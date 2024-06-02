Обзорные и познавательные экскурсии Бари

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Бари на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
«Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
125 за всё до 10 чел.
Николай Угодник и история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
Начало: Возле театра Маргерита
«На прогулке по Бари вы осмотрите самые интересные церкви, а также познакомитесь с историей города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Бари - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Сказочный Альберобелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
130 за всё до 5 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
120 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
«Что вас ждет Гастрономический тур предусматривает как обзорные экскурсии, так и посещение ферм с дегустацией местных блюд, сыров, вин»
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
«Что ваш ждет На экскурсии вы познакомитесь с историей, культурой, фольклором, традициями, прочувствуете атмосферу исторического центра Бари»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140119 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikolay
    2 июня 2024
    Николай Угодник и история города
    Все супер!
  • И
    Илья
    8 мая 2024
    Николай Угодник и история города
    Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
  • И
    Ирина
    3 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
  • А
    Алексей
    9 февраля 2024
    Сказочный Альберобелло
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
  • И
    Ирина
    1 января 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.
  • М
    Маргарита
    20 декабря 2023
    Николай Угодник и история города
    Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.
  • А
    Альбина
    7 октября 2023
    Волшебный Бари
    Галина мастер своего дела, очень интересный рассказчик и знаток города. Потрясающая экскурсия наполненная теплом истории и окружения.
  • Ф
    Фрида
    29 сентября 2023
    Волшебный Бари
    Катя интересный рассказчик, хороший экскурсовод. Остались только хорошие впечатления
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Волшебный Бари
    Отличная экскурсия! Много познавательных фактов. Провели время в дружественной атмосфере. Рекомендую! 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 119 до 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Бари нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бари много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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