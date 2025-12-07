д дения Понять и полюбить Толедо Восторг и браво, Ольга, вы умница

О Олег Толедо - история, к которой можно прикоснуться Прекрасная и интересная экскурсия, Иван рассказал множество интересных и занимательных историй.

М Михаил Понять и полюбить Толедо читать дальше влюблён в город, и любовь которого подкреплена огромным багажом знаний и интересных фактов. Толедо город обязательный для посещения и обязательно это делать в сопровождение Ольги! Огромное спасибо. Ольга великолепный человек и потрясающий гид и рассказчик. Так показать и преподнести Толедо может только человек который бесконечно

В Вячеслав Шалом из Толедо Иван, спасибо за прекрасную экскурсию! Очень чувствуется, что вы не только хорошо знаете, но и любите Толедо. Ольга, Константин и Варя

Ч Чёрная Толедо - история, к которой можно прикоснуться читать дальше гид просто необходим, чтобы соориентироваться в городе и не пропустить важных деталей. И нам в этом смысле повезло! Иван отличный рассказчик, интересно, легко и с юмором подает информацию, его рассказы о синагоге и кафедральном соборе были очень увлекательными, со множеством исторических деталей и сюжетов. Кроме этого, Иван порекомендовал достопримечательности, которые мы смогли посмотреть самостоятельно (всё охватить в рамках экскурсии просто невозможно!), а также очень вкусный ресторан:) Иван, спасибо большое! Вашу экскурсию однозначно рекомендую! Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно! Толедо- то место, где

Л Людмила Толедо - история, к которой можно прикоснуться Очень интересная и познавательная экскурсия. Иван прекрасный рассказчик, хорошо доносит материал для слушателей. Провели незабываемые по впечатлениям три часа в Толедо вместе с Иваном.

М Максим Толедо - история, к которой можно прикоснуться читать дальше Испании и так же давно проводит экскурсии. Он прекрасно владеет материалом, прекрасно умеет донести его до слушателя, ну, и, 3 часа - оптимальное время, чтобы впитать услышанное и не перегрузиться. В общем, повезло нам! Были с любимой вчера в Толедо, договорились с Иваном провести нам экскурсию. Иван - мужчина в возрасте, давно живёт в

Т Татьяна Толедо - история, к которой можно прикоснуться Прекрасный Толедо и отличная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет. Всем очень понравилось. Рекомендуем!

Е Елена Понять и полюбить Толедо Экскурсия нам очень понравилась!

Ольга великолепный гид, внимательная, очень приятная в общении, мы получили огромное удовольствие от дня проведенного в Толедо с Ольгой!

О Ольга Понять и полюбить Толедо Огромна благодарность за интересную живую экскурсию! Ольга не только сертифицированный экскурсовод и чудесный рассказчик, но и просто приятный человек и собеседник.

Рекомендую!💯🇪🇸

N Natalia Толедо - история, к которой можно прикоснуться Отличная экскурсия, прекрасный гид Иван, потрясающий город! Все очень понравилось, отличная организация. Впечатлений масса: собор, старый город, синагога. Чувствуешь себя просто букашкой рядом с этой величественной красотой. Ну, и ножей с ножницами, конечно, с собой увезла))

Н Нина Понять и полюбить Толедо Ольга провела с нами чудесные три часа. Провела нас так, чтобы избежать толп. Очень интересно и с любовью рассказала о Толедо. Сын 11 лет, хоть и устал, но вечером сказал, что ему было интересно

О Ольга Понять и полюбить Толедо читать дальше начали в 16). Рассказ увлекательный и последовательный, чувствуется настоящая любовь к городу. Обязательно надо поехать на смотровую, чтобы увидеть этот сказочный город с высоты. Ольге огромное спасибо за душевность и интересную историю! Толедо прекрасен. Экскурсия понравилась, все самое интересное посмотрела, не смотря на то, что экскурсия была во второй половине дня (мы

И Ирина Понять и полюбить Толедо Прогулка по Толедо с Ольгой доставила нам огромное удовольствие. Ольга яркий, живой и эмоциональный рассказчик, знает очень много о городе и его тайнах. Огромное впечатление произвел кафедральный собор и рассказ о нем. Приятен момент встречи на вокзале на авто

С Светлана Толедо - история, к которой можно прикоснуться Иван великолепный рассказчик и знаток своего дела, влюблённый в историю Толедо искусство.

Кроме того мы благодарим Ивана за заботу и организацию нашего маршрутам с учётом наших возможностей и пожеланий.

Большое спасибо.

В Валерия Понять и полюбить Толедо Ольга - лучший гид, которого довелось встретить! Харизматичная, компетентная, живая и прям своя:) спасибо за этот день, было очень интересно и познавательно!!

A Aleksandra Понять и полюбить Толедо Ольга замечательный гид!

Профессионал своего дела, мы были с маленькой дочкой, Ольга максимально адаптировала нашу экскурсию в жаркую погоду с маленьким ребёнком, благодарим от души!

Н Наташа Понять и полюбить Толедо Оля замечательный экскурсовод! Было интересно, познавательно и не утомительно!

Н Наталья Понять и полюбить Толедо Мы очень рады, что Ольга была нашим гидом. Экскурсия пролетела на одном дыхании, было интересно, вкусно, не напряжно и мы ни секунды не скучали. Огромное спасибо за незабываемые впечатления от Толедо! 🙏