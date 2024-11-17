Марина проводит ещё 6 экскурсий

Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из крупнейших центров Европы.Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце - на

экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности. Мощные фасады зданий, монументальные базилики и колоритные площади словно перенесут вас в прошлое и помогут проникнуться духом эпохи. Прогулка по старинным улочкам средь каменных укрепленных башен, рассказ о конфликте между богатыми семейными кланами, посещение Дворца Даванцати и знакомство с бытом того времени - все это ждет вас на экскурсии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековый колорит по-флорентийски

Мощные фасады зданий, монументальные базилики и колоритные площади словно перенесут вас в прошлое и помогут проникнуться духом эпохи. Вы прогуляетесь по старинным улочкам средь каменных укрепленных башен — я расскажу о конфликте между богатыми семейными кланами, из-за которого были возведены эти стены. Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле.

Данте и другие именитые граждане

Поговорим также о творчестве знаменитого флорентийского поэта Данте Алигьери, о его идеальной любви к прекрасной Беатриче Портинари, поразмышляем над идеей его главной книги — «Божественная комедия». Кроме того, вы услышите о тайных заговорах средневековых богатых семейств и разберетесь в тонкостях быта того времени: почему вино считалось «едой», чем еще питались именитые флорентийцы и для чего использовали специи.

Уклад флорентийского дома

Если захотите, посетим Дворец семейства Даванцати — античную дом-башню, настоящую музейную редкость! Мы обойдем главные комнаты каждого этажа: приемный зал, столовую, спальню, кабинет, огромную кухню и — уникальный средневековый туалет. Полюбуемся прекрасной коллекцией сундуков и рассмотрим стены, расписанные сценами рыцарской романтической истории XIII века «Кастелянша из Вержи».

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет во Дворец Даванцати – 6€. Необходима предварительная бронь, для этого напишите мне в личные сообщения.