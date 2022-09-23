Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа

Эта экскурсия подойдет вам, если вы в Валенсии проездом

Эта экскурсия подойдет вам, если вы в Валенсии проездом или по делам, и у вас есть один день на изучение ее достопримечательностей.

Здесь смиксованы история, легенды, приключения и гастрономия, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Передвигаться будем на автомобиле, пешком и на лодке. Проедем, пройдем и проплывем удивительными маршрутами по земле и под землей.
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа

Что вас ожидает 🤩

  • Все главные достопримечательности города Валенсия
  • Футуристический «Город Искусств и Науки»
  • Загородную жизнь валенсийцев и их культуру
  • Проедем по самым красивым улицам города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • Пещеры святого Иосифа (2,5 часа).
  • В пещерах Святого Иосифа (примерно в 50 км. к северу от Валенсии) прикоснемся к доисторическому прошлому Валенсийских земель. Прямо в пещерах пролегает русло самой длинной подземной реки Европы. Мы проплывем на лодке через таинственно подсвеченные Зал Летучих Мышей и Озеро Дианы, Аллею Влюбленных и Пещеру Динозавров. Увидим залы, созданные самой природой, и наскальные рисунки людей, живших более 15 тысяч лет назад.
  • Пешеходная экскурсия по Валенсии (2 часа).
  • Затем переместимся в историческую часть Валенсии. Посетим занесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО готическую Шелковую Биржу с ее «порталом грехов» и фривольными гаргульями.
  • Узнаем историю Кафедрального собора Валенсии, пятивекового долгостроя средневековья, и легенду хранящейся в нем великой христианской святыни — Чаши Святого Грааля, из которой на Тайной Вечере вкушал Иисус Христос и его ученики.
  • Перерыв на перекус, дегустация местных тапас (30 минут).
  • Подкрепим свои силы местными напитками и закусками «тапас», которыми так гордится валенсийская культура. Эта часть — для всех любителей вкусно покушать и отведать что-то новенькое.
  • Город искусств и наук (1 час).
И завершим мы нашу программу рывком в будущее — посетим построенный по проекту архитектора Сантьяго Калатравы Город Искусств и Наук. Пройдем по его улицам, увидим необычные белые здания в стиле биотек на фоне бирюзового неба и водоемов — и простимся с красавицей Валенсией. Чтобы однажды снова вернуться сюда!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Завершение: Башни Торрес де Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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