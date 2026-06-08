3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вся Валенсия на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
На этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с разнообразием Валенсии: от живописных современных районов до исторического наследия Старого Города.

Вас ждет визит в футуристический Город искусств и наук, созданный знаменитым архитектором Сантьяго
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Калатравой, осмотр стадиона Месталья и прогулка по крупнейшему парку Испании - Турии.

Архитектурные шедевры в стиле модерн и ключевые достопримечательности, включая кафедральный собор с Чашей Грааля, ожидают вас.

Во время экскурсии также предусмотрен визит в местную орчатерию, где вы сможете насладиться горячим шоколадом с фирменными пончиками.

Это путешествие по Валенсии на автомобиле позволит вам увидеть город под разными углами и по-настоящему его почувствовать

5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат экскурсии
  • 🏙️ Обзор всех ключевых районов Валенсии
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🍫 Дегустация местных гастрономических брендов
  • 🏞️ Посещение крупнейшего парка Испании
  • 🏟️ Визит на стадион Месталья
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле

Что можно увидеть

  • Город искусств и наук
  • Турия
  • Стадион Месталья
  • Рынок Колумба
  • Главпочтамт
  • Мэрия
  • Северный вокзал
  • Центральный рынок
  • Кафедральный собор
  • Чаша Святого Грааля
  • Колокольня Мигелете
  • Средневековые ворота Серрано

Описание экскурсии

Современная Валенсия

Экскурсия начнется с портового района, вы увидите трассу Формулы 1, пляжи и живописный район Эль Кабаньяль, который когда-то был маленькой рыбацкой деревушкой. А затем осмотрите самую современную часть города —Валенсию XXI века. Побываете в Городе искусств и наук — футуристическом научно-развлекательном комплексе, построенном по проекту знаменитого валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы. По пути я расскажу об идее создания сооружений, назначении зданий и истории их строительства.

Архитектурные памятники

Вы увидите крупнейший парк в Испании — Турию, средневековые мосты, его пересекающие, и стадион Месталья, где играет футбольный клуб Валенсии. Проедете по улицам буржуазного и элегантного квартала Эйшампле, где атмосфера и архитектура домов напоминают центр Парижа. Кроме того, в программе будет Рынок Колумба — очаровательное здание в модернистском стиле; площадь для боя быков, Главпочтамт, Мэрия и Северный вокзал Валенсии.

Исторический центр

Неторопливо гуляя по улочкам Старого Города, вы зайдете на шумный и оживленный центральный рынок, где я расскажу о гастрономических брендах Испании и Валенсии, а вы сможете продегустировать некоторые из известных продуктов. Познакомлю вас с историей ключевых достопримечательностей центра и легендами этого древнего города. По вашему желанию, возможно посещение кафедрального собора, где хранится знаменитая реликвия — Чаша Святого Грааля, признанная католической церковью как подлинная святыня. А с колокольни Мигелете или средневековых ворот Серрано вам откроется прекрасный панорамный вид на окрестности.

В середине экскурсии мы сможем зайти в старинное кафе-орчатерию, где вы попробуете традиционный напиток «орчату» или, в прохладные зимние месяцы, горячий шоколад с вкусными пончиками «буньюэлос»!

Организационные детали

Я встречу вас в холле вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля в городе Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 772 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и
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получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
2
1
Е
мы очень довольны экскурсией! все прошло даже выше наших ожиданий. нас по нашей просьбе отвели в супер вкусное кафе с чурроссами,мороженым,спасибо большое! видно,что экскурсовод в Валенсии как рыба в воде! знает абсолютно всё вокруг! экскурсия очень интересная😍машина очень удобная.
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Н
Отличная обзорная экскурсия! Рекомендую Елену!
Отличная обзорная экскурсия! Рекомендую Елену!
Отличная обзорная экскурсия! Рекомендую Елену!
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Елена
Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
Елена провезла нас сквозь улицы и столетия с большим знанием истории и интересных фактов о городе и регионе.
Поездка сочеталась с пешими выходами. В день экскурсии проходили праздничные мероприятия - посетили и салют, и службу посмотрели в соборе, и полюбовались на костюмированных горожан.
Спасибо огромное Елене и удачи в делах!
Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
Очень понравилась экскурсия. Впервые опробовали такой формат и не пожалели!
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В
Всё хорошо!
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Т
Большое спасибо Елене! Время у меня было ограничено, но на машине за 3,5 часа мы успели посмотреть не только все самые знаковые современные архитектурные достопримечательности но и побродили по узким улочкам старого города, заглянули на рынок, попили орчату в кафе. Комфортно, четко спланировано, интересно и без спешки. Очень рекомендую.
Большое спасибо Елене! Время у меня было ограничено, но на машине за 3,5 часа мы успели
Большое спасибо Елене! Время у меня было ограничено, но на машине за 3,5 часа мы успели
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М
Замечательная экскурсия с замечательным гидом Еленой, показала самые интересные места Валенсии, провела по историческому центру, об'яснила что обязательно посмотреть в первую очередь и как туда добраться. Думаю, эта экскурсия подойдёт всем, кто первый раз в Валенсии, даёт понимание исторической и культурной ценности города. Елена, спасибо!
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