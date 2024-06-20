1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€147 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Посетить два древних итальянских города и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по скрытым улочкам Бари
Познакомьтесь с историей и культурой Бари. Посетите скрытые улочки и узнайте о Св. Николае. Экскурсию проводит лицензированный гид с 10-летним стажем
Начало: Площадь Феррарезе
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 июня 2024Шикарная экскурсия и очень классный гид! Всем рекомендую!!!
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ААнтон30 августа 2019Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Необычные»
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