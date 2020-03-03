194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по самым ярким местам города

Елена
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Елена – ваш гид
На прогулке по Верхнему городу вы познакомитесь с исторической частью Бергамо, а в Нижнем городе вас ждет встреча с его современной жизнью.

Я расскажу вам о главных достопримечатльностях родины Труффальдино, а также проведу по местам, скрытым от глаз туристов: именно они являются хранителями той атмосферы, ради которой сюда приезжают снова и снова.
38 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии194 отзыва
4.9
Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо

Что вас ожидает

Приглашаю вас на пешую экскурсию по прекрасному городу Бергамо, в регионе Ломбардия, в 50 км от Милана. Помните Труффальдино? Он был родом из Бергамо. Город расположен у живописного подножия Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa.

Верхний город — это старая историческая часть, расположенная на холме высотой 350 метров, окруженная Венецианской стеной. А Нижний — более современная. Я проведу вас по обеим частям Бергамо.

Во время экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полета, и вы узнаете о главных достопримечательностях Бергамо, которые так привлекают сотни туристов. Я покажу вам город, который сохранил свой неповторимый дух и многовековую историю, город богатый музеями и памятниками архитектуры. Именно в Бергамо находится знаменитая академия Каррара. Я также проведу вас по местам, скрытым от глаз туристов, впервые приехавших в наш город, но именно они так нравятся друзьям, которые приезжают ко мне в гости.

Организационные детали

Я могу встретить вас в аэропорту Бергамо (Orio al Serio) или на железнодорожном вокзале города.

Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо
Влюбиться в Бергамо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я человек, который не любит сидеть на месте, люблю открывать новые места. Одним из таких мест стал Бергамо, в котором я живу с 2010 года. Я влюблена в этот город с его средневековой красотой и мне хочется показать всю его красоту и очарование вам! Приглашаю в Бергамо на прогулку, и вы получите заряд отличного настроения!
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194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Бергамо с эскурсией от Елены очень понравился. Спасибо ей огромное. Сама бы ни за что не успела осмотреть основные достопримечательности, несмотря на то что город компактный и для опытных путешественников не составит труда в нем разобраться)
24 февраля 2020
Мне понравилась экскурсия, приятная прогулка по красивом городу в сочетании с рассказом о местных достопримечательностях. Отдельное спасибо Елене за совет попробовать кролика с полентой,я оценила)
19 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, интересные рассказы о достопримечательностях и жизни города.
11 февраля 2020
Хорошая экскурсия-прогулка с гидом. Прогулялись вокруг основных достопримечательностей, поднялись в верхний город, попробовали местные сладости, зашли в исторические места, можно было в ходе экскурсии зайти в музее при храмах, но нам хотелось засветло добраться до самого верхнего города.
Приятный гид, экскурсии проводит в удобном темпе и интересно.
Александра
8 февраля 2020
Отличная экскурсия, легкая и познавательная! С Еленой было очень приятно провести несколько часов и узнать что-то новое! Бергамо - интересный и милый городок! Рекомендую к посещению!
4 февраля 2020
Прекрасный гид, великолепное владение материалом, интересный маршрут. Всё было отлично. С удовольствием буду рекомендовать друзьям.
24 января 2020
Большое спасибо! Отличная экскурсия в комфортной обстановке.
20 января 2020
Елена - замечательный гид, с ней было очень интересно провести день в Бергамо. Она прекрасный рассказчик, умеет увлечь человека даже самыми мелкими подробностями. Я второй раз был в Бергамо, но с помощью Елены он мне понравился еще больше. Спасибо большое за очень хорошую экскурсию. Алексей из Москвы
19 января 2020
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Еленой, которая влюбила нас в Бергамо!
8 января 2020
Нам очень понравилось!!! Мы получили желаемое!!!
Ещё 184 отзыва

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