Национальный музей 🖼 Барджелло — одно из старейших зданий во Флоренции

Строился дворец для народного капитана (капитана правосудия) в XIII веке, потом до 1574 года в нём заседали судьи, последующие 300 лет он был превращен в тюрьму, с 1865 года в Национальный музей.

Здесь собраны прекрасные скульптуры Микеланджело, Челлини, Донателло, Веррокьо, Джамболонья. В зале Джованни делла Роббья представлена уникальная коллекция из остеклённой глины. Почему "уникальная"? Да потому, что технику изготовления скульптур из остеклённой глины придумал флорентиец Лука Делла Роббья и тщательно скрывал секрет ее изготовления. По стойкости к атмосферным воздействиям эти изделия из глины могут дать фору даже мрамору, поскольку они получились выносливее его. Стоит сказать, что многие произведения семьи Делла Роббья до сих пор не отреставрированы, так как в этом нет необходимости, настолько хорошо они сохранились на улицах Флоренции.

В собрание Барджелло влились коллекции Луи Каррана, старинного оружия Костантина Ресмана (1899 год), тканей эпохи Ренессанса Джулио Франкетти (1906 год), и, конечно же, коллекции хозяев города — Медичи и герцогов Лотарингских. Флорентийцам не чужда благотворительность и желание оставить что-то после себя.

В зале майолики много раритетов, подаренных современными коллекционерами. Тут можно увидеть и так называемый фарфор Медичи. Флорентийские историки по Средневековью любят говорить своим студентам, что фарфор в Европе был изобретён семьей Медичи. Да, но он своеобразный - без каолина. В мире осталось 80 экземпляров (всего-то) этого фарфора. В Барджелло мы увидим золотой флорин (приблизительно 3, 5 грамма чистого золота). Ковался он во Флоренции с 1252 по 1523 год. Флорин был как современный доллар: официально — национальная валюта Соединённых Штатов Америки, а неофициально — всего мира.

Музей Барджелло не разрекламирован среди туристов, но тот, кто посетит его, не останется равнодушным. Например, зал Веррокьо (учитель Леонардо да Винчи), где собраны прекрасные мраморные бюсты, сделанные или с тончайшей нежностью, или с огромным реализмом. Глядя на них, возникает желание сказать как Донателло своей скульптуре: "Говори!". Мрамор этих бюстов создает ощущение очень пластичного и податливого материала и никак не камня.

В Барджелло есть и залы прикладного искусства, где представлены изделия из слоновой кости, серебра, настольной бронзы, старинных украшений, оружия. И, конечно, мы увидим деревянное распятие, авторство которого до сих пор оспаривается. Судебное разбирательство освободило искусствоведов, купивших его от имени государства, от ответственности, но споры не утихают и по сей день. Да и сумма в несколько миллионов - немаленькая, за фигурку, возможно сделанную Микеланджело.

Приезжайте! Музей Барджелло и дворец Барджелло раскроет вам свои тайны (а их у него не мало).