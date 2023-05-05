20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Представьте, как вы гуляете по солнечным улицам Валенсии, общаясь на испанском с местными жителями.
Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческим центром города, но и сделать первые шаги в изучении читать дальшеуменьшить
испанского языка.
Вас ждут встречи с площадью Мэрии, кварталом Кармен, Центральным рынком, зданием Шелковой биржи и Кафедральным собором. Научитесь основным фразам и словам, которые помогут вам свободно общаться в бытовых ситуациях.
Экскурсовод поделится с вами забавными историями о жизни в Испании, а также расскажет о местных традициях и культуре.
Эта прогулка станет отличным началом вашего путешествия по Испании, поможет снять языковой барьер и почувствовать себя частью местного сообщества. Подходит для начинающих и тех, кто хочет освежить свои знания в испанском языке
🌟 Уникальная возможность изучить испанский язык в реальных условиях
🏛️ Посещение исторических достопримечательностей Валенсии
🗣️ Практика общения с местными жителями
📚 Получение полезных памяток для дальнейшего изучения языка
🎭 Узнаете смешные и грустные истории о жизни города
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей и подростков
Что можно увидеть
Арена для боя быков
Площадь Мэрии
Квартал Кармен
Кафедральный собор
Шелковая биржа
Центральный рынок
Ворота Серранос
Археологический комплекс Альмойна
Описание экскурсии
Пообщаться с испанцами на испанском!
С минимумом теории мы быстро разберем самые полезные и часто употребляемые слова и фразы, а после вы сразу попробуете попрактиковать их в разговоре с испанцами в понятных бытовых ситуациях. Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить. Я выдам мини-памятки, чтобы вы продолжили отрабатывать важные конструкции в другие дни путешествия. А еще расскажу о забавных испанских словах и выражениях.
Валенсия с открыток: маршрут по историческому центру
Моя прогулка охватывает главные достопримечательности центра Валенсии. Мы встретимся у действующей арены для боя быков, пройдем через торжественную площадь Мэрии и по средневековому кварталу Кармен. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля, и зданием Шелковой биржи, шедевром валенсийской готики 15 века. Пройдетесь по красивейшему Центральному рынку, найдете самое узкое в Европе здание и вход в город — ворота Серранос. Свидетельства древнеримской Валенсии вы увидите в археологическом комплексе Альмойна, а еще прогуляетесь по великолепному парку в русле реки Турия.
Понять Испанию и испанцев
Солнечные улицы Валенсии станут фоном для смешных и грустных историй о городе от римлян до наших дней. Я расскажу о местных традициях и быте, о курьезных особенностях испанской жизни, об отношении испанцев к соседям и иностранцам. Вы обратите внимание на неочевидные детали типичной Валенсии и узнаете маленькие секреты о том, как произвести впечатление местного жителя и даже почувствовать себя испанцем.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам с нулевым уровнем (если вы никогда не изучали испанский язык) или начальным уровнем (если у вас был опыт изучения испанского языка, но неудачный или полузабытый). Прогулка понравится также детям и подросткам: ребята обнаружат, что говорить на иностранном языке доступно и приятно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Арены для боя быков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1559 туристов
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 7 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес, читать дальшеуменьшить
говорю по-испански, воспитываю двоих детей. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Я официальный сертифицированный гид, но для меня важно делать прогулки как можно менее формальными и как можно более дружескими и увлекательными. Буду очень рада познакомить вас с нашим чудесным городом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Огромное спасибо Татьяне за прекрасную познавательную экскурсию, которая прошла на одном дыхании. Она подстроила маршрут под наши измененные обстоятельства. Татьяна показала нам не только знаковые достопримечательности, но маленькие уютные уголочки, читать дальшеуменьшить
о которых знают только местные, обратила наше внимание на маленькие детали. Детям очень понравилось искать их на улицах Валенсии. А еще мы общались с прекрасными валенсийками и узнали рецепт паэльи. Экскурсия прошла на одном дыхании и очень понравилось и детям, и всем взрослым.
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Ольга
Мы семьёй с двумя детьми 10 и 7 лет гуляли с Таней по центру Валенсии.
Нам очень понравилась идея вступать с Татьяниной помощью в разговоры с местными жителями. Как сказал мой читать дальшеуменьшить
муж, сразу же хочется выучить испанский язык, чтобы понимать, что же они отвечают нам, так доброжелательно горожане реагируют на любые обращенные к ним вопросы.
Кроме рассказов о Валенсии, Таня специально для детей приготовила игровые задания, простые и интересные, которые их увлекали по ходу прогулки.
Танины советы помогли нам организовать еще несколько своих собственных прогулок и посетить местный праздник уже самостоятельно, что бесценно для тех, кто впервые в Валенсии.
Вообще, всё прошло очень живо и душевно. Ощущение, что мы гуляли по центру Валенсии со своей давней знакомой, хорошо знающей город и его историю.
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Мария
Огромная благодарность Татьяне за интересную прогулку и знакомство с Валенсией! В городе были проездом, но благодаря Татьяне смогли узнать этот город настолько, чтобы полюбить его и появились желание вернуться уже на несколько дней. Нам повезло попасть на водный трибунал, посетить рынок и попробовать орчату, а также узнать рецепт настоящей валенсианской паэльи!
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Айгуль
Очень понравились места, которые показала нам гид, именно показала, историки гиды конечно рассказывают без умолка, так как есть, чем поделиться)
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М
Маргарита
Мы семья, Маргарита и Валерий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Таня, прекрасно владеет материалом. Увлекательно и разносторонне предоставляет объекты, Получили ответы на все вопросы, возникающие попутно, она влюбила нас в свой город. Очень рекомендуем. Спасибо.
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Ю
Юлия
Спасибо Татьяне за чудесную экскурсию без скучных дат! Было интересно и увлекательно не только для взрослых, но и для детей 8 и 12 лет. 3 часа пролетели незаметно! Рекомендую!
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