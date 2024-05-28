1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю
Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо
10 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ИИрина3 мая 2024С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!
- ВВиктор30 марта 2024Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
- ООльга3 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
- ККсения25 января 2024Интересно - и тем, кто бывал, и тем, кто впервые в городе. Лидия - внимательный и щедрый экскурсовод, хорошо провели время, многое узнали. Будем обращаться еще. Спасибо!
- ННиколай20 ноября 2023Яркий тур в по истории и искусству Флоренции, профессиональный гид. Спасибо!
- ННиколай20 ноября 2023Увлекательный тур по дворцу и истории Медичи. Эрудированный профессиональный гид. Спасибо!
- ЛЛюбовь31 октября 2023Отличная экскурсия! Мария - супер гид!
- ИИрина10 августа 2023Один из прекраснейших Дворцов в Мире. Спасибо Татьяне за профессионализм и при этом душевность! Было интересно и легко!
- ЛЛюдмила18 июня 2023Прекрасная, насыщенная экскурсия. Лидия очень яркий, эмоциональный экскурсовод с энергетикой,которая заряжает. Нам безумно понравилась история семьи Медичи, настолько, что я уже смотрю третью серию одноименного сериала🙂!Обязательно вернемся к Лидии в свой следующий приезд!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «В помещении»
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