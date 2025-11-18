Откройте для себя сердце Флоренции — собор Санта-Мария-дель-Фьоре — на экскурсии с лицензированным гидом.
Описание экскурсииПогрузитесь в историю и архитектурное величие собора Санта-Мария-дель-Фьоре — главного символа Флоренции. Эта экскурсия с профессиональным гидом познакомит вас с внутренним убранством одного из крупнейших готических храмов Европы и раскроет тайны его строительства и художественного оформления. Вы войдёте в собор без подъёма на купол, но получите доступ к его основному интерьеру: мраморным колоннам, цветным витражам, мозаичным полам и выдающимся фрескам. Главным акцентом станет грандиозная роспись купола — «Страшный суд» кисти Вазари и Цуккари. Гид расскажет, как создавалось это монументальное произведение и как оно повлияло на развитие флорентийской школы живописи. Прогулка продолжится на площади Дуомо: вы узнаете о колокольне Джотто, баптистерии святого Иоанна и революционной конструкции купола Брунеллески. Все эти архитектурные памятники вы рассмотрите снаружи, а гид оживит их историю рассказами о мастерах и легендах Флоренции. Продолжительность экскурсии — около часа. Подходит для первого знакомства с городом, а также для всех, кто хочет не просто увидеть собор, а понять его значение в истории искусства и культуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в собор Дуомо во Флоренции с лицензированным гидом, говорящим на английском языке
- Многоязычное аудиоприложение для вашего телефона (французский, испанский, немецкий, португальский, китайский, японский, английский и итальянский)
Что не входит в цену
- Восхождение на Купол
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, 15r, 50129 Firenze FI, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Вы услышите интересные факты, малоизвестные детали и культурный контекст, которого нет в путеводителях. Экскурсия длится около часа и идеально подходит для первого знакомства с городом
- Клиентам необходимо принести с собой наушники для телефона, чтобы слушать аудиогида. Если они не понимают английский язык, гид будет говорить только по-английски, и мы предоставим вам наушники для прослушивания аудиогида. Если вы выберете другой язык, вам необходимо принести с собой наушники для телефона, чтобы получить доступ к приложению аудиогида во время посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
