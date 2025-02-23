Мои заказы

Необычные экскурсии по Таррагоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Таррагоне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Неизведанная Таррагона
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по нетуристической Таррагоне
Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    23 февраля 2025
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
  • И
    Ирина
    3 ноября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
  • М
    Марианна
    2 сентября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    26 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
    атмосферные улочки, величественный кафедральный собор, истории о святых и их самоотречении, гладиаторских боях и цирке, который очень далёк от современного. И потрясающе красивые виды на город с крыши высотного отеля. Было интересное увлекательное и непринуждённое общение. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
  • А
    Ариадна
    3 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
    По окончанию экскурсии Юлия созвонилась и организовала поездку на ферму морепродуктов (около часа езды от Таррагоны). А позже прислала много интересной информации на вотсап.

  • V
    Vladimir
    28 мая 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
  • А
    Анна
    3 сентября 2019
    Неизведанная Таррагона
    Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    17 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с
    удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.

  • N
    Natalja
    28 июня 2019
    Неизведанная Таррагона
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Марией. Время промчалось совершенно незаметно. Мария очень приятный человек и замечательный рассказчик. У нас
    была большая группа (8 человек) и вопросы были у всех разные, но Мария успевала отвечать на все наши вопросы. С большим удовольствием советуем Марию всем желающим.

  • ю
    юлия
    24 июня 2019
    Неизведанная Таррагона
    Я уже много раз была в Таррагоне и очень люблю этот город. Хотела узнать о городе что то необычное и
    интересное. Экскурсия нам очень понравилась и полностью оправдала все ожидания. Дети до сих пор говорят о доме с привидениями:)). Вспоминают интересные моменты. Узнали наконец, где можно вкусно и дешево поесть в Таррагоне (всегда пользовались туристическими маршрутами). Мечтаем опять попасть в тот замечательный ресторанчик, который рекомендовала Мария. И обязательно приедем еще и побродим с Марией по Реусу и Торредембарра. Узнали мнорго нового и интересного о жизни в Испании. Мария учитывала в рассказах возраст детей и нашла с ними общий язык. Корректировала маршрут под наши вопросы, желания и интересы. Очень душевно,. Спасибо огромное.

  • Т
    Тимур
    28 апреля 2019
    Неизведанная Таррагона
    Мария, хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по прекрасной Таррагоне. Всё было настолько интересно, что мы до сих пор вспоминаем
    этот день. Мы часто заказываем экскурсии в разных местах и знаем не понаслышке как работают гиды. Так вот - вам действительно удалось зарядить нас своей увлеченностью к Таррагоне. Великолепное место и отличная экскурсия. Спасибо!

