7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Флоренция — в самое сердце!

Впечатлиться изумительными дворцами и площадями, заглянуть в уютные дворики и узнать историю города

Инна
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Инна – ваш гид
Вы погуляете по трем кварталам Флоренции: Сан-Джованни, Санта-Мария-Новелла и Санто-Спирито.

Увидите главные городские достопримечательности, великолепные дворцы Медичи и потаенные уголки.

Я расскажу о «русском следе» в тосканской столице и самых интересных фактах и легендах местной истории.

Передам вам частичку итальянского тепла и помогу сориентироваться в городе!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча В центре Флоренции
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!

Что вас ожидает

Знаковые флорентийские площади
В первой части экскурсии вы изучите три центральные городские площади:

  • Площадь Дуомо — вы увидите главный собор, имеющий уникальную долголетнюю историю строительства. Я расскажу о династии Демидовых и покажу ее герб на фасаде Санта-Мария-дель-Фьоре. Вы узнаете, почему главные двери крестильни, или Баптистерия, называются «вратами в рай» и в каком русском городе хранится их копия.
  • Площадь Республики, которая появилась в период, когда Флоренция была столицей Италии. Я расскажу историю строительства центральной арки и раскрою секрет, что было на месте знаменитой площади в эпоху Возрождения.
  • Площадь Синьории — вы поймете, почему ее называют музеем под открытым небом, и узнаете связанные с этим местом мифы и тайны.

Дворцы династии Медичи
Я с удовольствием расскажу о легендарной семье Медичи, отдавшей любовь и свои таланты Флоренции. Именно благодаря им в городе началась эпоха Возрождения и миру были открыты Микеланджело, да Винчи и другие великие имена. Вы увидите три дворца, в которых жили представители итальянской династии:

  • Палаццо Медичи-Риккарди — вы узнаете, почему он так называется, и посетите внутренний дворик, с которого началась мода на новое архитектурное оформление дворцов.
  • Старый дворец — я расскажу, кем был Лука Питти и что такое гроты Нерона. А также проведу вас во дворик дворца и маленький музей с исторической картой города, где вы поймете, почему Флоренция XIII века была одним из самых крупных городов Европы.
  • Дворец Питти — вы рассмотрите изумительный фасад и попытаетесь определить, каким же был первоначальный проект. По пути ко дворцу пройдете вдоль коридора архитектора Вазари и восхититесь талантом и умением архитекторов XVI века. Пересечете Золотой или Старый мост и убедитесь в подлинности их материалов.

Организационные детали

  • Во время экскурсии предоставляются наушники.
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!
Флоренция — в самое сердце!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В центре Флоренции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, по образованию я антрополог, МГУшница. Флоренция — мой любимый город, который навечно поселился в моем сердце. Передам вам частичку любви к этому великолепному городу с его многогранной историей, интересно и легко познакомлю с «Цветущей», как переводится название этого города. На протяжении пяти лет, которые живу здесь, я каждый день узнаю все новые факты о жизни флорентийцев. Я расскажу вам об особенностях их характера и о том, чем они отличаются от жителей других городов Тосканы и регионов Италии.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Экскурсией остались очень довольны. Инна, подстроилась под наши интересы и повела по маршруту, по которому было интересно нам. Отвечала на все вопросы, которые у нас возникали. Очень рекомендую.
3 сентября 2019
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время! Инна интересный рассказчик. Узнали много необычных фактов об этом чудесном городе. Всем советую.
9 августа 2019
Спасибо Инне за интересную и правильно организованную экскурсию.
С нами была наша 85 летняя мама. Мы провели 2,5 часа просто на одном дыхании.
Инна профессиональна, внимательна и знает много интересных фактов о Флоренции,
которые не доступны в общей информации. Если хотите узнать о Флоренции много интересного,
я вам рекомендую Инну.
30 июня 2019
Спасибо Инне за экскурсию. Маршрут охватывает главные объекты центральной части Флоренции. Прекрасное, заботливое отношение к экскурсантам.
22 июня 2019
Нам очень понравилось с Инной. Единственно - оценивайте свои силы на жаре, лучше начинать рано утром.
Экскурсия достаточно динамичная. Да, много информации, мы часто останавливались. Но ведь это история! Мы не только посмотреть пришли. На некоторые особенности даже не обратили бы внимания без Инны, в путеводителях этого нет. К тому же Инна добавляла информацию о современной жизни флорентийцев, ответила на вопросы, показала на карте дополнительные маршруты - куда обязательно надо сходить, а куда - если останется время. А также нужные ресторанчики по нашим требованиям). В некоторые места мы даже рады, что сходили без гида: например, Санта Кроче заслуживает того, чтобы остаться там наедине с собой.
Инна знает довольно глубоко материал и отвечает на дополнительные вопросы. В общем, мы очень довольны. Заказывайте, внимательно читайте маршрут экскурсии, где встречаться (не понимаю, как можно сразу не найти) и не опаздывайте - и впечатления вам обеспечены.
12 марта 2019
Были на экскурсии компанией из 10 человек. Всем очень понравилось . Спасибо за прекрасно проведенный день и массу хороших впечатлений от экскурсии . Отдельное спасибо Инне, она очень коммуникабельный и приятный человек, очень распологает к себе и доходчиво и интересно рассказывает об прекрасном городе.
27 февраля 2019
Были на экскурсии 25 февраля с Инной. Очень понравилось! Инна увлечённо и очень интересно знакомила нас с Флоренцией.
Впечатления самые лучшие!
Очень рекомендуем!

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