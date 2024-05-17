1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Погрузитесь в историю создания кафедрального собора Дуомо, восхититесь его куполом и исследуйте музей Опера-дель-Дуомо с его шедеврами
Начало: На площади Дуомо
«Соборная площадь и Баптистерий»
15 июля в 09:30
16 июля в 12:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Флоренции - на гольфкаре
Соборы, площади, мосты и фонтаны города - за короткое время и с комфортом
Начало: В центре Флоренции
«Вы увидите все самые волшебные уголки Флоренции и полюбуетесь на украшения мраморных фасадов главного собора, базилики Санта-Кроче, и базилики Санта-Мария-Новелла»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
«В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта Санта Репарата с археологическими раскопками»
8 июля в 12:00
9 июля в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 мая 2024Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍
- ННиколай15 ноября 2023Яркий живой тур по сердце Флоренции. Лидия - эрудированный профессиональный местный гид! Отлично провели время. Спасибо!
- ВВера20 октября 2023Здравствуйте! Экскурсию "Санта-Мария-дель-Фьоре…." у нас проводила Лидия. Она очень интересно и своеобразно ознакомила с Дуомо и историей его создания, рассказала об уникальных и оригинальных экспонатах Музея. Лидия - знающий и интересный проводник по истории Флоренции. Всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 220. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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