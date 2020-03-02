9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Великолепие Верхнего города

Наша с прогулка пройдет в Верхнем городе — уникальной средневековой местности, окруженной каменными венецианскими стенами, возле которых я оставлю свой автомобиль на стоянке, и мы насладимся шикарной панорамой на Нижний город Бергамо с живописных ворот Св.Джакомо. Не спеша поднявшись по узким живописным улицам, вы погрузитесь в таинственную атмосферу Средневековья и узнаете историю и особенности архитектуры «города на холме». Пройдете по местам, где бывали: святой воин-мученик Александр Бергамский, венецианский кондотьер Бартоломео Коллеони, оперный композитор Гаэтано Доницетти, Иоанн XXIII и другие знаменитые уроженцы Бергамо. Я покажу как хорошо известные, так и скрытые, уникальные места и достопримечательности. Итак, в программе экскурсии:

Пьяцца делла Цитадели Висконти — одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства.

— одна из самых характерных площадей Верхнего Бергамо, которая хранит различные свидетельства своего бурного прошлого. Я раскрою секреты ее предназначения и строительства. Пьяцца Веккья или Старая Площадь — подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и Колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть.

— подлинное сердце политической и административной жизни Бергамо, на которой находятся Палаццо дель Подеста, Городская ратуша и Колокольня Кампаноне, откуда, при желании, вы сможете обозреть окружающее великолепие с высоты 52 метров. Я расскажу, благодаря какому тонкому архитектурному приему площадь кажется больше, чем она есть. Новый дворец — вы зайдете в расположенную в нем городскую Библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища.

— вы зайдете в расположенную в нем городскую Библиотеку им. Анджело Май, в хранилищах которой есть старинные пергаменты, первые печатные книги и многие другие бесценные сокровища. Соборная Площадь — удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: Базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, Капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо или Кафедральный Собор Св.Александра, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. Вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади!

— удивительная шкатулка, которая хранит главные ценности Верхнего Бергамо: Базилику Санта-Мария Маджоре с деревянными запрестольными образами в технике интарсий по рисункам Лоренцо Лотто, Капеллу Колеони — выдающийся архитектурный шедевр эпохи Возрождения, построенный для всемогущего кондотьера в XV веке, и, наконец, Дуомо или Кафедральный Собор Св.Александра, где вы увидите картины Тьеполо и Джанбаттиста Морони. Вас удивит непредсказуемое расположение зданий разных веков на площади! Замок Рокка — вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи».

— вы пройдете по спрятанным старым дворикам резиденции к бывшему оборонительному пункту, где расположен музей истории города с экспонатами эпохи Рисорджименто и откуда открывается неожиданная панорама нижнего Бергамо и долин. Я расскажу о вкладе местных жителей в борьбу времен Рисорджименто и о том, почему Бергамо называют «городом тысячи». Прогулка вдоль Венецианских стен. Вы спуститесь вдоль Венецианских стен, и вам снова откроется бесподобная панорама Бергамо, уходящая далеко за горизонт. Я расскажу историю строительства прекрасно сохранившихся оборонительных стен. Вы узнаете, почему они названы «венецианскими» несмотря на то, что Бергамо находится всего в 50 км от Милана.

По окончании экскурсии я отвезу вас в гостиницу или в аэропорт, с удовольствием отвечу на все вопросы и помогу с организацией дальнейшей программы пребывания в красивейшем городе Европы.