1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Античная, средневековая и современная Таррагона
Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ААртур10 марта 2020Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
- ММарина16 июля 2019Спасибо за экскурсию
- ООльга3 июля 2019Если кому-то захочется провести время в замечательном городе, с интересным человеком, умеющим увлечь своим рассказом, то вам сюда))) Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в июне 2024
Сейчас в Таррагоне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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