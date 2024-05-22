1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ННаталья19 марта 2024Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
- ММарина1 февраля 2024Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
- RRuslan20 ноября 2023Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
- ЕЕлена17 октября 2023Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
- KKristina10 декабря 2022Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
- ЕЕлена19 сентября 2022Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 155 до 380. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Валенсии и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании