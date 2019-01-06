6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках

irina
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Только во Флоренции так просто окунуться в неподдельную атмосферу Средневековья, хотя город чаще всего называют «Колыбелью Возрождения».

Задолго до получения этого статуса, столица Тосканы уже была известна, как самый богатый город в Европе.

Так что не стоит думать, что Средневековье — это только дикие нравы и костры инквизиции.

Я расскажу вам об уникальных архитектурных памятниках, построенных тогда, о том, чем была наполнена городская жизнь, о быте и нравах флорентийцев, чтобы данная эпоха открылась вам с новой, неожиданной стороны.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции

Программа

Я подробно расскажу об особенностях эпохи, полной контрастов и вдохновения. История средневековой Флоренции напрямую связана с именами Данте и Бокаччо, Чимабуе, Джотто и Арнольфо ди Камбьо. Именно они подарили миру новое видение литературы, живописи и архитектуры. Без них и активного роста экономики города, не было бы Возрождения, каким мы его сейчас знаем. Не случайно основные здания, которые теперь являются визитной карточкой города, были возведены именно в Средние века (XIII-XIV вв.), несмотря на чуму, войны, наводнения, внутренние раздоры.

Вы узнаете, как жила средневековая Флоренция, но не только через призму истории и творчества великого Данте. Я помогу вам представить, как выглядела повседневная жизнь, какие разворачивались трагедии, любовные истории, кто враждовал между собой, у кого случались грехопадения с неизменным спасением — в общем, расскажу занимательные истории из жизни флорентийцев. Именно они, запечатлённые в камне, фресках и витражах, украшающих городские здания, и покажут истинное лицо этого необыкновенного города.

Маршрут :

  • Музей флорентийского быта;
  • Собор Дуомо и Колокольня Джотто (мы осмотрим здания снаружи);
  • район, где родился и жил Данте Алигьери;
  • церковь Орсанмикеле;
  • Понте Веккьо.

Таким образом, вы пройдетесь по историческому центру, увидите основные достопримечательности, узнаете о героях-просветителях того времени и почувствуете атмосферу средневекового города.

Организационные детали

Билеты в Музей флорентийского быта оплачиваются отдельно. Вход – 2 евро, дети до 18 лет – бесплатно).

Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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irina
irina
Приветствую вас! Я являюсь лицензированным гидом по Тоскане, одному из итальянских регионов с такими удивительными городами, как Флоренция, Сиена, Пиза и Лукка. По образованию я историк, поэтому очень люблю рассказывать нескучные истории!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2019
Ирина - отличный гид. Экскурсия интересная, познавательная- всем рекомендую. И тем кто 1-ый раз во Флоренции и не первый.
3 ноября 2018
Попозже
30 октября 2017
Хотим выразить огромную благодарность Ирине за очень интересную экскурсию "Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции". Ирина настолько понятно и доступно рассказывает историю средневековой Флоренции, очень легко и интересно слушать. У Ирины получилось погрузить нас в историю той эпохи. Рассказала много фактов из жизни Данте и Бокаччо, Чимабуе, Джотто и Арнольфо ди Камбьо, о визитной карточке города - "Понте Веккью", реке "Арно". Очень понравились панорамы набережных "Арно".
10 мая 2017
Приятный, интеллигентный гид. Ирина провела нас по красивым улочкам, где было не было толп туристов и можно было насладиться самим городом. Флоренция открылась с неожиданного ракурса. Не было скучных фактов и бубнежа, а только милые истории и занимательные факты. Мы остались довольны.
16 января 2017
Ирина смогла вместить темы нескольких экскурсий в наше путешествие, т.к. были во Флоренции первый раз, группа 6 человек с детьми и хотелось, так сказать, максимум. спасибо .Ирине все удалось как надо, и если бы не собачий холод, думаю мы еще столько же ходили и слушали. Все остались в восторге от экскурсии даже дети, которых трудно чем то увлечь или занять.
4 апреля 2016
Спасибо огромное Ирине за эту экскурсию. Ирина очень интересный человек и знающий гид с историческим образованием. Она так ярко и эмоционально рассказывает о средневековой Флоренции, что буквально погружаешься в эту эпоху. Мы остались очень довольны.

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