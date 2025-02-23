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об истории и культуре этого удивительного места, а также с терпением и интересом ответила на множество наших вопросов о местной жизни. Таррагона — это уютный город с по-настоящему красивой архитектурой, и благодаря Марии нам удалось увидеть его с совершенно особой стороны. С нами были дети 7 и 11 лет, не заскучали ни на секундочку, благодаря таланту и опыту Марии. Спасибо Вам.