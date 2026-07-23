19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Валенсией каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию.

Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
4.7
61 отзыв
Свидание с Валенсией каждый день
Свидание с Валенсией каждый день
Свидание с Валенсией каждый день

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два насыщенных маршрута по ключевым местам Валенсии. Красный маршрут проходит по восточной части старого города, синий — по западной.

Красный маршрут: Валенсия классическая

На площади de la Virgen вы узнаете о Базилике Обездоленных и о символизме фонтана Турия, а также восхититесь Кафедральным собором, где хранится Чаша Грааля. Мы расскажем о его тайнах, о барочном главном входе и о традиции распределения пресной воды. После в программе церковь Св. Каталины с необычной колокольней и Шелковая биржа — настоящий храм торговли прошлого, где вы рассмотрите горгулий и ажурные каменные узоры. А на зелёной площади Мэрии откроете для себя стиль мудехар, посмотрите на напоминающую дворец почту и очаруетесь цветочными киосками.

Этот же маршрут познакомит вас с вкусами Валенсии. В тени цитрусовых в Апельсиновом садике мы расскажем о значении этих фруктов для города и подскажем, где попробовать два традиционных напитка: бодрящий Agua de Valencia, гордость валенсийцев, и Орчату на основе земляного миндаля. А еще вы проникнетесь валенсийским колоритом на Центральном рынке.

Синий маршрут: Валенсия изящная

* Парк Гулливера. Мы начнём маршрут с необычной точки: вы увидите гигантского Гулливера, превращённого в игровое пространство. Вы откроете для себя, как сказка становится частью города, и сделаете первые яркие кадры
  • Сады Турии. Мы пойдём по зелёному руслу бывшей реки. Вы увидите пышные сады, мосты и скрытые уголки отдыха. И узнаете, как город превратил природную катастрофу в одно из лучших общественных пространств Европы
  • Музей Принца Филиппе. Мы подойдём к зданию, напоминающему скелет гигантского существа. Вы поймёте, как архитектура может «оживать», откроете для себя идеи Сантьяго Калатравы и услышите, почему этот музей стал символом научного будущего
  • Эмисферик. Вы поймаете идеальный ракурс «глаза планеты», отражающегося в бирюзовой глади бассейнов. И узнаете, как создавался этот визуальный символ города
  • Дворец оперы Королевы Софии. Мы обойдём здание с разных сторон, и вы увидите, как его формы меняются: это будет сходство то с шлемом, то с космическим кораблём. Вы откроете, какие споры сопровождали его строительство
  • Агора. Вы увидите масштаб и мощь конструкции, откроете её необычную акустику и услышите, какие события здесь проходят
  • Оранжерея Умбракле. Мы завершим нашу прогулку под парящими арками среди пальм и экзотических растений. Вы увидите игру света и тени, почувствуете гармонию природы и архитектуры лучшего места для ваших самых стильных снимков в Валенсии.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Валенсии, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По Красному маршруту на площади Plaza de la Virgen. По синему маршруту - у центрального входа в парк Гулливер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
5
3
2
2
2
1
Julija
2 часа прошли незаметно, было очень интересно
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К
Отличная экскурсия! Гид Татьяна влюбила меня в Валенсию еще больше! Было очень интересно, про город, архитектуру, историю. А музей Фаллеро невероятно впечатлил! Благодарю, что не смотря на то что я была одна, не отменили экскурсию! ❤️
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Наталия
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
Не заметили как время прошло, все интересно, познавательно, позитивно, не пожалеете, если посетите эту экскурсию, рекомендую!
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А
Несмотря на заминку с проведением экскурсии она прошла в дополнительно согласованное время и прошла на отлично. Хочу сказать огромное спасибо гиду Каролине! Это были прекрасные 2 часа, которые пролетели незаметно
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за прогулкой по историческому центру Валенсии под рассказы Каролины об истории города и его достопримечательностей. Также было очень приятно получить дополнительные рекомендации о том, что еще посмотреть и где вкусно поесть. Уже хочется снова вернуться в этот город)

Несмотря на заминку с проведением экскурсии она прошла в дополнительно согласованное время и прошла на отлично.
Несмотря на заминку с проведением экскурсии она прошла в дополнительно согласованное время и прошла на отлично.
Несмотря на заминку с проведением экскурсии она прошла в дополнительно согласованное время и прошла на отлично.
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Е
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
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T
Спасибо большое, экскурсия супер!! 2 часа очень быстро пролетели. Экскурсию проводила Каролина. Столько информации получила, просто вау. Отдельное спасибо за информацию где поесть и что купить на подарок. Очень рекомендую.
Спасибо большое, экскурсия супер!! 2 часа очень быстро пролетели. Экскурсию проводила Каролина. Столько информации получила, просто
Спасибо большое, экскурсия супер!! 2 часа очень быстро пролетели. Экскурсию проводила Каролина. Столько информации получила, просто
Спасибо большое, экскурсия супер!! 2 часа очень быстро пролетели. Экскурсию проводила Каролина. Столько информации получила, просто
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