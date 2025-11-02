Н Наталья Очень понравилась гид Александра! Отличный рассказ про город, было интересно и взрослым и подросткам. Отличный маршрут с осмотром основных достопримечательностей Флоренции.

Д Дмитрий Потрясающая экскурсия

Т Татьяна Спасибо огромное гиду за ожидание, к сожалению опоздала на экскурсию😔

Очень увлекательно рассказали про такой великолепный город как Флоренция!! Слушала с большим интересом. Время пролетело незаметно! Рассказали очень много интересных и необычных фактов, которые без гида я бы вряд-ли узнала.

Большое спасибо!! Всем рекомендую

Р Рада

Благодаря ей, мы с читать дальше таким удовольствием прогулялись по Флоренции, взглянули на то, что не замечали, узнали о правящих семействах, она нас завела в классные неочевидные туристу места, рассказала лайфхаки. В общем, мы очень довольны и на 100% рекомендуем Александру как гида во Флоренции. Спасибо вам огромное! Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест, что нам очень было грустно с ней прощаться по прошествию экскурсии.Благодаря ей, мы с

М Мелисса Мне очень повезло с экскурсоводом Александрой, время пролетело как 5 минут. И глубокое знание материала, и при этом легкая веселая подача - ощущение дружеской прогулки плюс много увлекательной информации. Однозначно рекомендую!

М Мария Экскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но и побывали в местах, куда обычно не доходят туристы. Александра — разносторонне развитый человек, который умеет интересно и увлекательно рассказывать о городе, истории, искусстве и культуре.

Рекомендую экскурсию с ней!

I Ilana Александра была очень доброжелательной, интересно рассказывает, маршрут интересно выстроен неожиданно и интересно. Спасибо ей большое))