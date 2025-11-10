Экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность заглянуть за фасады базилики Санта-Мария-Новелла и средневековой аптеки.
Здесь можно узнать о роли монахов-доминиканцев в науке и искусстве, увидеть работы Джотто и Мазаччо, а также знаменитое распятие Брунеллески. Испанская часовня и зелёный дворик дополнят впечатления.
Это шанс открыть для себя настоящую Флоренцию без туристической суеты и почувствовать её подлинный характер
Здесь можно узнать о роли монахов-доминиканцев в науке и искусстве, увидеть работы Джотто и Мазаччо, а также знаменитое распятие Брунеллески. Испанская часовня и зелёный дворик дополнят впечатления.
Это шанс открыть для себя настоящую Флоренцию без туристической суеты и почувствовать её подлинный характер
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Увидеть работы Джотто и Мазаччо
- 🏛️ Посетить базилику Санта-Мария-Новелла
- 🌿 Прогуляться по зелёному дворику
- 💊 Узнать историю старейшей аптеки
- 📜 Погрузиться в мир монахов-доминиканцев
Что можно увидеть
- Базилика Санта-Мария-Новелла
- Испанская часовня
- Зелёный дворик
- Средневековая аптека
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Базилику Санта-Мария-Новелла, где хранятся работы Джотто и Мазаччо, а также знаменитое распятие Брунеллески, созданное, чтобы показать Донателло, каким должен быть Иисус.
- Испанскую часовню, предназначенную для двора Элеоноры Толедской и украшенную роскошными росписями.
- Зелёный дворик с работами Паоло Учелло, мастера перспективы и драматичных сцен.
- Старейшую в Италии аптеку, открытую монахами-доминиканцами в 1612 году.
И узнаете:
- Кто такие доминиканцы и какую роль они сыграли в истории Европы.
- Как учёные монахи повлияли на реформу календаря и переход к григорианскому летоисчислению.
- В чём заключалась революция Джотто и Мазаччо в живописи и почему их работы стали важной вехой в истории искусства.
- Где и как хоронили людей в Средневековье, и какое место считалось самым надёжным, чтобы не попасть в ад.
Организационные детали
- Входной билет стоит 7,5€ и оплачивается отдельно на месте.
- Для входа в церковь плечи и колени должны быть прикрыты.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€46
|Дети 8-14 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборФлоренция: Исторические достопримечательности
Обзорная прогулка по Флоренции для тех, кто хочет за короткое время понять город и увидеть его символы. Погрузитесь в атмосферу Возрождения
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4 часа
Увлекательное путешествие в мир искусства и истории: от Древнего Рима до эпохи маньеризма
Начало: У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала) для...
Расписание: во вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:00
11 ноя в 14:00
12 ноя в 10:00
€88 за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
€160 за всё до 11 чел.