Экскурсии в музей Барджелло

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Барджелло» во Флоренции на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 10 чел.
Шедевры музея Барджелло
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Барджелло
Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы
Начало: У входа в музей Барджелло
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160144 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    15 апреля 2023
    Открыть сокровищницы музея Барджелло
    Всё было замечательно, мы остались очень довольны и будем рады дальнейшей встрече.
  • Л
    Лилия
    26 февраля 2023
    Открыть сокровищницы музея Барджелло
    Музей в бывшей тюрьме где во дворике жутко рубили головы. А сейчас прекрасный музей скульптур и средневекового бытового инвентаря оформленного в богатом и необычном стиле тех времен. Благодарим Татьяну за шикарную экскурсию! Всем рекомендуем:)
  • К
    Катя
    5 октября 2021
    Открыть сокровищницы музея Барджелло
    Барджелло - достойный выбор во Флоренции, где музеи на каждом повороте и вы не знаете, куда бы еще успеть сходить.
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    Такая вот большая сокровищница с декоративно-прикладным искусством. Увидите в нем ключи и замки флорентийцев 16 века, замшевую сумочку пояс, чтобы их носить, будете зависать и разглядывать прародителей современных вилок, которыми каждый день едите (их тоже во Флоренции придумали), сундуки для хранения средневековой одежды (Икеа со шкафами появились немного попозже), скульптуру Микеланджело и Донателло, Джамбольньи. В Барджелло находится скандальная фигурка распятого Христа, за которого правительство Италии заплатило 3,5 млн евро (начинали торги с 18 млн), а это оказался не работа Микеланджело, а неизвестного флорентийского мастера (потом, конечно, всех судили за такие покупки, но не посадили). Само здание бывшей тюрьмы, где во дворе головы рубили и складывали рядками на входе, жутко атмосферное. Постоите там в зале, где Данте вынесли приговор, повглядываетесь в арочный потолок, почувствуете величие и приземлитесь. Эти и 100500 других историй мне рассказала Татьяна. Обязательно берите гида для похода в этот музей. Татьяна очень интеллигентный гид и невероятный рассказчик. Не пропускайте свой шанс заглянуть в средневековье и хотя бы немного его осмыслить с опытным проводником.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музей Барджелло»

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  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Музей Барджелло" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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