Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи… Это лишь несколько имен живописцев, чьи картины Вы сможете увидеть в галерее Уффици и о чьих непростых и интересных судьбах Вы узнаете из нашей экскурсии.
Описание экскурсииПосетить галерею Уффици значит познакомиться с творчеством (или же прикоснуться вновь) таких гениев как Рафаэль, чьи портреты ни с чем не сравнимы в смысле правдивости; Паоло Учелло, чьей подлинной страстью была перспектива; Филиппо Липпи с его духом утонченного жанра; Микеланджело, не знающим смирения и терпения; Леонардо да Винчи, большинство магических рисунков которого было исполнено им в целях иллюстрации какого-либо научного факта; Ботичелли с его необычностью художественных образов; Тициан с его чувственным венецианским колоритом. И это только несколько имен живописцев, чьи картины Вы сможете увидеть в галерее Уффици и о чьих непростых и интересных судьбах Вы узнаете из нашей экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов и их бронирования (если необходимо)
Место начала и завершения?
Флоренция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Билеты
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4 часа (+билеты)
Увлекательное путешествие в мир искусства и истории: от Древнего Рима до эпохи маньеризма
Начало: У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала) для...
Расписание: во вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€88 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
В галерею Уффици с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
Начало: Галерея Уффици
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Галерее Уффици, где вас ждут произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров
Сегодня в 10:30
27 ноя в 14:00
€139 за всё до 4 чел.