы услышите, какой путь прошла Торредембарра за тысячу лет. Я расскажу о возведении одного из первых зданий — старинной башни Торре-де-Вила 12 века. Также вы осмотрите ценный готический собор и дом каталонского «индейца», где поговорим о формировании местной аристократии. У единственного хорошо сохранившегося в Каталонии образца архитектуры эпохи Возрождения вы узнаете, какое отношение имел землевладелец Луис Икарт к зданию администрации. И почему барочный храм Святого апостола Петра строился больше полувека.

Организационные детали