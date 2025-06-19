Приглашаю вас разгадать загадки Флоренции с помощью карты Леонардо да Винчи! На экскурсии будет интересно как юным путешественникам, так и их родителям.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Увлекательная обзорная экскурсия

Приглашаем вас на уникальную обзорную экскурсию, которая станет настоящим приключением для всей семьи! Вместе мы будем исследовать город, находить и рисовать интересные детали, разгадывать загадки и получать наклейки за правильные ответы.

Что вас ждет на экскурсии?

Поиск увлекательных деталей, которые могут ускользнуть от обычного взгляда;

Разгадывание захватывающих загадок, которые добавят элемент игры;

Получение наклеек за каждое правильное решение, что сделает процесс еще более увлекательным;

Уникальная возможность для родителей узнать множество интересных фактов о нашем городе.

Семейный формат

Эта экскурсия создана для семейного отдыха. Пока дети будут заняты выполнением заданий, родители смогут насладиться атмосферой города и расширить свои знания о его истории и культуре.

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе сделаем этот день незабываемым!