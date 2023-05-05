20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как вы гуляете по солнечным улицам Валенсии, общаясь на испанском с местными жителями.Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческим центром города, но и сделать первые шаги в изучении

испанского языка. Вас ждут встречи с площадью Мэрии, кварталом Кармен, Центральным рынком, зданием Шелковой биржи и Кафедральным собором. Научитесь основным фразам и словам, которые помогут вам свободно общаться в бытовых ситуациях. Экскурсовод поделится с вами забавными историями о жизни в Испании, а также расскажет о местных традициях и культуре. Эта прогулка станет отличным началом вашего путешествия по Испании, поможет снять языковой барьер и почувствовать себя частью местного сообщества. Подходит для начинающих и тех, кто хочет освежить свои знания в испанском языке

Описание экскурсии

Пообщаться с испанцами на испанском!

С минимумом теории мы быстро разберем самые полезные и часто употребляемые слова и фразы, а после вы сразу попробуете попрактиковать их в разговоре с испанцами в понятных бытовых ситуациях. Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить. Я выдам мини-памятки, чтобы вы продолжили отрабатывать важные конструкции в другие дни путешествия. А еще расскажу о забавных испанских словах и выражениях.

Валенсия с открыток: маршрут по историческому центру

Моя прогулка охватывает главные достопримечательности центра Валенсии. Мы встретимся у действующей арены для боя быков, пройдем через торжественную площадь Мэрии и по средневековому кварталу Кармен. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля, и зданием Шелковой биржи, шедевром валенсийской готики 15 века. Пройдетесь по красивейшему Центральному рынку, найдете самое узкое в Европе здание и вход в город — ворота Серранос. Свидетельства древнеримской Валенсии вы увидите в археологическом комплексе Альмойна, а еще прогуляетесь по великолепному парку в русле реки Турия.

Понять Испанию и испанцев

Солнечные улицы Валенсии станут фоном для смешных и грустных историй о городе от римлян до наших дней. Я расскажу о местных традициях и быте, о курьезных особенностях испанской жизни, об отношении испанцев к соседям и иностранцам. Вы обратите внимание на неочевидные детали типичной Валенсии и узнаете маленькие секреты о том, как произвести впечатление местного жителя и даже почувствовать себя испанцем.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам с нулевым уровнем (если вы никогда не изучали испанский язык) или начальным уровнем (если у вас был опыт изучения испанского языка, но неудачный или полузабытый).

Прогулка понравится также детям и подросткам: ребята обнаружат, что говорить на иностранном языке доступно и приятно.