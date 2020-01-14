25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «Детский день» в галерее Уффици

Познакомить детей с миром итальянской живописи через веселую тематическую игру

Антонина
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Антонина – ваш гид
Часто родители ошибочно считают детей слишком маленькими для посещения музеев только потому, что они неусидчивы или нетерпеливы.

А что если превратить экскурсию в игру? Переходя из зала в зал, мы будем искать интересные детали, рассматривать цветы на полотнах Боттичелли и придумывать новые названия для картин, знакомиться с шедеврами через их историю и древние мифы.

А пока дети заняты выполнением заданий, я расскажу вам о главных художниках эпохи Возрождения.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
5
«Детский день» в галерее Уффици
«Детский день» в галерее Уффици

Программа

Что такое «искусство» и как его можно понять? Можно ли его услышать или пощупать? Ответы на эти вопросы мы узнаем вместе с вами и вашим ребенком. Конечно, не стоит предполагать, что он выйдет из галереи искусствоведом — до этого еще долгий путь, но будьте уверены, где-то далеко в подсознании у него отложится интересный сюжет, смешное имя художника, игра или загадка. В каждом зале я предложу ему задание, связанное с самой известной картиной, представленной там. Например, в зале Джотто вы вместе узнаете историю о том, как будущий художник в детстве пас овец и рисовал барашка углем на камне, за этим занятием его застал знаменитый художник Чемабуэ и взял к себе в мастерскую, предрешив его судьбу. Далее я предложу вашему ребенку нарисовать своего барашка в подражание Джотто.

Родителям тоже не придется скучать: пока дети разгадывают ребусы и рисуют, я познакомлю вас с искусством эпохи Возрождения. Галерея Уффици может похвастаться непревзойденной коллекцией полотен великих художников. Вы увидите шедевры Микеланджело, Леонардо, Тициана, Сандро Боттичелли, а также сможете взглянуть на полотна под другим углом вместе с детьми.

Благодаря интересным заданиям и ярким впечатлениям после посещения галереи, следующие походы в музей для ваших детей наверняка станут гораздо более привлекательными.

Организационные детали

  • В стоимость входят мои услуги экскурсовода, материал для игр и подарки для детей.
  • Дополнительные расходы: билеты в музей, которые я закажу заранее. Взрослый билет — 24 евро, детский до 18 лет — 4 евро. Не забудьте взять с собой документ, подтверждающий возраст ребенка.
«Детский день» в галерее Уффици
«Детский день» в галерее Уффици
«Детский день» в галерее Уффици
«Детский день» в галерее Уффици

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Прекрасная прогулка по Галерее Уффици! Дети остались очень довольны и многое запомнили. Большое спасибо Антонине!
5 августа 2019
Мы с 13-им летней дочерью остались просто в восторге от экскурсии, проведённой Антониной. Очень впечатлила эрудиция, образованность и приятная манера. Антонина с легкостью смогла заинтересовать и увлечь. Очень очень рекомендую экскурсию с Антониной!
Спасибо большое!!
14 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Дочке очень понравилось, она запомнила всё из рассказанного. Закончилась как раз во время, т. к. дочь начала уставать. Нам с мужем было тоже очень интересно. Спасибо большое!
5 июня 2019
Женя, добрый вечер. Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод Антонина! Она замечательный гид, рассказывала много интересных фактов и историй из жизни художников. С нами была девочка 12 лет, ей тоже было интересно. Антонина адаптировала экскурсию под ее возраст. Я бы поставила оценку 5 из 5!
Побольше бы таких гидов, которые любят и знают своё дело!
16 мая 2019
Клиентам понравилось - СПАСИБО!
6 мая 2019
Антонине удалось обратиться ко всем участникам нашей многовозрастной группы - от мала до велика. Спасибо
2 мая 2019
Очень понравилось, ребенок в восторге, понятно, доступно, основные моменты нты фиксировались в блокноте, чтобы лучше запомнить. Отдельное спасибо Антонине, что перенесла время экскурсии по нашей просьбе за день до экскурсии. Очень реуомендую, ребенку было не скучно, было много интересных заданий, почти квест по галерее.
8 апреля 2019
Отличная экскурсия по галерее как для детей, так и для родителей
2 января 2019
Отличная экскурсия сегодня прошла у нас в Уффицы! Было очень интересно и увлекательно для детей. Антонина помогла нам купить билеты, так как онлайн их было уже не достать, а очередь за живыми билетами была очень большой!
26 октября 2018
Антонина, спасибо Вам.
Думаю, что мы с Вами хорошо ввели наших детей в мир искусства.
Ещё 15 отзывов

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