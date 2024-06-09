Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Валенсии и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе и ответит на ваши вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 11:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
- Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Валенсии
Провёл экскурсии для 584 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные русскоговорящие водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии
Похожие экскурсии из Валенсии
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.