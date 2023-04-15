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Такая вот большая сокровищница с декоративно-прикладным искусством. Увидите в нем ключи и замки флорентийцев 16 века, замшевую сумочку пояс, чтобы их носить, будете зависать и разглядывать прародителей современных вилок, которыми каждый день едите (их тоже во Флоренции придумали), сундуки для хранения средневековой одежды (Икеа со шкафами появились немного попозже), скульптуру Микеланджело и Донателло, Джамбольньи. В Барджелло находится скандальная фигурка распятого Христа, за которого правительство Италии заплатило 3,5 млн евро (начинали торги с 18 млн), а это оказался не работа Микеланджело, а неизвестного флорентийского мастера (потом, конечно, всех судили за такие покупки, но не посадили). Само здание бывшей тюрьмы, где во дворе головы рубили и складывали рядками на входе, жутко атмосферное. Постоите там в зале, где Данте вынесли приговор, повглядываетесь в арочный потолок, почувствуете величие и приземлитесь. Эти и 100500 других историй мне рассказала Татьяна. Обязательно берите гида для похода в этот музей. Татьяна очень интеллигентный гид и невероятный рассказчик. Не пропускайте свой шанс заглянуть в средневековье и хотя бы немного его осмыслить с опытным проводником.