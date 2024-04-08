Дети - неутомимые исследователи, и квест-экскурсия «Познать Флоренцию» - идеальный способ познакомить их с городом.Профессиональный гид, педагог и мама троих сыновей проведёт вас по главным местам и тайным уголкам Флоренции.

течение двух часов вы выполните интересные задания, услышите увлекательные истории о соборе Дуомо, узнаете, как горожане справлялись с чумой, и отыщете портрет Лоренцо на Райских воротах. Вас ждут рассказы о Цезаре, Джотто, Данте, Микеланджело и Галилее, а также гербы могущественных Медичи. В финале - сюрприз на память. Экскурсия подходит для семей с детьми от 5 лет до подростков. Возможен перерыв на мороженое или сладости. Если в группе более 5 человек, потребуется доплата за наушники

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид во Флоренции

Лидия Ваш гид во Флоренции

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Выполняя интересные задания и отвечая на нескучные вопросы, вы познакомитесь с главными местами и тайными уголками города. За 2 часа вы:

Полюбуетесь собором Дуомо и услышите о сложностях его возведения

Узнаете, как флорентийцы справлялись с чумой

Отыщете на Райских воротах портрет их создателя Лоренцо

Раскроете, как с городом связаны Цезарь, Джотто, Данте, Микеланджело и Галилей

Найдёте на домах герб могущественных Медичи и расшифруете его смысл

Загадаете желание у фонтанчика, ставшего героем сказки Андерсена

Прикоснётесь к подвигам и приключениям мифологических героев

Представите, как люди жили в тесных средневековых башнях

Увидите дворцы богатых флорентийских семей

В финале вас ждёт небольшой сюрприз на память о нашей встрече.

Организационные детали