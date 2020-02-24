19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. В обоих вариантах прогулка начинается на площади de la Virgen, где вы услышите о покровительнице города. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.

Красный маршрут: Валенсия классическая

На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зеленой площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.

Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.

Синий маршрут: Валенсия изящная

Начнем с рассказа о празднике, который превращает площадь de la Virgen в цветочное поле! Следом вы прикоснётесь к далекому прошлому, увидев раскопки древней Валенсии, римского города Valentia, буквально под ногами. Мы удивим вас кружевной архитектурой Вязаного дома и фактами о Римском входе в Кафедральный собор. На площади de la Reina вы узнаете о колокольни Мигелетте и о лучших местных кафе и барах. Отдельной темой станут ремесла Валенсии. Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas. А в музее-бутике фабрики Lladro познакомитесь с прославленным фарфором тонкой работы. На площади Мэрии вы представите ярчайший испанский праздник Fallas, а после увидите огромную Арену для боя быков.