9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Комфортно доехать из аэропорта до центра и познакомиться с главными местами города

Олена
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Олена – ваш гид
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье.

Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ.

Я встречу вас в аэропорту, проведу по известным и «тайным» местам и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.
130 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Аэропорт в БЕРГАМО
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо

Что вас ожидает

Великолепие Верхнего города
Наша с прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами, возле которых я оставлю свой автомобиль на стоянке, и мы насладимся шикарной панорамой на Нижний город Бергамо с живописных ворот Св.Джакомо. Не спеша поднявшись по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. Итак, в программе экскурсии:

  • Пьяцца делла Цитадели Висконти — одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства.
  • Пьяцца Веккья или Старая Площадь — подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и Колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть.
  • Новый дворец — вы зайдете в расположенную в нем городскую Библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища.
  • Соборная Площадь — удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: Базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, Капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо или Кафедральный Собор Св.Александра, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. Вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади!
  • Замок Рокка — вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи».
  • Прогулка вдоль Венецианских стен. Вы спуститесь вдоль Венецианских стен, и вам снова откроется бесподобная панорама Бергамо, уходящая далеко за горизонт. Я расскажу историю строительства прекрасно сохранившихся оборонительных стен. Вы узнаете, почему они названы «венецианскими» несмотря на то, что Бергамо находится всего в 50 км от Милана.

По окончании экскурсии я отвезу вас в гостиницу или в аэропорт, с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией дальнейшей программы пребывания в красивейшем городе Европы.

Организационные детали

  • После экскурсии я отвезу вас обратно в аэропорт, если у вас транзитный рейс, или в отель.
  • Входной билет на смотровую площадку колокольни Кампаноне не включен в стоимость экскурсии — 5 евро.
  • Дополнительно оплачивается фуникулер между Верхним и Нижним городом — 1,25 евро. Билет действует 90 минут. Для тех, кто любит спорт, можем подняться и спуститься пешком, через ворота святого Джакомо.
  • Для экскурсии обязательно выбирайте удобную обувь.
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Аэропорт в БЕРГАМО.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олена
Олена
Приветствую вас, друзья-путешественники! Меня зовут Олена. Я профессиональный гид-сопровождающий с 2012 года. В 1997 году Италия стала моей второй Родиной. Получив высшее образование переводчика и проработав десять лет в инженерной компании «Terruzzifercalxgroup Spa», я полностью ассимилировала в Бергамо и приняла менталитет его жителей. Экскурсии стараюсь делать уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности архитектуры, колоритные места города! Расскажу и об образовании в Италии, о медицинском обслуживании, отвечу на любые интересующие вас вопросы из бытовой жизни итальянцев (например, как готовить местные казончЕлли). А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, поехать на озеро, сыроварню — я с радостью поделюсь с вами моими знаниями и находками. Arrivederci!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень удобная экскурсия. Мы с дочерью приезжали в Италию всего на 4 ночи, многое хотелось успеть. Олена нас встретила в аэропорту, мы с комфортом добрались до Бергамо на машине, познакомились с городом и потом ориентировались уже свободно в нем. Спасибо большое гиду за подробную экскурсию! Всё понравилось)
11 декабря 2019
Хотелось бы выразить благодарность , Леночке!!! Все прошло восхитительно 🇮🇹
Куча информации прям с трапа самолета 🤗 , помимо экскурсии мы ещё зашли перекусить в аутентичную кафешку и позднее полакомились настоящим джелатто 🥰
Мы прилетали в Милано и долго не решались задерживаться в Бергамо, но когда зашли на профиль Елены стало очевидно , что Помощь в трансфере и в покупке билета на поезд в Милан плюс знакомство с городом Старинным и прекрасным должно состояться) все на 5 +
Леночка , СПАСИБО 🤗
5 ноября 2019
Спасибо за интересную экскурсию по удивительному городу Бергамо. Очень живописный город со своей историей. Каждому советуем побывать там. Спасибо гиду, которая так ярко и тонко показала достопримечательности Бергамо. Обязательно воспользуйтесь возможностью заглянуть сюда! Светлана.
16 июня 2019
Спасибо за чудесную экскурсию.
Всё было сказочно по содержанию, наполнению и реализации :)
Замечательный экскурсовод, для которого важны даже небольшие нюансы и детали.
С удовольствием порекомендую Олену друзьям :)
12 декабря 2018
У нас была пересадка в Бергамо. Семь часов между рейсами. Поэтому перед гидом Еленой стояла непростая задача - провести ночную экскурсию по Бергамо.Это было замечательно. Большое спасибо и вам, и Елене за экскурсию и прекрасно проведенное время.
21 ноября 2018
Спасибо за экскурсию! Было интересно, информативно, увлекательно. Получили массу впечатлений и полезных знаний, хочется вернуться снова.
29 октября 2018
Огромное спасибо Олене за увлекательный и подробный рассказ об истории Бергамо и его памятниках архитектуры. Все было удобно и грамотно спланировано!!!
Ирина и Руслан
19 октября 2018
10 октября посетили экскурсию "Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо" . Ещё по предварительной переписке стало понятно , что нам очень повезло встретить такого гида ) всё очень оперативно: ответы на вопросы , согласование деталей встречи , желание познакомить с Бергамо в самом лучшем виде )) Мы с мужем были в Бергамо проедом , ночью. Лена встретила нас в аэропорту на машине и отвезла в необыкновенное средневековье под названием Читта-Альта. Старый город с мощеными улицами, окруженный венецианской стеной, полностью погрузил нас в средневековую Италию. Завораживающее, мистическое место, а цепочки исторических событий тех времён Лена так интересно соединила в стройную историю ,что мы не заметили как промчалось время и пришла пора расставаться(( Лена отвезла нас в аэропорт и мы находились под впечатлением от этой экскурсии ещё долгое время . Хочется приехать в Бергамо ещё раз и провести там больше времени. Обязательно это сделаем и очень хочется чтобы познакомила ещё ближе с тайнами этого прекрасного города именно Лена - человек влюблённый в этот город и в своё дело ! Лена , спасибо огромное !!!
6 октября 2018
17.09.18 мы с подругой были на обзорной экскурсии по Бергамо с Еленой. Несмотря на задержку нашего рейса из Москвы на целый час, Елена ждала нас в аэропорту и встретила еще в здании аэропорта. Не заселяясь в отель, загрузили чемоданы в машину и пошли любоваться Бергамо. Спасибо Елене за весь день, что она провела с нами. Понравилось все - маршрут и история Бергамо, дружеские отношения, которые сразу сложились между нами. Нас охватило ощущение, что приехали в гости к подруге, которую не видели много лет и она с удовольствием рассказывала обо всем, что нас интересовало. День пролетел просто на одном дыхании. Экскурсия продлилась даже дольше запланированных часов :) Уставших и довольных уже поздним вечером Елена привезла нас к отелю. Очень рекомендуем Елену, как экскурсовода всем, кто прилетает в Бергамо, т.к. это один из удивительных городов севера Италии, в историю которого хоть на пару часов стоит погрузиться. Посмотрите все самые интересные достопримечательности старого города и узнаете много интересного! Спасибо Елене за все, обязательно постараемся вернуться на более продолжительное время в этот городок :)

Олена проводит ещё 1 экскурсию

Бергамо сквозь векаБергамо сквозь векаБергамо сквозь века
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Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ. Я помогу вам отыскать их и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.

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