Площадь Дуомо – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Дуомо» во Флоренции на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Флорентийские любовные истории
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Сегодня в 09:00
2 июн в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 08:30
3 июн в 08:30
€150 за человека
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе
Открыть для себя город через винные традиции и невыдуманные истории
Начало: Piazza Antinori
31 мая в 10:00
3 июн в 10:30
€160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Дуомо»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Флорентийские любовные истории
  2. Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
  3. Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Палаццо Веккьо
  5. Санта-Мария-дель-Фьоре
  6. Площадь Микеланджело
  7. Палаццо Питти
  8. Базилика Санта-Кроче
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Баптистерий
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в мае 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Дуомо" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 160. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Площадь Дуомо», 1 ⭐ отзыв, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль