1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
«Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
Начало: Возле театра Маргерита
«На прогулке по Бари вы осмотрите самые интересные церкви, а также познакомитесь с историей города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
«Что вас ждет Гастрономический тур предусматривает как обзорные экскурсии, так и посещение ферм с дегустацией местных блюд, сыров, вин»
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
«Что ваш ждет На экскурсии вы познакомитесь с историей, культурой, фольклором, традициями, прочувствуете атмосферу исторического центра Бари»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€119 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikolay2 июня 2024Все супер!
- ИИлья8 мая 2024Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
- ННаталья14 апреля 2024Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
- ИИрина3 апреля 2024Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ИИрина1 января 2024Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.
- ММаргарита20 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.
- ААльбина7 октября 2023Галина мастер своего дела, очень интересный рассказчик и знаток города. Потрясающая экскурсия наполненная теплом истории и окружения.
- ФФрида29 сентября 2023Катя интересный рассказчик, хороший экскурсовод. Остались только хорошие впечатления
- ТТатьяна13 августа 2023Отличная экскурсия! Много познавательных фактов. Провели время в дружественной атмосфере. Рекомендую! 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
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