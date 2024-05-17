А Андрей Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍

Н Николай Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Яркий живой тур по сердце Флоренции. Лидия - эрудированный профессиональный местный гид! Отлично провели время. Спасибо!