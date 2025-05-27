Индивидуальная
Прогулка по городу и собор Андрея Первозванного
Подробное знакомство с одним из красивейших соборов Европы
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
€275 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая.
Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен.
Я очень рекомендую эту экскурсию.
