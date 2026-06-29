Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Предлагается отправиться к пещерам Святого Иосифа, расположенным в природном заповеднике Кастельон.
Здесь можно проплыть по самой длинной подземной реке в Европе, любуясь сталактитами и древними наскальными рисунками.
Путешествие открывает новые природные красоты Валенсии: цветущие апельсиновые поля, горные вершины и фантастические пещерные пейзажи. Экскурсия безопасна и подходит для всех, особенно для семей с детьми
🚤 Путешествие по самой длинной подземной реке в Европе
🌄 Удивительные пещерные пейзажи и сталактиты
🖼 Древние наскальные рисунки
🍊 Цветущие апельсиновые поля
🏞 Потрясающие виды на горный хребет Сьерра Де Эспадан
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения пещер Святого Иосифа - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, а подземная прохлада пещер особенно приятна. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит учитывать более прохладные температуры и меньшую продолжительность светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещеры Святого Иосифа
Сьерра Де Эспадан
Апельсиновые поля
Описание экскурсии
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан. Во времена неолита здесь жили первобытные люди, в чем вы убедитесь, рассматривая наскальные рисунки у входа в пещеры. Вам предстоит совершить путешествие на лодке по подземной реке в окружении таинственных огней, светящих прямо из водных глубин. До сих пор неизвестно, где берет начало и где заканчивается эта подземная река, мы же преодолеем на лодке участок длиной более километра, а затем в самом сердце горы, глубоко внутри пещеры, пройдем пешком по подземной галерее. Здесь вас встретят потрясающей красоты пещерные пейзажи, созданные сталактитами и сталагмитами причудливых форм.
Очарование пейзажей Валенсии
Побережье провинции Кастельон, по которому пройдет наш маршрут, носит многообещающее название «Берег апельсинового цвета», и не зря: вы проедете через километры апельсиновых полей, любуясь горными и морскими пейзажами. По дороге в пещеры я расскажу вам об истории Валенсии, римских завоеваниях, местных традициях и гастрономических особенностях. А после поездки на лодке мы сможем подняться на одну из гор, откуда открывается потрясающий вид на весь горный хребет Сьерра Де Эспадан и руины древнего иберийского поселения.
Кому подойдет экскурсия
Эта экскурсия не утомительна, абсолютно безопасна и будет очень интересна всем путешественникам, а особенно семьям с детьми!
Организационные детали
Входные билеты в пещеры оплачиваются отдельно (14 евро/взрослый, 8 евро/детский + 10 евро за билет для гида)
Передвигаться мы будем на новом, красивом, очень удобном, современном и вместительном 7-местном автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля в Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 772 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и читать дальшеуменьшить
получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
Все отлично! Экскурсия с Еленой была очень увлекательной и интересной, поэтому время прошло легко и с удовольствием. Отличный опыт, остались только положительные впечатления. Рекомендуем!
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Marina
Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода Елену, как хорошего специалиста в своей области.
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Сергей
Огромное спасибо Елене за экскурсию! Всё было организовано очень отлично! Нас забрали с места нашего пребывания на комфортабельном автомобиле премиум класса, по дороге Елена рассказывает много интересного не только про читать дальшеуменьшить
историю края, но и про современный быт и образ жизни валенсийцев. Не один вопрос не остался без ответа! Пещеры завораживают!!! Рекомендую однозначно! На обратном пути Елена показывает интересные места и рассказывает много интересных фактов. Огромное спасибо! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым!
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Анна
Легкая экскурсия на половину дня. Очень интересное место, пропитанное духом вселенского временного масштаба. От Валенсии минут 30-40 ехать, пробок не было. Жаль, что в пещерах нельзя фотографировать. Ребенку 14 лет читать дальшеуменьшить
тоже понравилось. По организации: четко выдержанный тайминг, комфортабельный авто, историческая информация от Елены, по нашему запросу - о жизни в Испании. Мне наверное не хватило душевности что-ли, все четко, по плану, без отступлений.
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Екатерина
Очень понравилась пещера, поездка до нее была очень аккуратной. Это просто поездка до пещеры, и катание там на лодке. Елена рассказала основные моменты в пещере, и по пути о Валенсии. Как дополнительная экскурсия, и посещение пещеры, рекоммендую
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Y
Yulia
Экскурсия понравилась, необычно и экстремально. В какой то момент, я хотела прыгнуть в воду и поплыть к выходу из пещеры, представила, что небольшой тектонический сдвиг мог нас там всех отрезать от внешнего мира. Не рекомендую клаустрофобам))
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