2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Историко-художественное путешествие по городу, где родился Петрарка
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Нескучные экскурсии»
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