Дети - неутомимые исследователи, и квест-экскурсия «Познать Флоренцию» - идеальный способ познакомить их с городом.
Профессиональный гид, педагог и мама троих сыновей проведёт вас по главным местам и тайным уголкам Флоренции.
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Профессиональный гид, педагог и мама троих сыновей проведёт вас по главным местам и тайным уголкам Флоренции.
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6 причин купить этот квест
- 🌟 Увлекательный формат для детей и родителей
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми любого возраста
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями Флоренции
- 🎨 Интересные задания и нескучные вопросы
- 🎁 Сюрприз на память в конце экскурсии
- 🍦 Возможность сделать перерыв на мороженое или сладости
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Райские ворота
- Фонтанчик из сказки Андерсена
- Дворцы богатых флорентийских семей
- Средневековые башни
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Выполняя интересные задания и отвечая на нескучные вопросы, вы познакомитесь с главными местами и тайными уголками города. За 2 часа вы:
- Полюбуетесь собором Дуомо и услышите о сложностях его возведения
- Узнаете, как флорентийцы справлялись с чумой
- Отыщете на Райских воротах портрет их создателя Лоренцо
- Раскроете, как с городом связаны Цезарь, Джотто, Данте, Микеланджело и Галилей
- Найдёте на домах герб могущественных Медичи и расшифруете его смысл
- Загадаете желание у фонтанчика, ставшего героем сказки Андерсена
- Прикоснётесь к подвигам и приключениям мифологических героев
- Представите, как люди жили в тесных средневековых башнях
- Увидите дворцы богатых флорентийских семей
В финале вас ждёт небольшой сюрприз на память о нашей встрече.
Организационные детали
- По желанию мы можем сделать перерыв на мороженое или сладости в кондитерской
- Квест подойдёт семьям с детьми любого возраста: от 5 лет до подросткового периода
- Перед экскурсией желательно обсудить увлечения и желания ваших детей
- Если в группе более 5 человек, нужно использовать наушники. Доплата за них составит 15-20€ с группы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 3178 туристов
Меня зовут Лидия, с 2000 года я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-ПетербургскийЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
8 апр 2024
Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это сделать на 100 % очень легко к восприятию, интересные истории, легенды и факты, сыну было интересно и родители узнали много нового. Очень рекомендую, таких экскурсий мало, а они очень нужны. Спасибо Лидия
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