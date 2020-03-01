Обзорные экскурсии во Флоренции

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Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом

Надежда
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Надежда – ваш гид
Флоренция наполнена легендами с момента основания — в именах великих и малоизвестных флорентийцев, на нарядных площадях и средневековых улочках, в архитектуре церквей и скульптурах.

Я открою интереснейшие сюжеты, расскажу о комическом и трагическом в истории города Возрождения.

А гулять будем по главным местам — от собора Дуомо до квартала Данте.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции

Что вас ожидает

Нескучные сюжеты о флорентийцах
За 2 часа Флоренция откроется вам через рассказы о ее жителях — реальные факты, курьёзные случаи, фольклор и легенды, передающиеся из поколения в поколение. Часть из них связана с известными горожанами — династией Медичи, Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело, а другие — с простыми, но необычными флорентийцами. Почему ювелиры однажды наказали местных мальчишек, откуда на соборе взялась голова рогатого быка и как Микеланджело увековечил одного должника — об этом и многом другом вы узнаете на прогулке.

Места с открытки и легенды за каждым поворотом
Вы пройдете через площади Св. Троицы, Строцци, Синьории и, конечно, Дуомо с великолепным собором, мимо Баптистерия, Лоджии Ланци и бронзового кабанчика, исполняющего желания. Заглянете в несколько церквушек и погуляете по средневековому кварталу с башнями, где жили семьи, распри которых описал Данте в «Божественной комедии». На фоне флорентийских сокровищ я также открою вам факты и легенды об архитектуре церквей и объясню, как великие художники и скульпторы «присутствуют» в городе.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия. Дополнительных расходов нет.
  • Место встречи по договоренности.
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции
Ключ к сердцу Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии и с 2006 года работаю профессиональным гидом во Флоренции и тосканских городах. Провожу всевозможные классические и тематические экскурсии по Флоренции, Сиене, Пизе и Лукке, а также винные туры. Рассказываю и о реальной истории, и о тайнах, интересных легендах и народных преданиях.
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Обзорные экскурсии во Флоренции

Флоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцев
скидка10%
€30
27 за человека
2.5 часа
260 отзывов
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
2.5 часа
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Головокружительная ФлоренцияГоловокружительная ФлоренцияГоловокружительная Флоренция
скидка15%
€30
26 за человека
2 часа
70 отзывов
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Групповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
20 за человека
2 часа
52 отзыва
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Ежедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по Флоренции
20 за человека
2 часа
159 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.

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