Лучшее время для посещения пещер Святого Иосифа - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, а подземная прохлада пещер особенно приятна. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит учитывать более прохладные температуры и меньшую продолжительность светового дня.

Предлагается отправиться к пещерам Святого Иосифа, расположенным в природном заповеднике Кастельон. Здесь можно проплыть по самой длинной подземной реке в Европе, любуясь сталактитами и древними наскальными рисунками. Путешествие открывает новые природные красоты Валенсии: цветущие апельсиновые поля, горные вершины и фантастические пещерные пейзажи. Экскурсия безопасна и подходит для всех, особенно для семей с детьми

Описание экскурсии

Подземная река в пещерах Святого Иосифа

Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан. Во времена неолита здесь жили первобытные люди, в чем вы убедитесь, рассматривая наскальные рисунки у входа в пещеры. Вам предстоит совершить путешествие на лодке по подземной реке в окружении таинственных огней, светящих прямо из водных глубин. До сих пор неизвестно, где берет начало и где заканчивается эта подземная река, мы же преодолеем на лодке участок длиной более километра, а затем в самом сердце горы, глубоко внутри пещеры, пройдем пешком по подземной галерее. Здесь вас встретят потрясающей красоты пещерные пейзажи, созданные сталактитами и сталагмитами причудливых форм.

Очарование пейзажей Валенсии

Побережье провинции Кастельон, по которому пройдет наш маршрут, носит многообещающее название «Берег апельсинового цвета», и не зря: вы проедете через километры апельсиновых полей, любуясь горными и морскими пейзажами. По дороге в пещеры я расскажу вам об истории Валенсии, римских завоеваниях, местных традициях и гастрономических особенностях. А после поездки на лодке мы сможем подняться на одну из гор, откуда открывается потрясающий вид на весь горный хребет Сьерра Де Эспадан и руины древнего иберийского поселения.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия не утомительна, абсолютно безопасна и будет очень интересна всем путешественникам, а особенно семьям с детьми!

Организационные детали