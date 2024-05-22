Выездные экскурсии из Валенсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Валенсии на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
214 за всё до 4 чел.
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
235 за всё до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
259 за всё до 4 чел.
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
    читать дальше

    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
  • С
    Степан
    5 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
    читать дальше

    сможете насладиться всем этим в полном объеме. Рассказ Дмитрия в течение дороги и прогулок по городу был крайне увлекателен. Несмотря на продолжительность экскурсии,она прошла легко и непринужденно.

  • R
    Ruslan
    20 ноября 2023
    Из Валенсии в Аликанте на авто
    Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно
  • F
    Fidan
    30 июня 2023
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
  • K
    Kristina
    10 декабря 2022
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой
  • Е
    Елена
    19 сентября 2022
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
  2. Подземная река в пещерах Святого Иосифа
  3. Пеньискола и мистический замок тамплиеров
  4. «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
  5. Святая пещера и средневековый Сегорбе
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 155 до 380. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Валенсии и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании
ХорошоТам