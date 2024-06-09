Во Флоренцию обычно едут, чтобы прикоснуться к искусству, романтике и истории Ренессанса.
Чтобы ваше путешествие заиграло яркими красками (во всех смыслах!), я организую для вас визит в переплётную мастерскую, где вы научитесь декорировать бумагу и сделаете свой блокнот. А поможет вам в этом опытный мастер, знаток флорентийского ремесла.
Чтобы ваше путешествие заиграло яркими красками (во всех смыслах!), я организую для вас визит в переплётную мастерскую, где вы научитесь декорировать бумагу и сделаете свой блокнот. А поможет вам в этом опытный мастер, знаток флорентийского ремесла.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Знакомиться с тысячелетней историей города интереснее всего вдали от стандартных маршрутов. А чтобы не просто открыть Флоренцию с неожиданной стороны, но и обзавестись необычным сувениром, приходите на мастер-класс по мраморной бумаге. Вы освоите старинную ремесленную технику и создадите необычный сувенир-блокнот, который увезёте с собой как напоминание о великолепной Флоренции.
Программа мастер-класса
- Рассказ об истории мраморной бумаги
- Демонстрация способов нанесения красок и традиционного рисунка «павлиний хвост»
- Самостоятельная работа под чутким руководством мастера и создание рисунка
- Перенос изображения на бумагу — мармирование
- Переплёт блокнота из созданой вами мраморной бумаги
Организационные детали
- Мастер-класс доступен для взрослых и детей от 12 лет — будет интересен каждому, независимо от возраста
- В мастерской с вами будет работать один из местных мастеров. Общение проходит на английском или итальянском. Если вам потребуется перевод на русский (по предварительному согласованию), данная услуга оплачивается дополнительно на месте — 120 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€190
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1643 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же вЗадать вопрос
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