Семейные развлекательные экскурсии Таррагоны

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Таррагоне на русском языке, цены от €130, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Таррагоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Тайны Таррагоны
История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
200150 за всё до 4 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Неизведанная Таррагона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Неизведанная Таррагона
Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Дополнить представление о регионе и редких памятниках Средневековья в окрестностях Таррагоны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Античная, средневековая и современная Таррагона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Античная, средневековая и современная Таррагона
Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона - Тамарит
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона - Тамарит
Пройти по участку знаменитой каталонской тропы, поразиться пейзажами и услышать местные истории
Начало: На площади Империал Тарракко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пройти по самым красивым местам с профессиональным фотографом и получить тёплые снимки на память
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    28 мая 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Тайны Таррагоны
    Спасибо за предоставленное удовольствие побродить по улочкам Таррагоны и услышать интересную информацию от Марии. Особое спасибо за помощь в выборе ресторанчика для замечательного обеды после новых впечатлений:))
  • N
    Natalia
    25 апреля 2024
    Тайны Таррагоны
    Понравилась экскурсия, знания Марии и умение передать информацию
  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    Тайны Таррагоны
    Мне понравилось практически всё, гид Мария интересно и по существу рассказывает, очень свободна в общении, умеет не только рассказать, но и выслушать, а также отвечать на вопросы.
  • А
    Артур
    10 марта 2020
    Античная, средневековая и современная Таррагона
    Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
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    закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!

  • Т
    Тимур
    9 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
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    в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

  • А
    Анна
    3 сентября 2019
    Неизведанная Таррагона
    Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    17 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2019
    Неизведанная Таррагона
    Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с
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    удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Можно с детьми»

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  3. Неизведанная Таррагона
  4. Торредембарра - обаяние каталонской старины
  5. Античная, средневековая и современная Таррагона
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в июне 2024
Сейчас в Таррагоне в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 130 до 300 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Таррагоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 71 ⭐ отзыв, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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