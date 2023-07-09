Экскурсии по пещерам Валенсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещеры» в Валенсии на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
«Подземная река в пещерах Святого Иосифа»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
214 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Я расскажу вам об истории пещеры и создании часовни у горных склонов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«Программа: Пещеры святого Иосифа (2,5 часа) В пещерах Святого Иосифа (примерно в 50 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
«С давних времен людям было известно о существовании подземной реки и во времена неолита, 15 тысяч лет тому назад, в пещерах Святого Иосифа жили первобытные люди»
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
«Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Solomon
    9 июля 2023
    Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
    Яна прекрасный гид, она очень внимательна к клиентам и адаптирует ход экскурсии в соответствии с их предпочтениями. Мы провели незабываемый день в Валенсии, и дети до сих пор вспоминают увиденное. Очень рекомендуем Яну!
  • F
    Fidan
    30 июня 2023
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
  • В
    Владимир
    14 июня 2023
    Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
  • Е
    Елена
    19 сентября 2022
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
  • А
    Анна
    26 июля 2021
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
  • E
    Evgeniya
    22 февраля 2020
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
  • С
    Сергей
    6 января 2019
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2018
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Подземная река в пещерах Святого Иосифа
  2. Святая пещера и средневековый Сегорбе
  3. Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
  4. Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
  5. Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Пещеры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 155 до 380. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Пещеры», 22 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам