1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
«На главной площади Дуомо вы рассмотрите дверь Баптистерия, названную вратами рая, и колокольню Джотто, полюбуетесь собором-шкатулкой Санта-Мария-дель-Фьоре»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
«Здесь находятся Колокольня, Баптистерий и, конечно, знаменитый кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре — я расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться создателю его купола, гениальному Филиппо Брунеллески»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
«Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, который способен вместить одновременно 30 000 человек, что делает его одним из самых больших кафедральных соборов Европы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
«Вы посетите Соборную площадь с главным храмом города и узнаете, в чем заключается парадокс его огромного купола, ставшего символом Флоренции»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Кафедральный Собор и Домская площадь произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
«главный Кафедральный собор на площади дель Дуомо, посвященный Святой Деве Марии, с величественным куполом работы Филиппо Брунеллески»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
«Идиллия и таинственная церковь в средневековом борго»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
«По узким улочкам, хранящим свои секреты, вы выйдете к церкви Санта Мария Маджоре, а после встретитесь с величественным кафедральным собором Дуомо и баптистерием (как без этого)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
«Пестрый фасад кафедрального собора и насыщенная жизнь парадных улиц Флоренции притягивют к себе столько внимания, что множество любопытных деталей города остается в тени»
10 июня в 15:30
11 июня в 09:30
250€225 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
«На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
«Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас роскошным видом»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио
Начало: На площади Микеланджело
«Я расскажу, какой смысл несёт копия «Давида», как армянский принц стал мучеником и почему на церкви вместо креста — орёл»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
«Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
«Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
«Во время экскурсии ребята увидят самые значимые места — площади Республики и Синьории, старейший мост города, кафедральный собор, дворец Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
«Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти»
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
«Кроме того, я покажу Баптистерий, первый кафедральный собор города — собор Святого Лаврентия — и дворец флорентийских виноделов Антинори»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города
Начало: Piazza della Repubblica
«Затем мы направимся в церковь, где захоронена одна из самых красивых девушек»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
«Соборная площадь и Баптистерий»
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История торговой Флоренции
Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен
«Безумные богатства были построены на этом бизнесе — всё это отразилось в городских постройках — дворцах, церквях»
Сегодня в 10:00
19 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
«Францисканская церковь Санта-Кроче — одна из самых красивых в городе»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
«На Соборной площади я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и «темными» были века средневековья»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
«усыпальницу и храм семьи Медичи — церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция: все оттенки Средневековья
Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
«Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ключ к сердцу Флоренции
Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом
«Почему ювелиры однажды наказали местных мальчишек, откуда на соборе взялась голова рогатого быка и как Микеланджело увековечил одного должника — об этом и многом другом вы узнаете на прогулке»
13 июня в 16:00
17 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вдохновляющая Флоренция
Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом
«Рассматривая старинные церкви и площади, шедевры живописи и скульптуры, вы раскроете ее многовековую историю и поймете, в чем секрет особенного флорентийского обаяния»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю
Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо
«Я расскажу о Екатерине Медичи, о её связи с монастырем и о том, как она стала королевой Франции»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города
«Церковь, площадь, как ковер у ее ног, госпиталь, папский дворик, аптека — вы не пройдете и одного километра, но целый пласт истории, религии и медицины предстанет перед нами»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения
За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового
«Мы безусловно пройдемся по площади Дуомо, посмотрим главный кафедральный собор и баптистерий»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
«Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии»»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
«Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: на станции Montevarchi
«Дойдёте до церквушки на северной стороне замка и полюбуетесь потрясающим панорамным пейзажем»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
«В первой части экскурсии вы увидите главные сокровища и достопримечательности города: площадь Санта-Мария-Новелла и одноименную церковь, Кафедральный собор, дворец Медичи — Палаццо Веккьо, площади Республики и Синьории»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции
Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках
«Собор Дуомо и Колокольня Джотто (мы осмотрим здания снаружи)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
«Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо — это осмотр гробниц великих людей в церкви (Микеланджело, Галилео Галилеи, Макиавелли, Россини и др) и посещение второй резиденции семьи Медичи, где проживал со своей семьей герцог Козимо Первый Медичи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
«Мы обязательно заглянем с вами в келью, выделенную для Медичи, где Козимо Старый молился в уединении и монастырской тиши»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
«Мы полюбуемся куполом кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
«В монастыре Санта-Кроче 14 века, где Микеланджело захоронен вместе с самыми выдающимися деятелями итальянской культуры — исключительно флорентийцами»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
«Рассматривая легендарный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, вы узнаете, почему на его боковом фасаде красуется голова быка»
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
«В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта Санта Репарата с археологическими раскопками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
«кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEliso7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- SSasha6 июня 2024Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- rraisa3 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ААнастасия31 мая 2024Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик, пыталась нас максимально погрузить в тему экскурсии и рассказ был содержательный и впечатляющий. Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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