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Проплыть по самой длинной подземной реке в Европе и познакомиться с дивной природой Валенсии

Елена
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Елена – ваш гид
Предлагаю вам отправиться к пещерам Святого Иосифа, которые расположились в природном заповеднике живописной провинции Кастельон.

Вам предстоит проплыть по самой длинной подземной реке в Европе, рассматривая загадочные сталактиты и наскальные рисунки древних поселенцев.

Это путешествие откроет для вас новые природные красоты прекрасной Валенсии: цветущие апельсиновые поля, горные вершины и фантастические пещерные пейзажи.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В холле вашего отеля в городе Валенсии
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У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа

Что вас ожидает

Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан. Во времена неолита здесь жили первобытные люди, в чем вы убедитесь, рассматривая наскальные рисунки у входа в пещеры. Вам предстоит совершить путешествие на лодке по подземной реке в окружении таинственных огней, светящих прямо из водных глубин. До сих пор неизвестно, где берет начало и где заканчивается эта подземная река, мы же преодолеем на лодке участок длиной более километра, а затем в самом сердце горы, глубоко внутри пещеры, пройдем пешком по подземной галерее. Здесь вас встретят потрясающей красоты пещерные пейзажи, созданные сталактитами и сталагмитами причудливых форм.

Очарование пейзажей Валенсии
Побережье провинции Кастельон, по которому пройдет наш маршрут, носит многообещающее название «Берег апельсинового цвета», и не зря: вы проедете через километры апельсиновых полей, любуясь горными и морскими пейзажами. По дороге в пещеры я расскажу вам об истории Валенсии, римских завоеваниях, местных традициях и гастрономических особенностях. А после поездки на лодке мы сможем подняться на одну из гор, откуда открывается потрясающий вид на весь горный хребет Сьерра Де Эспадан и руины древнего иберийского поселения.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия не утомительна, абсолютно безопасна и будет очень интересна всем путешественникам, а особенно семьям с детьми!

Организационные детали

  • Входные билеты в пещеры оплачиваются отдельно (10 евро/взрослый, 5 евро/детский)
  • Передвигаться мы будем на новом, красивом, очень удобном, современном и вместительном 7-местном автомобиле.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В холле вашего отеля в городе Валенсии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца - и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Evgeniya
22 февраля 2020
Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
25 июля 2019
Все очень понравилось.
7 июля 2019
Очень понравилась пещера, поездка до нее была очень аккуратной.
Это просто поездка до пещеры, и катание там на лодке. Елена рассказала основные моменты в пещере, и по пути о Валенсии. Как дополнительная экскурсия, и посещение пещеры, рекоммендую
27 мая 2019
Легкая экскурсия на половину дня. Очень интересное место, пропитанное духом вселенского временного масштаба. От Валенсии минут 30-40 ехать, пробок не было. Жаль, что в пещерах нельзя фотографировать. Ребенку 14 лет тоже понравилось. По организации: четко выдержанный тайминг, комфортабельный авто, историческая информация от Елены, по нашему запросу - о жизни в Испании. Мне наверное не хватило душевности что-ли, все четко, по плану, без отступлений.
6 мая 2019
Очень красивое место! Елена очень приятный человек и хороший гид.
3 апреля 2019
Экскурсия понравилась, необычно и экстремально. В какой то момент, я хотела прыгнуть в воду и поплыть к выходу из пещеры, представила, что небольшой тектонический сдвиг мог нас там всех отрезать от внешнего мира. Не рекомендую клаустрофобам))
17 февраля 2019
Были в пещерах, катались по подземной реке в лодке, очень нам и детям понравилось! Наш гид Елена много рассказала нам нового, было интересно и познавательно!
17 сентября 2018
Данная экскурсия удобно скомпонована и хорошо организована. Мы отдыхали в другом городе наш гид подсказал нам где бесплатно оставить машину что посмотреть и в назначенное время позвонила уточнила наше место положение (мы еще бродили по центру) и забрала нас с ближайшей стоянки. До пещеры добрались быстро на комфортном автомобили. Экскурсия прошла хорошо, получили не обычные ощущения. Рекомендую съездить.
29 июля 2018
Экскурсию заказывали заранее, думали, что будет продуктивно и интересно. По факту, получилось так, что заказали просто трансфер. Стоимость трансфера, если бы заказывали услугами такси было бы дешевле. В пещерах можно взять аудио гид и будет достаточно. Во время поездки туда- обратно информацию у экскурсовода вытягивали клещами...экскурсовод не многословен, мягко говоря) и в принципе программы экскурсии как таковой и нет... вас забирают,везут до пункта назначения, в пещерах на Лодочке путешествуете (около часа), далее- дорога обратно. В этом и состоит экскурсия. Стоимость данного мероприятия 180 евро+10 евро за человека вход в пещеры,где в принципе, и так все понятно, без экскурсовода. В пещерах экскурсовод молчит,когда начали задавать вопросы, гид ответила, что это визуальная экскурсия. Тогда встает вопрос, зачем экскурсовод???не совсе
поняли. В лодочках около 12 человек.
26 июля 2018
Добрый день! Экскурсовод весьма располагающая и компетентная женщина. Жаль только очень быстро нас прогнали в самой пещере.
Ещё 2 отзыва

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