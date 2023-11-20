Индивидуальная
до 10 чел.
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Сегодня в 09:00
2 июн в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 08:30
3 июн в 08:30
€150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе
Открыть для себя город через винные традиции и невыдуманные истории
Начало: Piazza Antinori
31 мая в 10:00
3 июн в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай20 ноября 2023Увлекательное путешествие с автором книг о Флоренции, ее истории и любовных романах.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Дуомо»
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Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Дуомо" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 160. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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