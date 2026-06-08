3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с разнообразием Валенсии: от живописных современных районов до исторического наследия Старого Города.Вас ждет визит в футуристический Город искусств и наук, созданный знаменитым архитектором Сантьяго

Калатравой, осмотр стадиона Месталья и прогулка по крупнейшему парку Испании - Турии. Архитектурные шедевры в стиле модерн и ключевые достопримечательности, включая кафедральный собор с Чашей Грааля, ожидают вас. Во время экскурсии также предусмотрен визит в местную орчатерию, где вы сможете насладиться горячим шоколадом с фирменными пончиками. Это путешествие по Валенсии на автомобиле позволит вам увидеть город под разными углами и по-настоящему его почувствовать

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Современная Валенсия

Экскурсия начнется с портового района, вы увидите трассу Формулы 1, пляжи и живописный район Эль Кабаньяль, который когда-то был маленькой рыбацкой деревушкой. А затем осмотрите самую современную часть города —Валенсию XXI века. Побываете в Городе искусств и наук — футуристическом научно-развлекательном комплексе, построенном по проекту знаменитого валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы. По пути я расскажу об идее создания сооружений, назначении зданий и истории их строительства.

Архитектурные памятники

Вы увидите крупнейший парк в Испании — Турию, средневековые мосты, его пересекающие, и стадион Месталья, где играет футбольный клуб Валенсии. Проедете по улицам буржуазного и элегантного квартала Эйшампле, где атмосфера и архитектура домов напоминают центр Парижа. Кроме того, в программе будет Рынок Колумба — очаровательное здание в модернистском стиле; площадь для боя быков, Главпочтамт, Мэрия и Северный вокзал Валенсии.

Исторический центр

Неторопливо гуляя по улочкам Старого Города, вы зайдете на шумный и оживленный центральный рынок, где я расскажу о гастрономических брендах Испании и Валенсии, а вы сможете продегустировать некоторые из известных продуктов. Познакомлю вас с историей ключевых достопримечательностей центра и легендами этого древнего города. По вашему желанию, возможно посещение кафедрального собора, где хранится знаменитая реликвия — Чаша Святого Грааля, признанная католической церковью как подлинная святыня. А с колокольни Мигелете или средневековых ворот Серрано вам откроется прекрасный панорамный вид на окрестности.

В середине экскурсии мы сможем зайти в старинное кафе-орчатерию, где вы попробуете традиционный напиток «орчату» или, в прохладные зимние месяцы, горячий шоколад с вкусными пончиками «буньюэлос»!

Организационные детали

Я встречу вас в холле вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.