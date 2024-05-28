K Kate Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно

И Ирина Интерьеры и шедевры палаццо Питти С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!

В Виктор Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо

О Ольга Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!

К Ксения Загадки капеллы Медичи Интересно - и тем, кто бывал, и тем, кто впервые в городе. Лидия - внимательный и щедрый экскурсовод, хорошо провели время, многое узнали. Будем обращаться еще. Спасибо!

Н Николай Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Яркий тур в по истории и искусству Флоренции, профессиональный гид. Спасибо!

Н Николай Интерьеры и шедевры палаццо Питти Увлекательный тур по дворцу и истории Медичи. Эрудированный профессиональный гид. Спасибо!

Л Любовь Роскошь и искусство дворца Питти Отличная экскурсия! Мария - супер гид!

И Ирина Интерьеры и шедевры палаццо Питти Один из прекраснейших Дворцов в Мире. Спасибо Татьяне за профессионализм и при этом душевность! Было интересно и легко!