20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа

Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере.

Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города.

А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Арены для боя быков
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа

Что вас ожидает

Пообщаться с испанцами на испанском!
С минимумом теории мы быстро разберем самые полезные и часто употребляемые слова и фразы, а после вы сразу попробуете попрактиковать их в разговоре с испанцами в понятных бытовых ситуациях. Цель такого знакомства с испанским — снять барьер и сделать главный шаг в изучении языка, начав говорить. Я выдам мини-памятки, чтобы вы продолжили отрабатывать важные конструкции в другие дни путешествия. А еще расскажу о забавных испанских словах и выражениях.

Валенсия с открыток: маршрут по историческому центру
Моя прогулка охватывает главные достопримечательности центра Валенсии. Мы встретимся у действующей арены для боя быков, пройдем через торжественную площадь Мэрии и по средневековому кварталу Кармен. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля, и зданием Шелковой биржи, шедевром валенсийской готики 15 века. Пройдетесь по красивейшему Центральному рынку, найдете самое узкое в Европе здание и вход в город — ворота Серранос. Свидетельства древнеримской Валенсии вы увидите в археологическом комплексе Альмойна, а еще прогуляетесь по великолепному парку в русле реки Турия.

Понять Испанию и испанцев
Солнечные улицы Валенсии станут фоном для смешных и грустных историй о городе от римлян до наших дней. Я расскажу о местных традициях и быте, о курьезных особенностях испанской жизни, об отношении испанцев к соседям и иностранцам. Вы обратите внимание на неочевидные детали типичной Валенсии и узнаете маленькие секреты о том, как произвести впечатление местного жителя и даже почувствовать себя испанцем.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам с нулевым уровнем (если вы никогда не изучали испанский язык) или начальным уровнем (если у вас был опыт изучения испанского языка, но неудачный или полузабытый).
Прогулка понравится также детям и подросткам: ребята обнаружат, что говорить на иностранном языке доступно и приятно.

Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Арены для боя быков.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 5 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес, говорю по-испански, воспитываю сына. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Буду очень рада поделиться этими знаниями с вами!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Экскурсия была хорошо организована, маршрут тщательно продуман, начиная от парковки и заканчивая гастрономическими рекомендациями к концу экскурсии. Особенно понравилась идея с вовлечением прохожих в процесс экскурсии. Мы задавали с помощью Тани им вопросы на испанском языке и получали на них очень тёплые ответы. Таким образом мы знакомились с менталитетом местных жителей, их культурой, гостеприимством. И город становился сразу ближе и роднее.
Мы были с собакой, во многие места, где с собакой не разрешалось, Тане приходилось заводить нас по отдельности. Это занимало больше времени и наша экскурсия продлилась поэтому на час дольше, чем было запланировано.
Таня очень интересный рассказчик и очень внимательна к тому, какие темы нам были наиболее интересны.
Спасибо большое за замечательную экскурсию!
12 февраля 2020
Три часа с Татьяной прошли очень быстро и познавательно.
Нам было легко общаться с ней и мы узнали много интересных фактов как о Валенсии, так и о истории Испании.
Большое спасибо.
26 января 2020
Татьяна очень интересно все рассказала, удобно построен маршрут, отзывчива
6 января 2020
Интересно, увлекательно, легко. Татьяна - прекрасный гид, много фактов и историй, увлекает, чувствует настроение туристов. Мы получили большое удовольствие. Спасибо!
4 января 2020
Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию, творческий подход и интересные факты.
1 января 2020
Очень интересно!
11 декабря 2019
Огромное спасибо Татьяне за полезную экскурсию . Было познавательно и весело, осталось многое на память , не только фото:)
Фразы на испанском ,символы города, интересные факты,всем этим Татьяна делится с удовольствием со своими экскурсантами. Прогулка прошла очень легко ,хотя пройдено было много. Благодаря Татьяне мы пообщались с местными жителями,это забавный опыт. Легкая и приятная Татьяна заразила нас настроением Валенсии , мы прониклись духом и с удовольствием приедем еще !
Спасибо большое ! "Счастливый пут!"(кто был на экскурсии,тот поймет)
10 декабря 2019
Татьяна - очень грамотный и очень тактичный гид. Экскурсия была познавательной и очень интересной. Она помогает понять и почувствовать настоящую Валенсию. Истории и факты, которые мы узнали от Татьяны - мы потом с друзьями постоянно вспоминали и обсуждали, гуляя по городу (например, когда находили символ Валенсии или когда встречали горожан в уникальных валенсийских костюмах для главного праздника Валенсии Фальяс). Информации было много, но она вся удивительным образом легко усваивается и оставляет след. Всем рекомендуем эту экскурсию - после нее смотришь на город и ее жителей совсем по-другому, пронизываешься духом настоящей Валенсии. Спасибо огромное Татьяне!!! С удовольствием посетим и другие ее экскурсии, если окажемся здесь еще раз)
26 октября 2019
Очень познавательно и интересно! Татьяна настолько хорошо знает Валенсию и древнюю и современную!
12 сентября 2019
Экскурсия «с настроением»! Время пролетело незаметно, и сама экскурсия очень понравилась. Доступно, интересно, честно!!! «Старый город» стал понятнее, и более узнаваем. Завтра мы еще пройдем по его улочкам, но уже более осознано будем относится к окружающему. Валенсия стала для нас тем городом, в который хочется вернуться. Спасибо Татьяне!
Ещё 10 отзывов

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