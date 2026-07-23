19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию.
Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.
Красный маршрут: Валенсия классическая
На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зелёной площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.
Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.
Синий маршрут: Валенсия изящная
* Парк Гулливера. Мы начнём маршрут с необычной точки: вы увидите гигантского Гулливера, превращённого в игровое пространство. Вы откроете для себя, как сказка становится частью города, и сделаете первые яркие кадры
Сады Турии. Мы пойдём по зелёному руслу бывшей реки. Вы увидите пышные сады, мосты и скрытые уголки отдыха. И узнаете, как город превратил природную катастрофу в одно из лучших общественных пространств Европы
Музей Принца Филиппе. Мы подойдём к зданию, напоминающему скелет гигантского существа. Вы поймёте, как архитектура может «оживать», откроете для себя идеи Сантьяго Калатравы и услышите, почему этот музей стал символом научного будущего
Эмисферик. Вы поймаете идеальный ракурс «глаза планеты», отражающегося в бирюзовой глади бассейнов. И узнаете, как создавался этот визуальный символ города
Дворец оперы Королевы Софии. Мы обойдём здание с разных сторон, и вы увидите, как его формы меняются: это будет сходство то с шлемом, то с космическим кораблём. Вы откроете, какие споры сопровождали его строительство
Агора. Вы увидите масштаб и мощь конструкции, откроете её необычную акустику и услышите, какие события здесь проходят
Оранжерея Умбракле. Мы завершим нашу прогулку под парящими арками среди пальм и экзотических растений. Вы увидите игру света и тени, почувствуете гармонию природы и архитектуры лучшего места для ваших самых стильных снимков в Валенсии.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Организационные детали
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Валенсии, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€40
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Красному маршруту на площади Plaza de la Virgen. По синему маршруту - у центрального входа в парк Гулливер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Julija
2 часа прошли незаметно, было очень интересно
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К
Карина
Отличная экскурсия! Гид Татьяна влюбила меня в Валенсию еще больше! Было очень интересно, про город, архитектуру, историю. А музей Фаллеро невероятно впечатлил! Благодарю, что не смотря на то что я была одна, не отменили экскурсию! ❤️
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Наталия
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
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А
Алексей
Несмотря на заминку с проведением экскурсии она прошла в дополнительно согласованное время и прошла на отлично. Хочу сказать огромное спасибо гиду Каролине! Это были прекрасные 2 часа, которые пролетели незаметно читать дальшеуменьшить
за прогулкой по историческому центру Валенсии под рассказы Каролины об истории города и его достопримечательностей. Также было очень приятно получить дополнительные рекомендации о том, что еще посмотреть и где вкусно поесть. Уже хочется снова вернуться в этот город)
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Е
Елена
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
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T
Tamara
Спасибо большое, экскурсия супер!! 2 часа очень быстро пролетели. Экскурсию проводила Каролина. Столько информации получила, просто вау. Отдельное спасибо за информацию где поесть и что купить на подарок. Очень рекомендую.
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