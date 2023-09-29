1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИбрагим29 сентября 2023Обзорная экскурсия по ФлоренцииОчень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
- SS.arsena30 августа 2023Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
- ИИлона15 апреля 2022Обзорная экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
- РРепина8 апреля 2017Замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре»
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