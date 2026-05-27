Интерактивная прогулка по Флоренции для всей семьи

С удивительными историями, заданиями и головоломками
Для любознательных, пытливых и неутомимых исследователей! Вместо скучных фактов — загадки, игры и необычные рассказы.

Вы будете искать символы на фасадах, разгадывать тайны Медичи, разговаривать со статуями и открывать секреты Флоренции шаг за шагом. А вообще можно всё: фантазировать, смеяться и смотреть на город широко открытыми глазами.
Описание экскурсии

Вы отправитесь гулять по Флоренции

Пройдёте по главным местам города — увидите Дуомо, площадь Синьории, Понте Веккьо и улицы, по которым когда-то ходил Данте.

Узнаете небанальные факты

  • Почему купол собора построили почти по волшебству
  • Как Гиберти 27 лет создавал знаменитые двери и зачем он спрятал там свой портрет
  • Что означает герб Медичи с шариками
  • Почему Данте не признался девушке в любви
  • И где придумали джелато

Будете играть

  • Найдёте геометрические фигуры на фасадах
  • Отыщете спрятанные символы и детали
  • Разгадаете значение римских цифр
  • Узнаете имена исторических персонажей по подсказкам
  • Придумаете свой герб и необычный вкус мороженого

Организационные детали

  • Вы получите один путеводитель в подарок, но можете купить ещё — €10 за шт.
  • Особенно интересно будет детям 5–13 лет и их родителям, малыши младше тоже могут участвовать

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1523 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции, Пизе и Лукке со специализацией по экскурсиям семейного формата с 2010 года. Автор путеводителя «Флоренция с Ниной, любознательным гидом». Умею превращать прогулки по городу в настоящее
приключение: с играми, загадками и историями, от которых не зевают даже взрослые! Со мной дети не просто слушают — они исследуют, смеются и влюбляются в город. А родители тихо радуются, что экскурсия наконец-то интересна всем.

Входит в следующие категории Флоренции

