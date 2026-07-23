19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию. Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.

Красный маршрут: Валенсия классическая

На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зелёной площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.

Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.

Синий маршрут: Валенсия изящная

Сады Турии . Мы пойдём по зелёному руслу бывшей реки. Вы увидите пышные сады, мосты и скрытые уголки отдыха. И узнаете, как город превратил природную катастрофу в одно из лучших общественных пространств Европы

. Мы пойдём по зелёному руслу бывшей реки. Вы увидите пышные сады, мосты и скрытые уголки отдыха. И узнаете, как город превратил природную катастрофу в одно из лучших общественных пространств Европы Музей Принца Филиппе . Мы подойдём к зданию, напоминающему скелет гигантского существа. Вы поймёте, как архитектура может «оживать», откроете для себя идеи Сантьяго Калатравы и услышите, почему этот музей стал символом научного будущего

. Мы подойдём к зданию, напоминающему скелет гигантского существа. Вы поймёте, как архитектура может «оживать», откроете для себя идеи Сантьяго Калатравы и услышите, почему этот музей стал символом научного будущего Эмисферик . Вы поймаете идеальный ракурс «глаза планеты», отражающегося в бирюзовой глади бассейнов. И узнаете, как создавался этот визуальный символ города

. Вы поймаете идеальный ракурс «глаза планеты», отражающегося в бирюзовой глади бассейнов. И узнаете, как создавался этот визуальный символ города Дворец оперы Королевы Софии . Мы обойдём здание с разных сторон, и вы увидите, как его формы меняются: это будет сходство то с шлемом, то с космическим кораблём. Вы откроете, какие споры сопровождали его строительство

. Мы обойдём здание с разных сторон, и вы увидите, как его формы меняются: это будет сходство то с шлемом, то с космическим кораблём. Вы откроете, какие споры сопровождали его строительство Агора . Вы увидите масштаб и мощь конструкции, откроете её необычную акустику и услышите, какие события здесь проходят

. Вы увидите масштаб и мощь конструкции, откроете её необычную акустику и услышите, какие события здесь проходят Оранжерея Умбракле. Мы завершим нашу прогулку под парящими арками среди пальм и экзотических растений. Вы увидите игру света и тени, почувствуете гармонию природы и архитектуры лучшего места для ваших самых стильных снимков в Валенсии.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали

Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»

Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей

Экскурсия проводится без наушников

В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Валенсии, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

. Мы начнём маршрут с необычной точки: вы увидите гигантского Гулливера, превращённого в игровое пространство. Вы откроете для себя, как сказка становится частью города, и сделаете первые яркие кадры