Марина проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из крупнейших центров Европы.
Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце - на читать дальшеуменьшить
экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности.
Мощные фасады зданий, монументальные базилики и колоритные площади словно перенесут вас в прошлое и помогут проникнуться духом эпохи.
Прогулка по старинным улочкам средь каменных укрепленных башен, рассказ о конфликте между богатыми семейными кланами, посещение Дворца Даванцати и знакомство с бытом того времени - все это ждет вас на экскурсии
📜 Истории о жизни Данте и других знаменитых флорентийцев
🏛️ Посещение Дворца Даванцати
🗝️ Тайны городских улочек и семейных кланов
🍷 Узнайте о средневековом быте и питании
Что можно увидеть
Дворец Даванцати
Церковь Орсанмикеле
Укрепленные башни
Описание экскурсии
Средневековый колорит по-флорентийски
Мощные фасады зданий, монументальные базилики и колоритные площади словно перенесут вас в прошлое и помогут проникнуться духом эпохи. Вы прогуляетесь по старинным улочкам средь каменных укрепленных башен — я расскажу о конфликте между богатыми семейными кланами, из-за которого были возведены эти стены. Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле.
Данте и другие именитые граждане
Поговорим также о творчестве знаменитого флорентийского поэта Данте Алигьери, о его идеальной любви к прекрасной Беатриче Портинари, поразмышляем над идеей его главной книги — «Божественная комедия». Кроме того, вы услышите о тайных заговорах средневековых богатых семейств и разберетесь в тонкостях быта того времени: почему вино считалось «едой», чем еще питались именитые флорентийцы и для чего использовали специи.
Уклад флорентийского дома
Если захотите, посетим Дворец семейства Даванцати — античную дом-башню, настоящую музейную редкость! Мы обойдем главные комнаты каждого этажа: приемный зал, столовую, спальню, кабинет, огромную кухню и — уникальный средневековый туалет. Полюбуемся прекрасной коллекцией сундуков и рассмотрим стены, расписанные сценами рыцарской романтической истории XIII века «Кастелянша из Вержи».
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет во Дворец Даванцати – 6€. Необходима предварительная бронь, для этого напишите мне в личные сообщения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
T
Tatjana
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Вся группа была в восторге. А мне хватило 5 минут, чтобы понять, что Марина - профессионал, с прекрасно структурированной подачей интересного материала. Мы обязательно обратимся к Марине в случае нашего следующего посещения Флоренции! Татьяна
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Yuliya
Прекрасная и информативная экскурсия! Было очень интересно, узнали и увидели много нового, время пролетело незаметно. Марина замечательный гид, приятный и позитивный человек. Мы очень рады, что остановили свой выбор именно на этой экскурсии. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие, прогулявшись по Флоренции и увидев ее средневековую сущность. Особенно поразил музей Davanzati. Это прекрасно отреставрированная башня-дворец. Спасибо огромное гиду! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Флоренция: все оттенки Средневековья»