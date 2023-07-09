S Solomon Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа Яна прекрасный гид, она очень внимательна к клиентам и адаптирует ход экскурсии в соответствии с их предпочтениями. Мы провели незабываемый день в Валенсии, и дети до сих пор вспоминают увиденное. Очень рекомендуем Яну!

F Fidan Святая пещера и средневековый Сегорбе Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.

В Владимир Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".

Е Елена Подземная река в пещерах Святого Иосифа Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.

А Анна Подземная река в пещерах Святого Иосифа Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!

E Evgeniya Подземная река в пещерах Святого Иосифа Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо

С Сергей Святая пещера и средневековый Сегорбе Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.