🇩🇪 немецкий

итальянский

pt

испанский

французский

Описание экскурсии Погрузитесь в историю и архитектурное величие собора Санта-Мария-дель-Фьоре — главного символа Флоренции. Эта экскурсия с профессиональным гидом познакомит вас с внутренним убранством одного из крупнейших готических храмов Европы и раскроет тайны его строительства и художественного оформления. Вы войдёте в собор без подъёма на купол, но получите доступ к его основному интерьеру: мраморным колоннам, цветным витражам, мозаичным полам и выдающимся фрескам. Главным акцентом станет грандиозная роспись купола — «Страшный суд» кисти Вазари и Цуккари. Гид расскажет, как создавалось это монументальное произведение и как оно повлияло на развитие флорентийской школы живописи. Прогулка продолжится на площади Дуомо: вы узнаете о колокольне Джотто, баптистерии святого Иоанна и революционной конструкции купола Брунеллески. Все эти архитектурные памятники вы рассмотрите снаружи, а гид оживит их историю рассказами о мастерах и легендах Флоренции. Продолжительность экскурсии — около часа. Подходит для первого знакомства с городом, а также для всех, кто хочет не просто увидеть собор, а понять его значение в истории искусства и культуры. Важная информация: Вы услышите интересные факты, малоизвестные детали и культурный контекст, которого нет в путеводителях. Экскурсия длится около часа и идеально подходит для первого знакомства с городом. Клиентам необходимо принести с собой наушники для телефона, чтобы слушать аудиогида. Если они не понимают английский язык, гид будет говорить только по-английски, и мы предоставим вам наушники для прослушивания аудиогида. Если вы выберете другой язык, вам необходимо принести с собой наушники для телефона, чтобы получить доступ к приложению аудиогида во время посещения.

