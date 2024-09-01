Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » во Флоренции на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Винная Флоренция Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании Начало: На Piazza del Duomo € 225 за всё до 7 чел. Пешая 1.5 часа Фотопрогулка до 4 чел. По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки Начало: На пьяццале Микеланджело € 300 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы Историко-художественное путешествие по городу, где родился Петрарка € 200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Нескучные экскурсии»

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