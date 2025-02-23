Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по нетуристической Таррагоне
Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
- ННиколай23 февраля 2025Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
- ИИрина3 ноября 2024Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
- ММарианна2 сентября 202426 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
- ННаталья28 августа 2024Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
- ААриадна3 августа 2024Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ААнна3 сентября 2019Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
- ООльга17 августа 2019Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
- ЕЕкатерина1 августа 2019Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с
- NNatalja28 июня 2019Получили огромное удовольствие от экскурсии с Марией. Время промчалось совершенно незаметно. Мария очень приятный человек и замечательный рассказчик. У нас
- ююлия24 июня 2019Я уже много раз была в Таррагоне и очень люблю этот город. Хотела узнать о городе что то необычное и
- ТТимур28 апреля 2019Мария, хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по прекрасной Таррагоне. Всё было настолько интересно, что мы до сих пор вспоминаем
