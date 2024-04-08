Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей

Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Дети - неутомимые исследователи, и квест-экскурсия «Познать Флоренцию» - идеальный способ познакомить их с городом.

Профессиональный гид, педагог и мама троих сыновей проведёт вас по главным местам и тайным уголкам Флоренции.

В
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течение двух часов вы выполните интересные задания, услышите увлекательные истории о соборе Дуомо, узнаете, как горожане справлялись с чумой, и отыщете портрет Лоренцо на Райских воротах.

Вас ждут рассказы о Цезаре, Джотто, Данте, Микеланджело и Галилее, а также гербы могущественных Медичи. В финале - сюрприз на память. Экскурсия подходит для семей с детьми от 5 лет до подростков. Возможен перерыв на мороженое или сладости. Если в группе более 5 человек, потребуется доплата за наушники

5
1 отзыв

6 причин купить этот квест

  1. 🌟 Увлекательный формат для детей и родителей
  2. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми любого возраста
  3. 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями Флоренции
  4. 🎨 Интересные задания и нескучные вопросы
  5. 🎁 Сюрприз на память в конце экскурсии
  6. 🍦 Возможность сделать перерыв на мороженое или сладости

Что можно увидеть

  • Собор Дуомо
  • Райские ворота
  • Фонтанчик из сказки Андерсена
  • Дворцы богатых флорентийских семей
  • Средневековые башни
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Выполняя интересные задания и отвечая на нескучные вопросы, вы познакомитесь с главными местами и тайными уголками города. За 2 часа вы:

  • Полюбуетесь собором Дуомо и услышите о сложностях его возведения
  • Узнаете, как флорентийцы справлялись с чумой
  • Отыщете на Райских воротах портрет их создателя Лоренцо
  • Раскроете, как с городом связаны Цезарь, Джотто, Данте, Микеланджело и Галилей
  • Найдёте на домах герб могущественных Медичи и расшифруете его смысл
  • Загадаете желание у фонтанчика, ставшего героем сказки Андерсена
  • Прикоснётесь к подвигам и приключениям мифологических героев
  • Представите, как люди жили в тесных средневековых башнях
  • Увидите дворцы богатых флорентийских семей

В финале вас ждёт небольшой сюрприз на память о нашей встрече.

Организационные детали

  • По желанию мы можем сделать перерыв на мороженое или сладости в кондитерской
  • Квест подойдёт семьям с детьми любого возраста: от 5 лет до подросткового периода
  • Перед экскурсией желательно обсудить увлечения и желания ваших детей
  • Если в группе более 5 человек, нужно использовать наушники. Доплата за них составит 15-20€ с группы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
8 апр 2024
Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это сделать на 100 % очень легко к восприятию, интересные истории, легенды и факты, сыну было интересно и родители узнали много нового. Очень рекомендую, таких экскурсий мало, а они очень нужны. Спасибо Лидия

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