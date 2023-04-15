1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Барджелло
Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы
Начало: У входа в музей Барджелло
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana15 апреля 2023Всё было замечательно, мы остались очень довольны и будем рады дальнейшей встрече.
- ЛЛилия26 февраля 2023Музей в бывшей тюрьме где во дворике жутко рубили головы. А сейчас прекрасный музей скульптур и средневекового бытового инвентаря оформленного в богатом и необычном стиле тех времен. Благодарим Татьяну за шикарную экскурсию! Всем рекомендуем:)
- ККатя5 октября 2021Барджелло - достойный выбор во Флоренции, где музеи на каждом повороте и вы не знаете, куда бы еще успеть сходить.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музей Барджелло»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Музей Барджелло" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музей Барджелло», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август