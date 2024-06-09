А почему бы нам не прогуляться по очень атмосферному испанскому городку? На его улочках получаются удачные колоритные кадры. Я выбрала для нашей прогулки самые интересные фотолокации. По пути поговорим о быте и менталитете местных жителей.
Если вам интересно прошлое города и страны, я обязательно добавлю исторические детали в свой рассказ.
Если вам интересно прошлое города и страны, я обязательно добавлю исторические детали в свой рассказ.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по Старому городу с богатым историческим наследием. Я сфотографирую вас на фоне римских развалин, средневековых улиц, площади и уютных кафе.
- Затем мы отправимся на смотровую площадку. С неё открывается впечатляющая панорама Старого города и средиземноморского побережья. Представляете, какие запоминающиеся кадры тут получатся!
- А потом мы спустимся к набережной за очередной порцией красивых видов и сочных фото.
- По пути я расскажу об особенностях местной культуры. Например, объясню, почему испанцы не платят за девушек на свиданиях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотосессия.
- В течение 2 недель вы получите от 30 обработанных фото. Я вышлю ссылку на облако.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Таррагоне
Я профессиональный фотограф. Живу в Испании уже 5 лет! Знаю все интересные места и с удовольствием проведу вас по ним! Расскажу про особенности менталитета каталонцев.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таррагоны
Похожие экскурсии из Таррагоны
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Таррагоны
История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Таррагона
Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.