3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города

Елена
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Елена – ваш гид
На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук; стадион, где играет перспективный футбольный клуб; крупнейший парк Испании; архитектурные шедевры в стиле модерн и знаковые достопримечательности Старого Города, среди которых — кафедральный собор с Чашей Грааля! А в перерыве зайдем с вами в местную орчатерию, где вы сможете отведать горячего шоколада с фирменными пончиками.
188 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В холле вашего отеля в городе Валенсии
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле

Что вас ожидает

Современная Валенсия
Экскурсия начнется с портового района, вы увидите трассу Формулы 1, пляжи и живописный район Эль Кабаньяль, который когда-то был маленькой рыбацкой деревушкой. А затем осмотрите самую современную часть города —Валенсию XXI века. Побываете в Городе искусств и наук — футуристическом научно-развлекательном комплексе, построенном по проекту знаменитого валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы. По пути я расскажу об идее создания сооружений, назначении зданий и истории их строительства.

Архитектурные памятники
Вы увидите крупнейший парк в Испании — Турию, средневековые мосты, его пересекающие, и стадион Месталья, где играет футбольный клуб Валенсии. Проедете по улицам буржуазного и элегантного квартала Эйшампле, где атмосфера и архитектура домов напоминают центр Парижа. Кроме того, в программе будет Рынок Колумба — очаровательное здание в модернистском стиле; площадь для боя быков, Главпочтамт, Мэрия и Северный вокзал Валенсии.

Исторический центр
Неторопливо гуляя по улочкам Старого Города, вы зайдете на шумный и оживленный центральный рынок, где я расскажу о гастрономических брендах Испании и Валенсии, а вы сможете продегустировать некоторые из известных продуктов. Познакомлю вас с историей ключевых достопримечательностей центра и легендами этого древнего города. По вашему желанию, возможно посещение кафедрального собора, где хранится знаменитая реликвия — Чаша Святого Грааля, признанная католической церковью как подлинная святыня. А с колокольни Мигелете или средневековых ворот Серрано вам откроется прекрасный панорамный вид на окрестности.

В середине экскурсии мы сможем зайти в старинное кафе-орчатерию, где вы попробуете традиционный напиток «орчату» или, в прохладные зимние месяцы, горячий шоколад с вкусными пончиками «буньюэлос»!

Организационные детали

Я встречу вас в холле вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.

Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле
Вся Валенсия на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В холле вашего отеля в городе Валенсии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца - и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Замечательная экскурсия с замечательным гидом Еленой, показала самые интересные места Валенсии, провела по историческому центру, об'яснила что обязательно посмотреть в первую очередь и как туда добраться. Думаю, эта экскурсия подойдёт всем, кто первый раз в Валенсии, даёт понимание исторической и культурной ценности города. Елена, спасибо!
9 октября 2019
Спасибо огромное Елене! Прекрасно знает историю, хорошо продуманные маршруты. Чуткая, внимательная. Рекомендуем всем!
30 июля 2019
ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛИ В ВАЛЕНСИИ. ЭКСКУРСИЯ ПОНРАВИЛАСЬ. ЕЛЕНА -ОТЛИЧНЫЙ ЭКСКУРСОВОД.

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