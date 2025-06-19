Приглашаю вас разгадать загадки Флоренции с помощью карты Леонардо да Винчи! На экскурсии будет интересно как юным путешественникам, так и их родителям.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увлекательная обзорная экскурсия
Приглашаем вас на уникальную обзорную экскурсию, которая станет настоящим приключением для всей семьи! Вместе мы будем исследовать город, находить и рисовать интересные детали, разгадывать загадки и получать наклейки за правильные ответы.
Что вас ждет на экскурсии?
- Поиск увлекательных деталей, которые могут ускользнуть от обычного взгляда;
- Разгадывание захватывающих загадок, которые добавят элемент игры;
- Получение наклеек за каждое правильное решение, что сделает процесс еще более увлекательным;
- Уникальная возможность для родителей узнать множество интересных фактов о нашем городе.
Семейный формат
Эта экскурсия создана для семейного отдыха. Пока дети будут заняты выполнением заданий, родители смогут насладиться атмосферой города и расширить свои знания о его истории и культуре.
Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе сделаем этот день незабываемым!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Санта Мария дель Фьоре
- Площадь Синьории
- Понте Веккьо
- Церковь Орсанмикеле
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Завершение: Площадь Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Квест
до 8 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Завтра в 08:00
19 июн в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
19 июн в 12:00
21 июн в 08:00
€78 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
19 июн в 10:30
€175 за всё до 10 чел.