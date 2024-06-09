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А почему бы нам не прогуляться по очень атмосферному испанскому городку? На его улочках получаются удачные колоритные кадры. Я выбрала для нашей прогулки самые интересные фотолокации. По пути поговорим о быте и менталитете местных жителей.



Если вам интересно прошлое города и страны, я обязательно добавлю исторические детали в свой рассказ.