Эта экскурсия подойдет вам, если вы в Валенсии проездом или по делам, и у вас есть один день на изучение ее достопримечательностей.



Здесь смиксованы история, легенды, приключения и гастрономия, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Передвигаться будем на автомобиле, пешком и на лодке. Проедем, пройдем и проплывем удивительными маршрутами по земле и под землей.