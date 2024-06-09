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Во Флоренцию обычно едут, чтобы прикоснуться к искусству, романтике и истории Ренессанса.



Чтобы ваше путешествие заиграло яркими красками (во всех смыслах!), я организую для вас визит в переплётную мастерскую, где вы научитесь декорировать бумагу и сделаете свой блокнот. А поможет вам в этом опытный мастер, знаток флорентийского ремесла.