Дворец Даванцети

Есть во Флоренции достопримечательности 🏛️, которые сами Вам расскажут о себе, но есть и такие, с которыми надо помочь познакомиться. Так и Музей 🖼 флорентийского быта нуждается в представлении.

Дворец построен в середине XIV века семьей Давици. C 1578 года в нём, купив его, на 300 лет поселилась семья Даванцати, a с 1956 года здесь музей. Многие предметы в нём не знакомы современному жителю, и турист, бегло посмотрев, даже не остановиться, не придаст значения той же маленькой деревянной дощечке. А оказывается, что использовали eё для того, чтобы нанести узор на сливочное масло.

Средневековый быт

Какой он средневековый миксер и соковыжималка? Мы привыкли, что наши квартиры забиты мебелью, не понимаем почему в средневековом доме её так мало. Есть ответ и на этот вопрос. Музей расскажет о мужской и женской моде, не демонстрируя костюмы на манекенах, поведает о средневековых забавах и традициях, о прическах и многом другом. Изюминка коллекции — это кухня 🥧. Чтобы увидеть её, лучше записаться, открывают её для посетителей 3 раза в день.

Дом-музей Даванцати в своё время был очень продвинутым жилищем — в нём есть туалет и ванная комната. Ведь после того как пал Рим, жители Средневековья надолго забыли о водопроводе, канализации и личной гигиене.

Мы увидим спальни, гостиные, кабинет хозяина и сейф в нем, услышим, почему именно так расписаны стены, как боролись с холодом, почему кухня находится на верхнем этаже, какой сундук мужской, а какой женский, где спрятано пособие по обольщению супруга, сколько ключей было у обитателей дома и что делал хозяин перед тем, как уйти спать.

А сколько ещё вопросов и ответов у Дома Даванцати?