194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на пешую экскурсию по прекрасному городу Бергамо, в регионе Ломбардия, в 50 км от Милана. Помните Труффальдино? Он был родом из Бергамо. Город расположен у живописного подножия Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa.
Верхний город — это старая историческая часть, расположенная на холме высотой 350 метров, окруженная Венецианской стеной. А Нижний — более современная. Я проведу вас по обеим частям Бергамо.
Во время экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полета, и вы узнаете о главных достопримечательностях Бергамо, которые так привлекают сотни туристов. Я покажу вам город, который сохранил свой неповторимый дух и многовековую историю, город богатый музеями и памятниками архитектуры. Именно в Бергамо находится знаменитая академия Каррара. Я также проведу вас по местам, скрытым от глаз туристов, впервые приехавших в наш город, но именно они так нравятся друзьям, которые приезжают ко мне в гости.
Я могу встретить вас в аэропорту Бергамо (Orio al Serio) или на железнодорожном вокзале города.