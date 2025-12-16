6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я подробно расскажу об особенностях эпохи, полной контрастов и вдохновения. История средневековой Флоренции напрямую связана с именами Данте и Бокаччо, Чимабуе, Джотто и Арнольфо ди Камбьо. Именно они подарили миру новое видение литературы, живописи и архитектуры. Без них и активного роста экономики города, не было бы Возрождения, каким мы его сейчас знаем. Не случайно основные здания, которые теперь являются визитной карточкой города, были возведены именно в Средние века (XIII-XIV вв.), несмотря на чуму, войны, наводнения, внутренние раздоры.
Вы узнаете, как жила средневековая Флоренция, но не только через призму истории и творчества великого Данте. Я помогу вам представить, как выглядела повседневная жизнь, какие разворачивались трагедии, любовные истории, кто враждовал между собой, у кого случались грехопадения с неизменным спасением — в общем, расскажу занимательные истории из жизни флорентийцев. Именно они, запечатлённые в камне, фресках и витражах, украшающих городские здания, и покажут истинное лицо этого необыкновенного города.
Маршрут
Музей флорентийского быта
Собор Дуомо и Колокольня Джотто (мы осмотрим здания снаружи)
район, где родился и жил Данте Алигьери
церковь Орсанмикеле
Понте Веккьо
Таким образом, вы пройдетесь по историческому центру, увидите основные достопримечательности, узнаете о героях-просветителях того времени и почувствуете атмосферу средневекового города.
Организационные детали
Билеты в Музей флорентийского быта оплачиваются отдельно (2 евро, детям до 18 лет — бесплатно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 123 туристов
Приветствую вас! Я являюсь лицензированным гидом по Тоскане, одному из итальянских регионов с такими удивительными городами, как Флоренция, Сиена, Пиза и Лукка. По образованию я историк, поэтому очень люблю рассказывать нескучные истории!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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2
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1
–
Anna
Нам очень понравилось! Крайне рекомендуем!
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В
Венера
Хотим выразить огромную благодарность Ирине за очень интересную экскурсию "Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции". Ирина настолько понятно и доступно рассказывает историю средневековой Флоренции, очень легко и интересно слушать. У читать дальшеуменьшить
Ирины получилось погрузить нас в историю той эпохи. Рассказала много фактов из жизни Данте и Бокаччо, Чимабуе, Джотто и Арнольфо ди Камбьо, о визитной карточке города -"Понте Веккью", реке "Арно". Очень понравились панорамы набережных "Арно".
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А
Анатолий
Ирина смогла вместить темы нескольких экскурсий в наше путешествие, т. к. были во Флоренции первый раз, группа 6 человек с детьми и хотелось, так сказать, максимум. спасибо. Ирине все удалось читать дальшеуменьшить
как надо, и если бы не собачий холод, думаю мы еще столько же ходили и слушали. Все остались в восторге от экскурсии даже дети, которых трудно чем то увлечь или занять.
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Мила
Приятный, интеллигентный гид. Ирина провела нас по красивым улочкам, где было не было толп туристов и можно было насладиться самим городом. Флоренция открылась с неожиданного ракурса. Не было скучных фактов и бубнежа, а только милые истории и занимательные факты. Мы остались довольны.
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Г
Галина
Спасибо огромное Ирине за эту экскурсию. Ирина очень интересный человек и знающий гид с историческим образованием. Она так ярко и эмоционально рассказывает о средневековой Флоренции, что буквально погружаешься в эту эпоху. Мы остались очень довольны.
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С
Сабина
Спасибо большое!! Очень интересная экскурсия. Ирина интересно рассказывает. Время экскурсии пролетело как одни момент. Рекомендую
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