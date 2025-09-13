7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по трем кварталам Флоренции: Сан-Джованни, Санта-Мария-Новелла и Санто-Спирито. Увидите главные городские достопримечательности, великолепные дворцы Медичи и потаенные уголки.
Я расскажу о «русском следе» в тосканской столице и самых интересных фактах и легендах местной истории. Передам вам частичку итальянского тепла и помогу сориентироваться в городе!
Я расскажу о «русском следе» в тосканской столице и самых интересных фактах и легендах местной истории. Передам вам частичку итальянского тепла и помогу сориентироваться в городе!
Описание экскурсии
Знаковые флорентийские площади
В первой части экскурсии вы изучите три центральные городские площади:
- Площадь Дуомо — вы увидите главный собор, имеющий уникальную долголетнюю историю строительства. Я расскажу о династии Демидовых и покажу ее герб на фасаде Санта-Мария-дель-Фьоре. Вы узнаете, почему главные двери крестильни, или Баптистерия, называются «вратами в рай» и в каком русском городе хранится их копия.
- Площадь Республики, которая появилась в период, когда Флоренция была столицей Италии. Я расскажу историю строительства центральной арки и раскрою секрет, что было на месте знаменитой площади в эпоху Возрождения.
- Площадь Синьории — вы поймете, почему ее называют музеем под открытым небом, и узнаете связанные с этим местом мифы и тайны.
Дворцы династии Медичи
Я с удовольствием расскажу о легендарной семье Медичи, отдавшей любовь и свои таланты Флоренции. Именно благодаря им в городе началась эпоха Возрождения и миру были открыты Микеланджело, да Винчи и другие великие имена. Вы увидите три дворца, в которых жили представители итальянской династии:
- Палаццо Медичи-Риккарди — вы узнаете, почему он так называется, и посетите внутренний дворик, с которого началась мода на новое архитектурное оформление дворцов.
- Старый дворец — я расскажу, кем был Лука Питти и что такое гроты Нерона. А также проведу вас во дворик дворца и маленький музей с исторической картой города, где вы поймете, почему Флоренция XIII века была одним из самых крупных городов Европы.
- Дворец Питти — вы рассмотрите изумительный фасад и попытаетесь определить, каким же был первоначальный проект. По пути ко дворцу пройдете вдоль коридора архитектора Вазари и восхититесь талантом и умением архитекторов XVI века. Пересечете Золотой или Старый мост и убедитесь в подлинности их материалов.
Организационные детали
Во время экскурсии предоставляются наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2418 туристов
Меня зовут Инна, по образованию я антрополог, МГУшница. Флоренция — мой любимый город, который навечно поселился в моем сердце. Передам вам частичку любви к этому великолепному городу с его многогранной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья нас очень выручила, тк буквально за час после заказа экскурсии, мы уже встретились. Она кладезь информации об истории, искусстве, традициях, архитектуре, местных жителях, магазинчиках и прочего и прочего… очень интересно, концентрированно, хочется слушать и слушать
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О
отличная экскурсия. Наталья отлично рассказала об истории и организации города. много интересной информации ❤️
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Великолепная Флоренция! С нами по городу гуляла Наталья! Огромное спасибо! Это была ненапряжная прогулка в спокойном темпе. Мы узнали много интересного о городе и его нравах. Наталья очень эрудированный экскурсовод с хорошим чувством юмора. Живым образным языком преподнесла нам информацию. Очень захотелось задержаться в городе подольше или приехать снова! Благодарим!
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Е
Все очень понравилось 😻 Наталья влюбила в город 🥰🥰
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Е
Нам очень понравилось с Инной. Единственно - оценивайте свои силы на жаре, лучше начинать рано утром.
Экскурсия достаточно динамичная. Да, много информации, мы часто останавливались. Но ведь это история! Мы не
Экскурсия достаточно динамичная. Да, много информации, мы часто останавливались. Но ведь это история! Мы не
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Экскурсия по Флоренции прошла замечательно! Спасибо!
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