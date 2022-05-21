Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Музей скульптуры Барджелло

Сегодня, это грозное на вид сооружение, похожее на неприступный феодальный замок, ревностно охраняет сокровища

Сегодня, это грозное на вид сооружение, похожее на неприступный феодальный замок, ревностно охраняет сокровища итальянской скульптуры (XIV-XVII вв.), от Средневековья до Возрождения, от Маньеризма до Барокко.

В этом музее Вас ожидают высокохудожественные произведения мирового масштаба: работы Микеланджело, Донателло, Бенвенуто Челлини и других талантливых скульпторов.
Музей скульптуры Барджелло
Музей скульптуры Барджелло
Музей скульптуры Барджелло
Музей скульптуры Барджелло
Музей скульптуры Барджелло
Музей скульптуры Барджелло

Что вас ожидает:

От зловещего прошлого к блестящему будущему

Само здание, где сегодня располагается Национальный музей, имеет необычную и захватывающую историю. Оно было построено ещё в XIII в. для главы городского правительства, позже служит резиденцией подесты (капитана правосудия), а с XVI в. сюда водворяется глава городской полиции (Bargello, отсюда и название) и здание становится казармой и тюрьмой. Во внутреннем дворике происходят публичные пытки и экзекуции, до тех пор, пока просвещённый монарх Пьетро Леопольдо (первым в Европе) не объявит в 1786 году о полном запрете смертной казни.
Помимо скульптуры в музее содержится непревзойденная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства: изделия из слоновой кости (римского и византийского периода), янтаря, золота, серебра, бронзы, коралла, глазурованной терракоты, а также: майолика, монеты, медали, оружие, малые бронзовые статуэтки и деревянные скульптуры, предметы исламского искусства, венецианское стекло, украшения немецких и французских мастеров, ковры, мебель, гобелены, предметы обихода разных стран и эпох.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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