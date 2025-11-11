Галерея Уффици во Флоренции - это место, где собраны шедевры итальянского Возрождения.
Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые работы Боттичелли, Рафаэля и Леонардо, а также насладиться произведениями Микеланджело и Тициана.
Экскурсия раскрывает тайны
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть шедевры Боттичелли и Леонардо
- 🏛️ Исследовать архитектуру галереи
- 🖼️ Понять развитие тосканской живописи
- 🔍 Узнать тайны семьи Медичи
- 📜 Оценить влияние искусства на политику
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
- Зал Боттичелли
- Зал Рафаэля
- Зал Леонардо
- Зал Микеланджело
- Зал Тициана
Описание экскурсии
- Мы полюбуемся вытянутым зданием с галереями и арками на набережной Арно
- Пройдём по анфиладам залов с мраморными полами, расписными потолками и античными скульптурами
- Осмотрим зал Боттичелли с «Рождением Венеры» и «Весной», где фигуры как будто парят в золотистом воздухе
- Полюбуемся выразительными портретами Рафаэля и гармоничными композициями Леонардо
- Остановимся перед «Святым семейством» Микеланджело
- Насладимся тёплой палитрой полотен Тициана
Вы узнаете:
- Как развивалась тосканская живопись с 13 по 17 век
- Зачем герцог Медичи велел построить галерею и как она стала музеем
- Какие страсти, тайны, любовь и интриги сопровождали жизнь семьи Медичи
- Как тяга к прекрасному влияла на политику
- Какие послания зашифрованы в произведениях Уффици
- И многое другое
Организационные детали
Билет вам необходимо купить самостоятельно на https://www.uffizi.it/en/tickets/" rel="nofollow" target="_blank">на официальном сайте. Стоимость взрослого билета — €29 за чел., детского — €4. Детям до 18 лет нужно будет на входе показать документ (достаточно в телефоне).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около галереи Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляетЗадать вопрос
