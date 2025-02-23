Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай23 февраля 2025Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
- ИИрина3 ноября 2024Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
- ММарианна2 сентября 202426 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
- ННаталья28 августа 2024Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
- ААриадна3 августа 2024Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ЕЕлена14 сентября 2019Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
- ТТимур9 сентября 2019Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
