1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Валенсии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
€40 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- NNatalia25 апреля 2024Спасибо, Татьяна, за интересную экскурсию. После того как вы познакомили нас с городом хочется туда вернутся
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ННаталья19 марта 2024Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
- ААлиса4 марта 2024Замечательная Татьяна и экскурсия. Влюбились в Валенсию вместе с супругом. Очень содержательно и интересно рассказывает Татьяна. Всем рекомендую и мы обязательно вернемся!
- RRuslan20 ноября 2023Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
- ЕЕлена17 октября 2023Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На машине»
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