1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
«Подземная река в пещерах Святого Иосифа»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Я расскажу вам об истории пещеры и создании часовни у горных склонов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«Программа: Пещеры святого Иосифа (2,5 часа) В пещерах Святого Иосифа (примерно в 50 км»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
«С давних времен людям было известно о существовании подземной реки и во времена неолита, 15 тысяч лет тому назад, в пещерах Святого Иосифа жили первобытные люди»
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
«Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSolomon9 июля 2023Яна прекрасный гид, она очень внимательна к клиентам и адаптирует ход экскурсии в соответствии с их предпочтениями. Мы провели незабываемый день в Валенсии, и дети до сих пор вспоминают увиденное. Очень рекомендуем Яну!
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
- ВВладимир14 июня 2023Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
- ЕЕлена19 сентября 2022Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
- ААнна26 июля 2021Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
- EEvgeniya22 февраля 2020Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
- ССергей6 января 2019Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
- ЕЕлена20 сентября 2018Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Пещеры»
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