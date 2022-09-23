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Описание
Программа:
Пещеры святого Иосифа (2,5 часа).
В пещерах Святого Иосифа (примерно в 50 км. к северу от Валенсии) прикоснемся к доисторическому прошлому Валенсийских земель. Прямо в пещерах пролегает русло самой длинной подземной реки Европы. Мы проплывем на лодке через таинственно подсвеченные Зал Летучих Мышей и Озеро Дианы, Аллею Влюбленных и Пещеру Динозавров. Увидим залы, созданные самой природой, и наскальные рисунки людей, живших более 15 тысяч лет назад.
Пешеходная экскурсия по Валенсии (2 часа).
Затем переместимся в историческую часть Валенсии. Посетим занесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО готическую Шелковую Биржу с ее «порталом грехов» и фривольными гаргульями.
Узнаем историю Кафедрального собора Валенсии, пятивекового долгостроя средневековья, и легенду хранящейся в нем великой христианской святыни — Чаши Святого Грааля, из которой на Тайной Вечере вкушал Иисус Христос и его ученики.
Перерыв на перекус, дегустация местных тапас (30 минут).
Подкрепим свои силы местными напитками и закусками «тапас», которыми так гордится валенсийская культура. Эта часть — для всех любителей вкусно покушать и отведать что-то новенькое.
Город искусств и наук (1 час).
И завершим мы нашу программу рывком в будущее — посетим построенный по проекту архитектора Сантьяго Калатравы Город Искусств и Наук. Пройдем по его улицам, увидим необычные белые здания в стиле биотек на фоне бирюзового неба и водоемов — и простимся с красавицей Валенсией. Чтобы однажды снова вернуться сюда!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Завершение: Башни Торрес де Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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