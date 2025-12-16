6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция - это не только колыбель Возрождения, но и город с богатой средневековой историей. Здесь вы сможете узнать о жизни и нравах флорентийцев, об уникальных архитектурных памятниках и культурных героях того времени. Прогулка по историческому центру откроет вам истинное лицо города, а рассказы о Данте, Бокаччо и других выдающихся личностях помогут увидеть Флоренцию с новой стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я подробно расскажу об особенностях эпохи, полной контрастов и вдохновения. История средневековой Флоренции напрямую связана с именами Данте и Бокаччо, Чимабуе, Джотто и Арнольфо ди Камбьо. Именно они подарили миру новое видение литературы, живописи и архитектуры. Без них и активного роста экономики города, не было бы Возрождения, каким мы его сейчас знаем. Не случайно основные здания, которые теперь являются визитной карточкой города, были возведены именно в Средние века (XIII-XIV вв.), несмотря на чуму, войны, наводнения, внутренние раздоры.

Вы узнаете, как жила средневековая Флоренция, но не только через призму истории и творчества великого Данте. Я помогу вам представить, как выглядела повседневная жизнь, какие разворачивались трагедии, любовные истории, кто враждовал между собой, у кого случались грехопадения с неизменным спасением — в общем, расскажу занимательные истории из жизни флорентийцев. Именно они, запечатлённые в камне, фресках и витражах, украшающих городские здания, и покажут истинное лицо этого необыкновенного города.

Маршрут

Музей флорентийского быта

Собор Дуомо и Колокольня Джотто (мы осмотрим здания снаружи)

район, где родился и жил Данте Алигьери

церковь Орсанмикеле

Понте Веккьо

Таким образом, вы пройдетесь по историческому центру, увидите основные достопримечательности, узнаете о героях-просветителях того времени и почувствуете атмосферу средневекового города.

Организационные детали

Билеты в Музей флорентийского быта оплачиваются отдельно (2 евро, детям до 18 лет — бесплатно).