19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию.

Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Plaza de la Virgen
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У этой экскурсии19 отзывов
4.79
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. В обоих вариантах прогулка начинается на площади de la Virgen, где вы услышите о покровительнице города. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.

Красный маршрут: Валенсия классическая
На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зеленой площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.

Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.

Синий маршрут: Валенсия изящная
Начнем с рассказа о празднике, который превращает площадь de la Virgen в цветочное поле! Следом вы прикоснётесь к далекому прошлому, увидев раскопки древней Валенсии, римского города Valentia, буквально под ногами. Мы удивим вас кружевной архитектурой Вязаного дома и фактами о Римском входе в Кафедральный собор. На площади de la Reina вы узнаете о колокольни Мигелетте и о лучших местных кафе и барах. Отдельной темой станут ремесла Валенсии. Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas. А в музее-бутике фабрики Lladro познакомитесь с прославленным фарфором тонкой работы. На площади Мэрии вы представите ярчайший испанский праздник Fallas, а после увидите огромную Арену для боя быков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Валенсии, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии
Ежедневная прогулка по Валенсии

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Plaza de la Virgen.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия «Ежедневная прогулка по Валенсии» с гидом Татьяной была очень интересной и познавательной.
Сколько секретов Валенсии открыла Татьяна! Нам очень понравилась ее общительность, эрудиция и позитивный настрой.
Мы побывали с ней во всех исторических эпохах города, узнали особенности местных блюд и напитков, старые легенды и последние городские новости.
Благодарны за прекрасный тур по Валенсии и ответы на все наши вопросы.
8 февраля 2020
Очень познавательная экскурсия. Гид рассказывала много интересных подробностей истории города и отдельных мест, мимо которых проходили. Спасибо за приятное и полезное времяпрепровождение!
16 января 2020
Прекрасный гид. Рассказала много интересного о жизни в Валенсии помимо экскурсии.
9 января 2020
Отличная экскурсия! Татьяне большое спасибо. Как первая экскурсия по Валенсии, чтобы понять что к чему и куда дальше бежать такой двухчасовой вариант просто незаменим.
6 января 2020
Гида сбивала группа, просила рассказать их о чём-то помимо экскурсии, более глубоко ушли в рассказы о зарождении города, на саму экскурсию осталось меньше времени
4 января 2020
Не самая интересная экскурсия .
5 ноября 2019
Были на ежедневной экскурсии по Валенсии с гидом Татьяной. Татьяна интересно рассказывала, получили много новых сведений о городе, жителях, узнали интересные исторические факты. Время пролетело не заметно. Экскурсия прошла в очень теплой и приятной атмосфере, Татьяна прекрасный гид, спасибо большое за экскурсию!
26 октября 2019
Это Экскурсия просто must visit в Валенсии
20 октября 2019
Экскурсовод Яна провела хорошую экскурсию. Рассказала много интересного. Рекомендую.
19 октября 2019
Красный маршрут-гид Валентина. Спасибо за познавательное, позитивное, приятное времяпрепровождение. Экскурсия понравилась, кроме этого получили массу практичных советов! Успехов и благодарных туристов! И пусть метрвый сезон не наступает никогда!
Ещё 9 отзывов

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