Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

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От зловещего прошлого к блестящему будущему

Само здание, где сегодня располагается Национальный музей, имеет необычную и захватывающую историю. Оно было построено ещё в XIII в. для главы городского правительства, позже служит резиденцией подесты (капитана правосудия), а с XVI в. сюда водворяется глава городской полиции (Bargello, отсюда и название) и здание становится казармой и тюрьмой. Во внутреннем дворике происходят публичные пытки и экзекуции, до тех пор, пока просвещённый монарх Пьетро Леопольдо (первым в Европе) не объявит в 1786 году о полном запрете смертной казни.

Помимо скульптуры в музее содержится непревзойденная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства: изделия из слоновой кости (римского и византийского периода), янтаря, золота, серебра, бронзы, коралла, глазурованной терракоты, а также: майолика, монеты, медали, оружие, малые бронзовые статуэтки и деревянные скульптуры, предметы исламского искусства, венецианское стекло, украшения немецких и французских мастеров, ковры, мебель, гобелены, предметы обихода разных стран и эпох.

Важная информация: