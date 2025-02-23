-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по исторической Таррагоне
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
«Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: Старый город, Кафедральный собор, Портал Розе, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь босых кармелитов и многое другое»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: В центре Таррагоны
28 мар в 10:00
29 мар в 10:00
€135
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай23 февраля 2025Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
- ААнна3 февраля 2025Благодарим за совместное времяприпровождение. Было радостно что кроме общих фактов, с нами поделились духом и ритмом города и честным личным мнением на интересующие нас темы. Очень положительные впечатления. Также подсказали как организовать трансфер. С большой заботой о своих гостях.
- ИИрина3 ноября 2024Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
- ЛЛида29 сентября 2024Хотим выразить огромную благодарность Марии за замечательную экскурсию по Таррагоне. Мария провела нас по самым живописным улочкам города, увлекательно рассказала
- ММарианна2 сентября 202426 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
- SSergey10 августа 2024Приятная девушка Мария. Она вошла в положение, что мы с двумя детьми. Отлично ладила и с детьми с нами. У нее свой маршрут, совершенно не напрягающий по прогулке, наоборот очень интересный. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таррагоне
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в марте 2025
Сейчас в Таррагоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 150 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Таррагоны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Таррагоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке