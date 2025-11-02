Мои заказы

Флоренция за 2 часа: от Санта-Мария-Новелла до Понте Веккьо

Обзорная прогулка по Флоренции для тех, кто хочет за короткое время понять город и увидеть его символы. Погрузитесь в атмосферу Возрождения
Флоренция за 2 часа - это идеальная возможность для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом. Прогулка начинается у базилики Санта-Мария-Новелла и заканчивается на знаменитом Понте Веккьо.

В течение экскурсии можно увидеть Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, площадь Республики, фонтан Порчеллино и площадь Синьории.

Каждый уголок Флоренции дышит историей и искусством, и эта экскурсия позволяет ощутить ритм жизни города, не упуская важные детали
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕒 Экскурсия всего за 2 часа
  • 🏛 Знаковые места Флоренции
  • 🎨 Атмосфера Возрождения
  • 🗺 Профессиональные гиды
  • 📸 Отличные фото-локации
Флоренция за 2 часа: от Санта-Мария-Новелла до Понте Веккьо© Дарья
Флоренция за 2 часа: от Санта-Мария-Новелла до Понте Веккьо© Дарья
Флоренция за 2 часа: от Санта-Мария-Новелла до Понте Веккьо© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Базилика Санта-Мария-Новелла
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Республики
  • Фонтан Порчеллино
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Понте Веккьо

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Базилику Санта-Мария-Новелла с изящным фасадом и уникальными фресками.
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) с куполом Брунеллески и колокольней Джотто.
  • Площадь Республики с Триумфальной аркой и старинными кафе.
  • Фонтан Порчеллино — бронзового кабанчика, которому флорентийцы доверяют желания. Потереть пятачок и бросить монетку — обязательный ритуал на удачу.
  • Площадь Синьории и Палаццо Веккьо — политическое сердце города с копией Давида Микеланджело и другими скульптурами.
  • Галерею Уффици (снаружи) — один из старейших музеев Европы.
  • Понте Веккьо — мост через реку Арно с ювелирными лавками.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, дополнительных расходов нет.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Н
Наталья
2 ноя 2025
Очень понравилась гид Александра! Отличный рассказ про город, было интересно и взрослым и подросткам. Отличный маршрут с осмотром основных достопримечательностей Флоренции.
Д
Дмитрий
1 ноя 2025
Потрясающая экскурсия
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо огромное гиду за ожидание, к сожалению опоздала на экскурсию😔
Очень увлекательно рассказали про такой великолепный город как Флоренция!! Слушала с большим интересом. Время пролетело незаметно! Рассказали очень много интересных и необычных фактов, которые без гида я бы вряд-ли узнала.
Большое спасибо!! Всем рекомендую
Р
Рада
1 окт 2025
Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест, что нам очень было грустно с ней прощаться по прошествию экскурсии.
Благодаря ей, мы с
читать дальше

таким удовольствием прогулялись по Флоренции, взглянули на то, что не замечали, узнали о правящих семействах, она нас завела в классные неочевидные туристу места, рассказала лайфхаки. В общем, мы очень довольны и на 100% рекомендуем Александру как гида во Флоренции. Спасибо вам огромное!

Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест,Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест,Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест,Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест,Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест,
М
Мелисса
1 окт 2025
Мне очень повезло с экскурсоводом Александрой, время пролетело как 5 минут. И глубокое знание материала, и при этом легкая веселая подача - ощущение дружеской прогулки плюс много увлекательной информации. Однозначно рекомендую!
М
Мария
29 авг 2025
Экскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но и побывали в местах, куда обычно не доходят туристы. Александра — разносторонне развитый человек, который умеет интересно и увлекательно рассказывать о городе, истории, искусстве и культуре.
Рекомендую экскурсию с ней!
Экскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но иЭкскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но иЭкскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но и
I
Ilana
9 авг 2025
Александра была очень доброжелательной, интересно рассказывает, маршрут интересно выстроен неожиданно и интересно. Спасибо ей большое))
Ю
Юлия
11 июн 2025
Супер! Интересно, познавательно и увлекательно! Спасибо 💫
Супер! Интересно, познавательно и увлекательно! Спасибо 💫Супер! Интересно, познавательно и увлекательно! Спасибо 💫

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Флоренция - в самое сердце
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€160 за всё до 11 чел.
Вся Флоренция за один день
Пешая
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Флоренция за один день
Увидеть главные архитектурные шедевры и пройти по следам великих творцов
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€510 за всё до 10 чел.
Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Фрески Бранкаччи и Санта Мария Новелла
Откройте для себя фрески, изменившие историю искусства, и узнайте о судьбе семьи Бранкаччи и Екатерины Медичи в монастыре Санта Мария Новелла
12 ноя в 12:30
13 ноя в 12:00
€160 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции