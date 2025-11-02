Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Шалом из Толедо: экскурсия по еврейскому кварталу и синагогам
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
- ВВячеслав2 ноября 2025Иван, спасибо за прекрасную экскурсию! Очень чувствуется, что вы не только хорошо знаете, но и любите Толедо. Ольга, Константин и Варя
- ООльга29 сентября 2025Замечательная экскурсия, очень рекомендую, полное погружение в жизнь и творчество Эль Греко, а также знакомство с Толедо.
Все очень понравилось: и маршрут, и рассказ, все было очень хорошо организовано, на все вопросы были ответы.
Уехали из Толедо в полном восторге.
- ТТатьяна6 мая 2025Отличная экскурсия с Иваном. Посмотрели старый город, погуляли, отличная экскурсия.
- ННовгородова24 февраля 2025Спасибо за чудесную экскурсию! Иван- человек, влюблённый в Толедо, поэтому мы получили от Ивана очень много интересной информации, прошли насыщенный маршрут, и мы тоже влюбились в Толедо. Хочется верить, что мы ещё туда вернёмся)
- ССветлана4 августа 2024Иван отличный!!!
- ННиколай9 декабря 2023Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
- AAnastasia27 октября 2023Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
- ЮЮлия27 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик
- KKarina12 мая 2023Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
