25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Что такое «искусство» и как его можно понять? Можно ли его услышать или пощупать? Ответы на эти вопросы мы узнаем вместе с вами и вашим ребенком. Конечно, не стоит предполагать, что он выйдет из галереи искусствоведом — до этого еще долгий путь, но будьте уверены, где-то далеко в подсознании у него отложится интересный сюжет, смешное имя художника, игра или загадка. В каждом зале я предложу ему задание, связанное с самой известной картиной, представленной там. Например, в зале Джотто вы вместе узнаете историю о том, как будущий художник в детстве пас овец и рисовал барашка углем на камне, за этим занятием его застал знаменитый художник Чемабуэ и взял к себе в мастерскую, предрешив его судьбу. Далее я предложу вашему ребенку нарисовать своего барашка в подражание Джотто.

Родителям тоже не придется скучать: пока дети разгадывают ребусы и рисуют, я познакомлю вас с искусством эпохи Возрождения. Галерея Уффици может похвастаться непревзойденной коллекцией полотен великих художников. Вы увидите шедевры Микеланджело, Леонардо, Тициана, Сандро Боттичелли, а также сможете взглянуть на полотна под другим углом вместе с детьми.

Благодаря интересным заданиям и ярким впечатлениям после посещения галереи, следующие походы в музей для ваших детей наверняка станут гораздо более привлекательными.