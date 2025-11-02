Флоренция за 2 часа - это идеальная возможность для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом. Прогулка начинается у базилики Санта-Мария-Новелла и заканчивается на знаменитом Понте Веккьо.
В течение экскурсии можно увидеть Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, площадь Республики, фонтан Порчеллино и площадь Синьории.
Каждый уголок Флоренции дышит историей и искусством, и эта экскурсия позволяет ощутить ритм жизни города, не упуская важные детали
В течение экскурсии можно увидеть Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, площадь Республики, фонтан Порчеллино и площадь Синьории.
Каждый уголок Флоренции дышит историей и искусством, и эта экскурсия позволяет ощутить ритм жизни города, не упуская важные детали
5 причин купить эту экскурсию
- 🕒 Экскурсия всего за 2 часа
- 🏛 Знаковые места Флоренции
- 🎨 Атмосфера Возрождения
- 🗺 Профессиональные гиды
- 📸 Отличные фото-локации
Что можно увидеть
- Базилика Санта-Мария-Новелла
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Республики
- Фонтан Порчеллино
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
- Галерея Уффици
- Понте Веккьо
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Базилику Санта-Мария-Новелла с изящным фасадом и уникальными фресками.
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) с куполом Брунеллески и колокольней Джотто.
- Площадь Республики с Триумфальной аркой и старинными кафе.
- Фонтан Порчеллино — бронзового кабанчика, которому флорентийцы доверяют желания. Потереть пятачок и бросить монетку — обязательный ритуал на удачу.
- Площадь Синьории и Палаццо Веккьо — политическое сердце города с копией Давида Микеланджело и другими скульптурами.
- Галерею Уффици (снаружи) — один из старейших музеев Европы.
- Понте Веккьо — мост через реку Арно с ювелирными лавками.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 ноя 2025
Очень понравилась гид Александра! Отличный рассказ про город, было интересно и взрослым и подросткам. Отличный маршрут с осмотром основных достопримечательностей Флоренции.
Д
Дмитрий
1 ноя 2025
Потрясающая экскурсия
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо огромное гиду за ожидание, к сожалению опоздала на экскурсию😔
Очень увлекательно рассказали про такой великолепный город как Флоренция!! Слушала с большим интересом. Время пролетело незаметно! Рассказали очень много интересных и необычных фактов, которые без гида я бы вряд-ли узнала.
Большое спасибо!! Всем рекомендую
Очень увлекательно рассказали про такой великолепный город как Флоренция!! Слушала с большим интересом. Время пролетело незаметно! Рассказали очень много интересных и необычных фактов, которые без гида я бы вряд-ли узнала.
Большое спасибо!! Всем рекомендую
Р
Рада
1 окт 2025
Нам так повезло с нашим гидом - Александрой. Она знает СТОЛЬКО фактов, историй, легенд, интересных мест, что нам очень было грустно с ней прощаться по прошествию экскурсии.
Благодаря ей, мы с
Благодаря ей, мы с
М
Мелисса
1 окт 2025
Мне очень повезло с экскурсоводом Александрой, время пролетело как 5 минут. И глубокое знание материала, и при этом легкая веселая подача - ощущение дружеской прогулки плюс много увлекательной информации. Однозначно рекомендую!
М
Мария
29 авг 2025
Экскурсия с Александрой во Флоренции была просто замечательной! Мы не только увидели основные достопримечательности, но и побывали в местах, куда обычно не доходят туристы. Александра — разносторонне развитый человек, который умеет интересно и увлекательно рассказывать о городе, истории, искусстве и культуре.
Рекомендую экскурсию с ней!
Рекомендую экскурсию с ней!
I
Ilana
9 авг 2025
Александра была очень доброжелательной, интересно рассказывает, маршрут интересно выстроен неожиданно и интересно. Спасибо ей большое))
Ю
Юлия
11 июн 2025
Супер! Интересно, познавательно и увлекательно! Спасибо 💫
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 11 чел.
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€160 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Флоренция за один день
Увидеть главные архитектурные шедевры и пройти по следам великих творцов
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€510 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фрески Бранкаччи и Санта Мария Новелла
Откройте для себя фрески, изменившие историю искусства, и узнайте о судьбе семьи Бранкаччи и Екатерины Медичи в монастыре Санта Мария Новелла
12 ноя в 12:30
13 ноя в 12:00
€160 за всё до 5 чел.