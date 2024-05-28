Экскурсии Таррагоны об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Таррагоне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Античная, средневековая и современная Таррагона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Античная, средневековая и современная Таррагона
Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «История и архитектура»

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  1. Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
  2. Античная, средневековая и современная Таррагона
  3. Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в июне 2024
Сейчас в Таррагоне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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