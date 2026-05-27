Для любознательных, пытливых и неутомимых исследователей! Вместо скучных фактов — загадки, игры и необычные рассказы.
Вы будете искать символы на фасадах, разгадывать тайны Медичи, разговаривать со статуями и открывать секреты Флоренции шаг за шагом. А вообще можно всё: фантазировать, смеяться и смотреть на город широко открытыми глазами.
Описание экскурсии
Вы отправитесь гулять по Флоренции
Пройдёте по главным местам города — увидите Дуомо, площадь Синьории, Понте Веккьо и улицы, по которым когда-то ходил Данте.
Узнаете небанальные факты
- Почему купол собора построили почти по волшебству
- Как Гиберти 27 лет создавал знаменитые двери и зачем он спрятал там свой портрет
- Что означает герб Медичи с шариками
- Почему Данте не признался девушке в любви
- И где придумали джелато
Будете играть
- Найдёте геометрические фигуры на фасадах
- Отыщете спрятанные символы и детали
- Разгадаете значение римских цифр
- Узнаете имена исторических персонажей по подсказкам
- Придумаете свой герб и необычный вкус мороженого
Организационные детали
- Вы получите один путеводитель в подарок, но можете купить ещё — €10 за шт.
- Особенно интересно будет детям 5–13 лет и их родителям, малыши младше тоже могут участвовать
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1523 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции, Пизе и Лукке со специализацией по экскурсиям семейного формата с 2010 года. Автор путеводителя «Флоренция с Ниной, любознательным гидом». Умею превращать прогулки по городу в настоящее
