2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Торредембарра — обаяние каталонской старины

Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны

Мария
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Мария – ваш гид
В уютной Торредембарре природа и архитектура живут в эталонном симбиозе, а за тысячу лет здесь накопился солидный культурный багаж.

Вы познакомитесь с историей города, осмотрите ценный образец ренессансной архитектуры и старинные храмы, подниметесь к самому высокому маяку Каталонии и узнаете о каталонских «индейцах».
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины

Что вас ожидает

Хайкинг к самому высокому маяку Каталонии
Начнем прогулку с изумительных природных пейзажей, которыми так богата Торредембарра. Вы пройдете участок знаменитой хайкинг-тропы Ками де Ронда и подниметесь к 38-метровому маяку, стоящему на отвесной скале. С моря мерцание его луча видно уже на расстоянии 29 миль и, пожалуй, это самое романтичное место в городе. Перед вами откроется ярко-голубое небо, море, переливающееся цветами бирюзы и сапфира. Впереди вы разглядите регату парусников, слева марину и порт, а чуть поодаль роскошный широкий пляж с золотистым песком.

Большое наследие маленького городка
Насладившись пейзажами, вы отправитесь на прогулку по тихим старинным улочкам. Возле развалин городских стен вы услышите, какой путь прошла Торредембарра за тысячу лет. Я расскажу о возведении одного из первых зданий — старинной башни Торре-де-Вила 12 века. Также вы осмотрите ценный готический собор и дом каталонского «индейца», где поговорим о формировании местной аристократии. У единственного хорошо сохранившегося в Каталонии образца архитектуры эпохи Возрождения вы узнаете, какое отношение имел землевладелец Луис Икарт к зданию администрации. И почему барочный храм Святого апостола Петра строился больше полувека.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Торредембарре. До города путешественники добираются самостоятельно.
  • Для хайкинга к маяку потребуется удобная обувь.
  • В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины
Торредембарра — обаяние каталонской старины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 сентября 2019
Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!
Тимур
9 сентября 2019
Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

Мария проводит ещё 5 экскурсий

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