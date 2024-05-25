Экскурсии по Валенсии на машине с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «На машине» в Валенсии на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
214 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
259 за всё до 4 чел.
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Валенсии
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Валенсии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
40 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
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    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
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    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
  • N
    Natalia
    25 апреля 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Спасибо, Татьяна, за интересную экскурсию. После того как вы познакомили нас с городом хочется туда вернутся
  • С
    Степан
    5 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
  • А
    Алиса
    4 марта 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Замечательная Татьяна и экскурсия. Влюбились в Валенсию вместе с супругом. Очень содержательно и интересно рассказывает Татьяна. Всем рекомендую и мы обязательно вернемся!
  • R
    Ruslan
    20 ноября 2023
    Из Валенсии в Аликанте на авто
    Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно
  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На машине»

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  1. Из глубины веков до наших дней
  2. Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
  3. Подземная река в пещерах Святого Иосифа
  4. Римский акведук и прогулка среди скал
  5. Вся Валенсия на автомобиле
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "На машине" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 40 до 380. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год на машине, 67 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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