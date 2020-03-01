Марина проводит ещё 6 экскурсий

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Перенестись в эпоху торговых гильдий, кровной вражды и романтической любви

Марина
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Марина – ваш гид
Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из самых крупных центров Европы.

Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце — на экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности.
98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
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Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья

Что вас ожидает

Средневековый колорит по-флорентийски
Мощные фасады зданий, монументальные базилики и колоритные площади словно перенесут вас в прошлое и помогут проникнуться духом эпохи. Вы прогуляетесь по старинным улочкам средь каменных укрепленных башен — я расскажу о конфликте между богатыми семейными кланами, из-за которого были возведены эти стены. Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле.

Данте и другие именитые граждане
Поговорим также о творчестве знаменитого флорентийского поэта Данте Алигьери, о его идеальной любви к прекрасной Беатриче Портинари, поразмышляем над идеей его главной книги — «Божественная комедия». Кроме того, вы услышите о тайных заговорах средневековых богатых семейств и разберетесь в тонкостях быта того времени: почему вино считалось «едой», чем еще питались именитые флорентийцы и для чего использовали специи.

Уклад флорентийского дома
Если захотите, посетим Дворец семейства Даванцати — античную дом-башню, настоящую музейную редкость! Мы обойдем главные комнаты каждого этажа: приемный зал, столовую, спальню, кабинет, огромную кухню и — уникальный средневековый туалет. Полюбуемся прекрасной коллекцией сундуков и рассмотрим стены, расписанные сценами рыцарской романтической истории XIII века «Кастелянша из Вержи».

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет во Дворец Даванцати – 6€. Необходима предварительная бронь, для этого напишите мне в личные сообщения.

Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья
Флоренция: все оттенки Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и ее провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии уже 22 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
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Марина проводит ещё 6 экскурсий

Великолепная ФлоренцияВеликолепная ФлоренцияВеликолепная Флоренция
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4 отзыва
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Я покажу все знаковые места исторического центра, помогу изнутри ощутить его колорит и живым языком расскажу о городских традициях, культуре, секретах правления, гастрономии и виноделии. Поделюсь «паролями и явками» местного жителя и сделаю все, чтобы вы по-настоящему полюбили Флоренцию!
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2 часа
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Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
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Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
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Флоренция — кладовая человеческого генияФлоренция — кладовая человеческого генияФлоренция — кладовая человеческого гения
скидка20%
€140
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3 часа
1 отзыв
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы узнаете, почему именно Флоренция стала родиной гениальных художников, ученых и мыслителей. Раскроете ее удивительное прошлое, богатое тайнами, загадками и курьезными случаями. Пройдете по средневековым улочкам, где гулял сам Данте, и побываете в местах, которые помнят да Винчи и Микеланджело.

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