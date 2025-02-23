Обзорные и познавательные экскурсии Таррагоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Таррагоне на русском языке, цены от €135, скидки до 40%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тайны Таррагоны
Пешая
2.5 часа
-
40%
63 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по исторической Таррагоне
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
«Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: Старый город, Кафедральный собор, Портал Розе, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь босых кармелитов и многое другое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150€250 за всё до 3 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Таррагона: от древности к современности
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: В центре Таррагоны
28 мар в 10:00
29 мар в 10:00
€135€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    23 февраля 2025
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
  • А
    Анна
    3 февраля 2025
    Тайны Таррагоны
    Благодарим за совместное времяприпровождение. Было радостно что кроме общих фактов, с нами поделились духом и ритмом города и честным личным мнением на интересующие нас темы. Очень положительные впечатления. Также подсказали как организовать трансфер. С большой заботой о своих гостях.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
  • Л
    Лида
    29 сентября 2024
    Тайны Таррагоны
    Хотим выразить огромную благодарность Марии за замечательную экскурсию по Таррагоне. Мария провела нас по самым живописным улочкам города, увлекательно рассказала
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    об истории и культуре этого удивительного места, а также с терпением и интересом ответила на множество наших вопросов о местной жизни. Таррагона — это уютный город с по-настоящему красивой архитектурой, и благодаря Марии нам удалось увидеть его с совершенно особой стороны. С нами были дети 7 и 11 лет, не заскучали ни на секундочку, благодаря таланту и опыту Марии. Спасибо Вам.

    Хотим выразить огромную благодарность Марии за замечательную экскурсию по Таррагоне. Мария провела нас по самым живописнымХотим выразить огромную благодарность Марии за замечательную экскурсию по Таррагоне. Мария провела нас по самым живописнымХотим выразить огромную благодарность Марии за замечательную экскурсию по Таррагоне. Мария провела нас по самым живописным
  • М
    Марианна
    2 сентября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    26 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
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    атмосферные улочки, величественный кафедральный собор, истории о святых и их самоотречении, гладиаторских боях и цирке, который очень далёк от современного. И потрясающе красивые виды на город с крыши высотного отеля. Было интересное увлекательное и непринуждённое общение. Спасибо большое!

  • S
    Sergey
    10 августа 2024
    Тайны Таррагоны
    Приятная девушка Мария. Она вошла в положение, что мы с двумя детьми. Отлично ладила и с детьми с нами. У нее свой маршрут, совершенно не напрягающий по прогулке, наоборот очень интересный. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Обзорные»

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  3. Таррагона: от древности к современности
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Сейчас в Таррагоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 150 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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