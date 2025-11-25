Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи… Это лишь несколько имен живописцев, чьи картины Вы сможете увидеть в галерее Уффици и о чьих непростых и интересных судьбах Вы узнаете из нашей экскурсии.

Елена Ваш гид во Флоренции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

итальянский

🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €180 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Посетить галерею Уффици значит познакомиться с творчеством (или же прикоснуться вновь) таких гениев как Рафаэль, чьи портреты ни с чем не сравнимы в смысле правдивости; Паоло Учелло, чьей подлинной страстью была перспектива; Филиппо Липпи с его духом утонченного жанра; Микеланджело, не знающим смирения и терпения; Леонардо да Винчи, большинство магических рисунков которого было исполнено им в целях иллюстрации какого-либо научного факта; Ботичелли с его необычностью художественных образов; Тициан с его чувственным венецианским колоритом. И это только несколько имен живописцев, чьи картины Вы сможете увидеть в галерее Уффици и о чьих непростых и интересных судьбах Вы узнаете из нашей экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату