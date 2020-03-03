194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Приглашаю вас на пешую экскурсию по прекрасному городу Бергамо, в регионе Ломбардия, в 50 км от Милана. Помните Труффальдино? Он был родом из Бергамо. Город расположен у живописного подножия Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa.

Верхний город — это старая историческая часть, расположенная на холме высотой 350 метров, окруженная Венецианской стеной. А Нижний — более современная. Я проведу вас по обеим частям Бергамо.

Во время экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полета, и вы узнаете о главных достопримечательностях Бергамо, которые так привлекают сотни туристов. Я покажу вам город, который сохранил свой неповторимый дух и многовековую историю, город богатый музеями и памятниками архитектуры. Именно в Бергамо находится знаменитая академия Каррара. Я также проведу вас по местам, скрытым от глаз туристов, впервые приехавших в наш город, но именно они так нравятся друзьям, которые приезжают ко мне в гости.