7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам очень понравилось с Инной. Единственно - оценивайте свои силы на жаре, лучше начинать рано утром.

Экскурсия достаточно динамичная. Да, много информации, мы часто останавливались. Но ведь это история! Мы не только посмотреть пришли. На некоторые особенности даже не обратили бы внимания без Инны, в путеводителях этого нет. К тому же Инна добавляла информацию о современной жизни флорентийцев, ответила на вопросы, показала на карте дополнительные маршруты - куда обязательно надо сходить, а куда - если останется время. А также нужные ресторанчики по нашим требованиям). В некоторые места мы даже рады, что сходили без гида: например, Санта Кроче заслуживает того, чтобы остаться там наедине с собой.

Инна знает довольно глубоко материал и отвечает на дополнительные вопросы. В общем, мы очень довольны. Заказывайте, внимательно читайте маршрут экскурсии, где встречаться (не понимаю, как можно сразу не найти) и не опаздывайте - и впечатления вам обеспечены.