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Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века

5
3 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по дворцовым покоям семейства Даванцати – влиятельного флорентийского семейства, владевшего зданием на протяжении почти трех столетий.

Здесь, в Музее флорентийского быта, вы узнаете, почему в средние века в домах было так мало мебели, как выглядели в те времена кухонные приборы и за счет чего дворец считался настолько современным для той эпохи.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €50 за экскурсию

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Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века

Что вы увидите

  • Дворец Даванцати
Дворец Даванцети
Есть во Флоренции достопримечательности 🏛️, которые сами Вам расскажут о себе, но есть и такие, с которыми надо помочь познакомиться. Так и Музей 🖼 флорентийского быта нуждается в представлении.
Дворец построен в середине XIV века семьей Давици. C 1578 года в нём, купив его, на 300 лет поселилась семья Даванцати, a с 1956 года здесь музей. Многие предметы в нём не знакомы современному жителю, и турист, бегло посмотрев, даже не остановиться, не придаст значения той же маленькой деревянной дощечке. А оказывается, что использовали eё для того, чтобы нанести узор на сливочное масло.
Средневековый быт
Какой он средневековый миксер и соковыжималка? Мы привыкли, что наши квартиры забиты мебелью, не понимаем почему в средневековом доме её так мало. Есть ответ и на этот вопрос. Музей расскажет о мужской и женской моде, не демонстрируя костюмы на манекенах, поведает о средневековых забавах и традициях, о прическах и многом другом. Изюминка коллекции — это кухня 🥧. Чтобы увидеть её, лучше записаться, открывают её для посетителей 3 раза в день.
Дом-музей Даванцати в своё время был очень продвинутым жилищем — в нём есть туалет и ванная комната. Ведь после того как пал Рим, жители Средневековья надолго забыли о водопроводе, канализации и личной гигиене.
Мы увидим спальни, гостиные, кабинет хозяина и сейф в нем, услышим, почему именно так расписаны стены, как боролись с холодом, почему кухня находится на верхнем этаже, какой сундук мужской, а какой женский, где спрятано пособие по обольщению супруга, сколько ключей было у обитателей дома и что делал хозяин перед тем, как уйти спать.
А сколько ещё вопросов и ответов у Дома Даванцати?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Via Porta Rossa, 13, 50123 Firenze FI
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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3 отзыва оставили туристы

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