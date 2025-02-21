Обзорные экскурсии во Флоренции

История в легендах о горожанах на прогулке с профессиональным гидом
Флоренция наполнена легендами с момента основания — в именах великих и малоизвестных флорентийцев, на нарядных площадях и средневековых улочках, в архитектуре церквей и скульптурах. Я открою интереснейшие сюжеты, расскажу о комическом и трагическом в истории города Возрождения. А гулять будем по главным местам — от собора Дуомо до квартала Данте.
За 1,5 часа Флоренция откроется вам через рассказы о ее жителях — реальные факты, курьёзные случаи, фольклор и легенды, передающиеся из поколения в поколение. Часть из них связана с известными горожанами — династией Медичи, Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело, а другие — с простыми, но необычными флорентийцами. Почему ювелиры однажды наказали местных мальчишек, откуда на соборе взялась голова рогатого быка и как Микеланджело увековечил одного должника — об этом и многом другом вы узнаете на прогулке.
Места с открытки и легенды за каждым поворотом
Вы пройдете через площади Св. Троицы, Строцци, Синьории и, конечно, Дуомо с великолепным собором, мимо Баптистерия, Лоджии Ланци и бронзового кабанчика, исполняющего желания. Заглянете в несколько церквушек и погуляете по средневековому кварталу с башнями, где жили семьи, распри которых описал Данте в «Божественной комедии». На фоне флорентийских сокровищ я также открою вам факты и легенды об архитектуре церквей и объясню, как великие художники и скульпторы «присутствуют» в городе.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия. Дополнительных расходов нет.
Место встречи по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии и читать дальшеуменьшить
с 2006 года работаю профессиональным гидом во Флоренции и тосканских городах. Провожу всевозможные классические и тематические экскурсии по Флоренции, Сиене, Пизе и Лукке, а также винные туры. Рассказываю и о реальной истории, и о тайнах, интересных легендах и народных преданиях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anjela
Уже не раз побывал во Флоренции и многое уже увидев, Надежда всё равно нашла, что мне показать и заинтересовать меня. Это было настолько увлекательно, что я и время совсем зыбыла😅. Спасибо огромное 🤗🤗🤗🤗!
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Игорь
Мы были первый раз во Флоренции с однодневным визитом и остались исключительно довольны экскурсией, в которой за короткое время получили Огромное количество исторической информации и увидели столько красивейших мест, что возникло чёткое желание снова вернуться во Флоренцию, чтобы остаться там дольше и увидеть всё ещё больше.
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Е
Екатерина
Надежда - великолепный рассказчик! Экскурсия потрясающая, на одном дыхании, увлекательно и с юмором. Масса интересных фактов, о которых мы раньше не знали. Не представляю, сколько нужно изучить литературы, чтобы обладать такими знаниями об Италии в целом и о Флоренции в частности. Безусловно рекомендую!
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Irina
Надежда в спокойном темпе, со знанием дела провела экскурсию. Много интересного и неожиданного для себя узнали. Был прекрасный обзор истории Флоренции и не только. Надежда - прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно, захотелось продолжения…
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Е
Елена
Очень познавательная прогулка по старому городу в компании очень приятного гида который с таким вдохновением и любовью рассказывал историю Флоренции, что мы не заметили как пролетело время. Обязательно рекомендую. Надежда мои комплименты вам🌹
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Т
Тамила
Благодарю Надежду за увлекательную и насыщенную экскурсию по Флоренции! Наши 1,5 часа пролетели незаметно. Отельная благодарность за рекомендации дополнительных мест для посещения во Флоренции!