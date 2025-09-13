7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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только посмотреть пришли. На некоторые особенности даже не обратили бы внимания без Инны, в путеводителях этого нет. К тому же Инна добавляла информацию о современной жизни флорентийцев, ответила на вопросы, показала на карте дополнительные маршруты - куда обязательно надо сходить, а куда - если останется время. А также нужные ресторанчики по нашим требованиям). В некоторые места мы даже рады, что сходили без гида: например, Санта Кроче заслуживает того, чтобы остаться там наедине с собой.

Инна знает довольно глубоко материал и отвечает на дополнительные вопросы. В общем, мы очень довольны. Заказывайте, внимательно читайте маршрут экскурсии, где встречаться (не понимаю, как можно сразу не найти) и не опаздывайте - и впечатления вам обеспечены.