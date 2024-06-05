Экскурсии по еврейским местам Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Толедо на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Шалом из Толедо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Начало: По договоренности
«Кроме того, еврейский квартал являлся и самым богатым в Толедо, за что и поплатился в будущем»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
«Этому способствовало процветание «еврейского квартала», в котором на то время возвышалось более десятка синагог»
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
от 180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    5 июня 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
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    с высоты, и заканчивая кафедральным собором, который произвёл неизгладимое впечатление и про который Иван знает всё! Иван замечательный рассказчик, с большим чувством юмора, нам было легко и приятно общаться. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ивана за такую отличную экскурсию! Очень советуем посмотреть Толедо с Иваном

  • С
    Саша
    15 мая 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
  • V
    Valerie
    29 апреля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересная, многосторонния экскурсия. Мы были с двумя детьми (5/11) и всем очень понравилось. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    27 октября 2023
    Шалом из Толедо
    Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Еврейские»

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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июне 2024
Сейчас в Толедо в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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