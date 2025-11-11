Мои заказы

Шедевры итальянского Возрождения в галерее Уффици

Индивидуальная экскурсия по галерее Уффици во Флоренции. Погрузитесь в эпоху Ренессанса, изучая шедевры великих мастеров и тайны семьи Медичи
Галерея Уффици во Флоренции - это место, где собраны шедевры итальянского Возрождения.

Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые работы Боттичелли, Рафаэля и Леонардо, а также насладиться произведениями Микеланджело и Тициана.

Экскурсия раскрывает тайны
и интриги семьи Медичи, которые оказали значительное влияние на развитие искусства и политики в эпоху Ренессанса. Посетители узнают о развитии тосканской живописи и смогут оценить её эволюцию с 13 по 17 век

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Увидеть шедевры Боттичелли и Леонардо
  • 🏛️ Исследовать архитектуру галереи
  • 🖼️ Понять развитие тосканской живописи
  • 🔍 Узнать тайны семьи Медичи
  • 📜 Оценить влияние искусства на политику
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Галерея Уффици
  • Зал Боттичелли
  • Зал Рафаэля
  • Зал Леонардо
  • Зал Микеланджело
  • Зал Тициана

Описание экскурсии

  • Мы полюбуемся вытянутым зданием с галереями и арками на набережной Арно
  • Пройдём по анфиладам залов с мраморными полами, расписными потолками и античными скульптурами
  • Осмотрим зал Боттичелли с «Рождением Венеры» и «Весной», где фигуры как будто парят в золотистом воздухе
  • Полюбуемся выразительными портретами Рафаэля и гармоничными композициями Леонардо
  • Остановимся перед «Святым семейством» Микеланджело
  • Насладимся тёплой палитрой полотен Тициана

Вы узнаете:

  • Как развивалась тосканская живопись с 13 по 17 век
  • Зачем герцог Медичи велел построить галерею и как она стала музеем
  • Какие страсти, тайны, любовь и интриги сопровождали жизнь семьи Медичи
  • Как тяга к прекрасному влияла на политику
  • Какие послания зашифрованы в произведениях Уффици
  • И многое другое

Организационные детали

Билет вам необходимо купить самостоятельно на https://www.uffizi.it/en/tickets/" rel="nofollow" target="_blank">на официальном сайте. Стоимость взрослого билета — €29 за чел., детского — €4. Детям до 18 лет нужно будет на входе показать документ (достаточно в телефоне).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около галереи Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
неустанно, и я благодарна, что Флоренция стала моей второй родиной. Моё первое образование — юридическое — позволяет мне чётко и систематизировано изучать историю Флоренции и с радостью делиться информацией. Я с удовольствием погружаю в историю Флоренции как взрослых, так и детей. Опыт мамы двух мальчиков научил меня терпению, использованию техник для привлечения внимания, а также умению слушать детей и подростков.

