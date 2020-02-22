Что вас ожидает

Подземная река в пещерах Святого Иосифа

Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан. Во времена неолита здесь жили первобытные люди, в чем вы убедитесь, рассматривая наскальные рисунки у входа в пещеры. Вам предстоит совершить путешествие на лодке по подземной реке в окружении таинственных огней, светящих прямо из водных глубин. До сих пор неизвестно, где берет начало и где заканчивается эта подземная река, мы же преодолеем на лодке участок длиной более километра, а затем в самом сердце горы, глубоко внутри пещеры, пройдем пешком по подземной галерее. Здесь вас встретят потрясающей красоты пещерные пейзажи, созданные сталактитами и сталагмитами причудливых форм.

Очарование пейзажей Валенсии

Побережье провинции Кастельон, по которому пройдет наш маршрут, носит многообещающее название «Берег апельсинового цвета», и не зря: вы проедете через километры апельсиновых полей, любуясь горными и морскими пейзажами. По дороге в пещеры я расскажу вам об истории Валенсии, римских завоеваниях, местных традициях и гастрономических особенностях. А после поездки на лодке мы сможем подняться на одну из гор, откуда открывается потрясающий вид на весь горный хребет Сьерра Де Эспадан и руины древнего иберийского поселения.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия не утомительна, абсолютно безопасна и будет очень интересна всем путешественникам, а особенно семьям с детьми!