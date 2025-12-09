Флоренция: билет без очереди на вход к скульптуре Давида Микеланджело

Полюбуйтесь «Давидом» Микеланджело и другими шедеврами галереи Академии без очередей и с полным доступом ко всем залам.
Исследуйте музей в собственном ритме, а при желании воспользуйтесь аудиогидом, чтобы глубже погрузиться в мир итальянского искусства и эпохи Возрождения.
Описание билетаИсследуйте «Давида» Микеланджело в Галерее Академии Полюбуйтесь «Давидом» Микеланджело, купив билет без очереди в Галерею Академии, и получите доступ ко всем залам музея, где хранится больше скульптур Микеланджело, чем где-либо в мире. Исследуйте шедевры художников эпохи Возрождения, таких как Боттичелли и Филиппино Липпи. Не пропустите Музей музыкальных инструментов с древнейшим фортепиано и виолой Страдивари, а также обновлённую Гипсотеку Бартолини, посвящённую скульптурам Лоренцо Бартолини. Важная информация:
- Билет с VR-гидом.
- Время, которое вы выберете, — это время входа в галерею Академии. До или после этого времени вы можете воспользоваться VR-гидом в нашем офисе по адресу: Виа Альфани, 115, красный.
- Все посетители должны пройти через металлодетектор. Иногда проверка безопасности может привести к задержке входа на 15 минут.
- Дети младше 18 лет должны предъявить удостоверение личности или его копию, подтверждающую их возраст.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет без очереди
- Доступ ко всем разделам музея
Место начала и завершения?
Via degli Alfani, 115 R, 50122 Firenze FI, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
