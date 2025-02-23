Мои заказы

Выездные экскурсии из Таррагоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Таррагоне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    23 февраля 2025
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
  • М
    Марианна
    2 сентября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    26 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
    атмосферные улочки, величественный кафедральный собор, истории о святых и их самоотречении, гладиаторских боях и цирке, который очень далёк от современного. И потрясающе красивые виды на город с крыши высотного отеля. Было интересное увлекательное и непринуждённое общение. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
  • А
    Ариадна
    3 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
    По окончанию экскурсии Юлия созвонилась и организовала поездку на ферму морепродуктов (около часа езды от Таррагоны). А позже прислала много интересной информации на вотсап.

  • V
    Vladimir
    28 мая 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
  • Е
    Елена
    14 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
    закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!

  • Т
    Тимур
    9 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
    в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таррагоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
  2. Торредембарра - обаяние каталонской старины
  3. Фотоэкскурсия по Таррагоне
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в декабре 2025
Сейчас в Таррагоне в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Таррагоны и местам Испании в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами